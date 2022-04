Wochenausblick: DAX wartet auf Impulse! Biotech und Green Tech gefragt!

DAX®, CAC®40 und der EuroStoxx®50 verbuchten im Wochenverlauf Zugewinne zwischen 0,9 und 2,3 Prozent. Der Ausbruchversuch Mitte der Woche lockte keine weiteren Käufer an. Vielmehr blieben die Indizes damit in ihrer seit Wochen gebildeten Range fest. Zwar warten nächste Woche erneut zahlreiche Wirtschaftsdaten auf die Investoren und mit dem Ende des Quartals ist mit Veröffentlichungen von Unternehmens-Eckdaten zu rechnen. Der Fokus wird allerdings weiterhin auf die Entwicklungen in der Ukraine gerichtet sein.

Nach dem drastischen Kursrückgang bei Anleihen in den zurückliegenden Wochen, hat sich die Lage in den vergangenen Handelstagen stabilisiert. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloß bei rund 0,6 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 2,4 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei den Edelmetallen. Der Goldpreis setzte den Seitwärtstrend zwischen 1.900 und 1.950 US-Dollar fort und die Notierung für eine Feinunze Silber schloss knapp unterhalb von 25 US-Dollar. Ein maßgeblicher Katalysator für die leichte Entspannung an den Aktien- und Anleihemärkten ist der Ölpreis. Nicht zuletzt durch die Freigabe von US-Ölreserven in Höhe von einer Million Barrel pro Tag durch US-Präsident Joe Biden und neue Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gab der Ölpreis im Wochenvergleich etwas nach. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil schloss dennoch noch über 100 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche präsentierten sich im DAX® vor allem die Autobauer Porsche und VW sowie Internetdienstleister wie Delivery Hero und HelloFresh überdurchschnittlich stark. Wochenverluste von bis zu 3,4 Prozent mussten unter anderem die Anteilsscheine von Brenntag, Deutsche Post, Infineon und MTU Aero Engines hinnehmen. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von CTS Eventim, Nordex, Rational und Wacker Chemie mit deutlichen Zugewinnen auf. In den USA standen Airbnb, Booking Holdings und Tesla in der zurückliegenden Woche auf dem Einkaufszettel vieler Anleger.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der abgelaufenen Woche der European Biotech Index, Stoxx® Europe 600 Automobil Index sowie der Global Green Technologies Index.

Kommende Woche legen unter anderem Gerresheimer, Hella und Repsol Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Deutsche Telekom, Henkel, Nestlé, Nokia, UBS und Vestas laden jeweils zur Hauptversammlung. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer legt Daten zum Auftragseingang im Februar vor.

Wichtige Termine MONTAG, 4. APRIL China – Börsen in China geschlossen wegen Feiertags

Deutschland – Außenhandel, Februar

Deutschland – Sentix Konjunkturindex, April

Europa – Treffen der Euro-Gruppe

Europa – Erzeugerpreise Euro-Zone, Februar DIENSTAG, 5. APRIL China – Börsen in China und Hongkong geschlossen wegen Feiertags

Europa – EU-Rat „Wirtschaft und Finanzen“ (Ecofin)

Frankreich – Industrieproduktion, Februar

Deutschland – S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für März, detailliert

Europa – S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone März, detailliert

USA – Handelsbilanz, Februar

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, März

USA – Minneapolis‘ FED-Präsident Kashkari hält eine Eröffnungsrede und die FED-Gouverneurin Brainard nimmt an einer virtuellen Video-Podiumsdiskussion über Inflation teil MITTWOCH, 6. APRIL China – Caixin PMI Services für China, März, endgültig

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Februar vorläufig

Deutschland – VDMA, Auftragseingang Maschinenbau Februar

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Februar DONNERSTAG, 7. APRIL Deutschland – Industrieproduktion, Februar

USA – St. Louis FED-Präsident Bullard hält einen Vortrag über die US-Wirtschaft und die Geldpolitik vor einer Veranstaltung der Universität von Missouri

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 2. April FREITAG, 8. APRIL Keine Termine

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.820/15.285/15.430 Punkte Unterstützungsmarken: 14.000/14.100/14.400 Punkte Zum Wochenschluss pendelte der DAX® in einer engen Range zwischen 14.400 und 14.500 Punkten. Damit blieb der Abwärtstrend zunächst intakt. Allerdings konnte mit der Marke von 14.400 Punkten eine wichtige Unterstützungsmarke gehalten werden. Aus technischer Sicht bleibt das Bild somit unverändert. Positive Impulse sind frühestens oberhalb von 14.820 Punkten zu erwarten. Zwischen 14.100 und 14.400 Punkten findet der Aktienindex eine Unterstützungszone. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 13.07.2021–01.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 02.04.2014– 01.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR510Y 3,86* 13.500 14.000 14.06.2022 DAX® HR4X26 3,67* 14.250 14.750 14.06.2022 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.04.2022; 17:20 Uhr Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4X35 2,10* 14.900 14.400 14.06.2022 DAX® HR4X3C 3,40* 15.500 15.100 14.06.2022 *max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.04.2022 17:20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX wartet auf Impulse! Biotech und Green Tech gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).