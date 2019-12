Wochenausblick: Ein "fulminantes" Jahr und alte neue "Helden"

23. Dezember 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit einem Kurseinbruch zum Jahresschluss wie 2018 rechnet kaum jemand. Die letzten drei Handelstage 2019 dürften Analysten zufolge ruhig verlaufen.

Ein „fulminantes Börsenjahr“ geht zu Ende, so formuliert es Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Es hat Anlegern in fast allen Anlageklassen kräftige Gewinne gebracht: Der DAX hat seit Jahresanfang um 26,1 Prozent zugelegt, der Dow Jones um 23,6 Prozent. Auch Anleihen haben sich verteuert. Und der Goldpreis ist um 15,9 Prozent gestiegen. „Ein Teil der deutlichen Wertzuwächse ist sicherlich auch auf eine Korrektur der negativen Übertreibungen des Vorjahres zurückzuführen“, kommentiert Schickentanz. Daher werde sich die positive Entwicklung 2020 wohl eher nicht wiederholen.

Am Montagmorgen liegt der DAX bei 13.304 Punkten. Am Freitag war der Index mit 13.319 Zählern aus dem Handel gegangen, der MDAX markierte sogar ein neues Allzeithoch. Auch an der Wall Street wurden am Freitag neue Rekordstände erreicht.

Keine Ausschläge auf die letzten Meter

Die bevorstehende verkürzte Handelswoche – an der Börse Frankfurt wird nur am Montag und am Freitag gehandelt – könnte laut Schickentanz auch größere Ausschläge bringen. „Letztes Jahr brachen die US-Märkte am halben Handelstag des 24. Dezember massiv ein“, erinnert der Chefanlagestratege. Immerhin sei dieses Jahr die Grundstimmung recht positiv, so dass er angesichts der greifbaren Perspektiven für eine konjunkturelle Erholung 2020 nicht mit einer bösen Überraschung rechnet und Richtung Jahresschluss „friedlich einschlafende Indizes nahe am Jahreshoch“ erwartet.

Trump und Johnson bleiben „Helden“

„Die ‚Helden‘ des Jahres bestimmen auch die Schlagzeilen Ende 2019: Donald Trump und Boris Johnson“, erklärt Christian Apelt von der Helaba. Er verweist zum einen auf das vom US-Repräsentantenhaus eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. „Um Trump des Amtes zu entheben, müssen aber 67 der 100 Senatoren ihn für schuldig befinden. Da dies äußerst unwahrscheinlich ist, reagierten die Finanzmärkte gelassen.“ Zum zweiten verweist er auf Boris Johnson. Der will gesetzlich verankern, dass die Übergangsphase nach dem EU-Austritt am 31. Januar nicht über 2020 hinaus verlängert werden darf. „Angesichts der schwierigen Verhandlungen über das zukünftige Verhältnis droht damit Ende nächsten Jahres erneut, dass eine Zollgrenze über Nacht eingeführt wird.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Montag, 23. Dezember

14.30 Uhr. USA: Auftragseingänge langlebige Güter November. Die DekaBank erwartet einen Schub durch den zivilen Flugzeugbau und prognostiziert ein Plus von 1,5 Prozent.

Dienstag, 24. Dezember

Heiligabend: An der Börse Frankfurt findet kein Handel statt, verkürzter Handel in den USA.

Mittwoch, 25. Dezember

Erster Weihnachtstag: Kein Handel an der Börse Frankfurt und der Wall Street.

Donnerstag, 26. Dezember

Zweiter Weihnachtstag: An der Börse Frankfurt findet kein Handel statt, normaler Handel an der Wall Street.

