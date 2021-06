Wochenausklang gibt Hoffnung, Wochengewinn im DAX 200 Punkte

Kurslevel 15.600 steht

Erneut drehte sich ein Handelstag um das Level von 15.600 Punkten. Am Morgen starteten wir direkt an dieser Schwelle, der Handelstag war dann jedoch fast vollständig von Abgaben und Notierungen darunter geprägt.

So schauten wir am Morgen auf die Neuerungen bei Microsoft. Das Unternehmen hat nach Apple die Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar erreicht und gibt erste Einblicke in das neue Betriebssystem "Windows 11". Sichten Sie dazu folgendes Video:

Zum Mittag sprachen wir über einen anderen US-Giganten - den Sportartikelhersteller Nike - im Interview mit unserem Händler Shara:

Der DAX hatte damit am Morgen wieder leichtere Kurse gezeigt, auf Wochensicht blieb er jedoch im Gewinn. Kann er diesen noch am Freitag ausbauen, fragen wir uns zum Mittag.

Dazu schauten wir mit dem Händler Shara auf den DAX-Chart und die mittelfristigen Aussichten, vor allem im Vergleich zum S&P500 und dem Nasdaq in den USA. Diese beiden Indizes zeigten erst jüngst neue Rekorde in den letzten Tagen.

Sportlich bewegte sich auch die Nike-Aktie, vor allem nach den Zahlen gestern war ein hoher Aufschlag in der Vorbörse zu sehen. Langfristig ist das Corona-Tief längst vergessen und auch die Konkurrenten Puma und Adidas profitieren. Wie sahen die Zahlen im Detail aus und was sind die aktuellen Umsatztreiber?

Weltweit verdoppelten sich die Erlöse auf 12,3 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Unterm Strich verdiente Nike 1,5 Milliarden Dollar und kann damit den Verlust von 790 Millionen Dollar im Vorjahresquartal deutlich ausbügeln.

Für den DAX stand noch einmal ein "Durchatmen" auf der Agenda. Bis 15.533 Punkte fiel der Index und zeigte damit jedoch nur eine zwischenzeitliche Schwäche an. Denn mit Eröffnung der Wall Street kam auch wieder Kaufinteresse in den Markt.

Der Dow Jones legte zusammen mit dem S&P500 zu, der Nasdaq notierte indessen etwas leichter. Ein wenig zurückhaltender waren die Konsumenten in den USA. So stagnierten im Mai die Konsumausgaben der US-Verbraucher, wohingegen im Vorfeld noch mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet wurde.

Dennoch verteidigt der DAX letztlich mit einer kleinen Korrektur das Level der letzten Tage und konnte kurz vor Handelsschluss die wichtige 15.600er-Marke wieder erobern. Ging er gestern noch knapp darunter aus dem Handel, so lag er zum Wochenschluss knapp darüber.

Die Entwicklung des Tages sehen Sie hier im Chartbild: Sehen Sie hier die Entwicklung des Handelstages:





Nachbörslich gibt der Kurs wieder leicht nach, aber mit 15.607 Punkten zum XETRA-Ende konnte ein Wochengewinn von genau 200 Zählern erzielt werden. Sichten Sie hierzu die Tagesparameter:

Eröffnung 15.584,90 Tageshoch 15.610,28 Tagestief 15.533,40 Vortageskurs 15.589,23 Schlusskurs 15.607,97

Daraus geht eine Bandbreite zwischen Hoch- und Tiefkurs von nur 75 Punkten hervor. Eine sehr unterdurchschnittliche Volatilität.

Welche Aktien standen heute im Fokus?

Tops und Flops im heutigen DAX-Handel

Gewinner im DAX war die Adidas-Aktie, welche von den starken Nike-Zahlen aus Amerika profitierte. Damit steht die Aktie nahe einem Mehrjahreshoch und kann sich über 305 Euro direkt über die letzten Widerständen der jüngsten Zeit abheben.

Vom allgemeinen Konjunkturoptimismus profitierte die HeidelbergCement, da dieser Infrastrukturwert vor allem auch in Amerika einen hohen Geschäftsanteil hat und dort das Konjunkturpaket von Joe Biden greift.

Im Minus lagen erneut die Autowerte. Deren Umstrukturierung in Richtung E-Mobilität ist eine Herausforderung, die parallel zum Chipmangel für einige Modelle hier für Verunsicherung sorgt.

An letzter Stelle stand heute erneut die Covestro. Der Kunststoffhersteller leidet unter dem Anstieg des Ölpreises. Gestiegene Rohstoffpreise drücken erst einmal die Gewinnmargen. Dies spielt insgesamt eine dominante Rolle bei der Bewertung solcher Werte.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hat der Handelstag auf den DAX?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Zurück zur 15.600 lautete schon gestern die Devise und bestätigte sich heute. Das Level ist erreicht und per Schlusskurs bestätigt worden.

Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild könnte der Index nun hier im Tageschart weiteres Potenzial freilegen:

Nachbörslich gab es keine weiteren Bewegungen. Dafür sprechen wir im Wochenendformat über den Ölpreis und die Auswirkungen der Energiegewinnung auf Unternehmen sowie Anleger.

Sichten Sie daher auch am Samstag den youtube-Kanal der LS-Exchange mit dem Händler-Interview.

Folgen Sie uns daher auch auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

