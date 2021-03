Wochenausblick: Renditeanstieg bremst Aktienrally! Warten auf ifo, GfK und BIP-Zahlen.

Zum Wochenschluss regierten mehrheitlich die Minuszeichen an den Aktienbörsen. Der anhaltende Renditeanstieg in den USA, aber auch in Europa drückt auf die Stimmung. Die beschwichtigenden Worte von Fed-Chef Jerome Powell nach der US-Notenbanksitzung konnten die Marktteilnehmer nicht überzeugen. Auf Wochensicht verbuchte der DAX® dennoch ein Plus von einem Prozent und setzte sich oberhalb von 14.600 Punkten fest. In der kommenden Woche werden eine Reihe von Frühindikatoren veröffentlicht. Maßgeblichen Einfluss werden jedoch die Entwicklungen an den Anleihemärkten haben.

Mit einer Rendite von 1,75 Prozent erreichten die 10jährigen US-Staatspapiere zum Wochenschluss den höchsten Stand seit Januar 2020. Ein Ende der Rally ist noch nicht in Sicht. Am deutschen Anleihemarkt ist der Druck bei weitem nicht so groß. Vielmehr pendelte die Rendite zumeist in einer Range zwischen Minus 0,36 und Minus 0,27 Prozent. Seitwärts ging es in der abgelaufenen Woche auch mit dem Gold- und Silberpreis. Die Musik spielte bei Palladium, das im Vergleich zur Vorwoche rund zehn Prozent zulegte. Hier trieben Produktionseinschränkungen bei Nornickel die Notierungen kräftig nach oben. Einer der großen Verlierer der Woche war der Ölpreis. Steigende Rohölbestände, die teils schleppend erfolgenden Impfungen und die Verlängerung von Lockdown-Maßnahmen in einigen Ländern brachte den Ölpreis unter Druck.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche fuhr der Stoxx® Europe 600 Automobil Index allen anderen Branchenindizes weit davon. Die Europäer machen beim E-Auto Ernst und bauen mit Vollgas ihre Produktpalette in diesem Bereich aus. VW kündigte den Bau von Batteriefabriken an. BMW spricht gar von steigenden Margen trotz Megainvestitionen. So stiegen die Anleger nur zu gern wieder bei den Autowerten ein. Hoch im Kurs waren zudem Healthcare-Titel wie sie unter anderem im Global Anti Virus Index enthalten sind. Unter den Einzelwerten stachen neben BMW und VW in der zweiten Reihe vor allem Eckert & Ziegler, Sartorius und Varta mit zweistelligen Kurszuwächsen hervor.

Sorgenfalten treiben den Investoren derweil die US-Technologiewerte auf die Stirn. Besonders stark kamen unter anderem PayPal, Tesla und Zoom unter die Räder. Bluechips wie Apple, Amazon und Microsoft bewahren den Nasdaq100 bisher noch vor größeren Verlusten.

Wichtiger Termin

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für März,

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für April

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, März

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für März,

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, März

Europa – EZB-Wirtschaftsbericht

USA – Leistungsbilanz Q4

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Februar

USA – BIP Q4,

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. März

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März