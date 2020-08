Wochenausklang knapp über 13.000 Punkten

Während des Jackson Hole Treffens und diversen Reden der Notenbänker gab es auch entsprechende Volatilität an den Märkten. Insbesondere am Vormittag gab es wieder starke Bewegungen zu sehen, wie an den vergangenen Handelstagen. Dabei wurde kurz die 13.000er-Marke unterschritten. Sie hielt jedoch auf Wochenbasis.

Keine Entscheidung zum Wochenausklang

Nach dem leichteren Verlauf am Donnerstag startet auch der Freitag erst einmal mit etwas Druck am Deutschen Aktienmarkt. Dieser nahm in der ersten Handelsstunde zu und erreichte nicht nur die Tiefs der vergangenen Handelstage, sondern durchstieß mit Dynamik die 13.000er-Marke. Erst rund 50 Punkte tiefer kam es zu einer Gegenbewegung, die dann jedoch bis zum Vortagesschluss reichte.

Da hier auch eine Erholung in den Futures der Wall Street folgte, gab es später einen Test des Eröffnungsniveaus. An die Verlaufshochs des Vortages konnte der Markt jedoch nicht mehr aufschließen, so dass auch am Freitag ein Minus zurückblieb. Mit 63 Punkten Abschlag schloss der Leitindex dennoch knapp über der runden Marke von 13.000 Punkten und bildete folgenden Handelsverlauf ab:

Tagehoch- und Tagestief wurden in der ersten Handelsstunde vollzogen, danach lief der Markt streckenweise in einer engen Bandbreite. Neue Impulse von den US-Wirtschaftsdaten hatten hier keinen großen Einfluss.

Folgende Eckdaten umrahmten den heutigen Handelstag:

Eröffnung 13.140,60PKT Tageshoch 13.147,24PKT Tagestief 12.951,26PKT Vortageskurs 13.096,36PKT

Auch an der Nasdaq kehrt ein wenig Ruhe und Konsolidierung nach der Rallye der vergangenen Tage ein. Der Nasdaq100 notiert um die runde Marke von 12.000 Punkten und lässt damit zum Wochenausklang ein wenig Momentum ab. Darüber sprachen wir am Morgen mit unserem Händler in folgendem Interview:

Welche Aktien vollzogen im DAX die größten Bewegungen?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Glänzen konnten heute die Versicherer im DAX. Mit weiter niedrigen Zinsen ist zwar der Zuwachs für Garantieprodukte schwer zu schaffen, doch das Ertragsgeschäft im Land ist sehr stabil. Im vergangenen Jahr hatte die Allianz einen Marktanteil über alle Versicherungssparten hinweg von 20,4 Prozent. Vergleicht man die Zahlen mit 2011, wo es noch 15,6 Prozent waren, ist hier eine deutlich breitere Kundenbasis zu verzeichnen. Allein im Jahr 2019 konnten 2,1 Prozentpunkte hinzugewonnen werden.

Auf der negativen Seite stand die Bayer-Aktie heute deutlich unter Druck. Der Rechtsstreit wegen des potenziell krebserregenden Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat wirkt noch immer nach. Beim US-Milliarden-Vergleich fehlt es weiterhin an Fortschritten, so dass der Richter hier an beide Konfliktparteien appellierte, in der Beratung voranzukommen. Der nächste Anhörungstermin ist auf den 24. September angesetzt. Die Aktien verloren knapp 3 Prozent.

Alle weiteren Werte aus der Top & Flop-Liste zeigt das Ranking entsprechend als Tabelle auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Mit einem erneuten Minus kommt der DAX der runden 13.000er-Marke sehr nah, hat aber den Aufwärtstrend noch nicht gebrochen. Das Chartbild ist in diesem Bereich eher von einer Richtungssuche dominiert:

Warum es hier eine Diskrepanz zur Wall Street gibt, an der auch heute wieder die Pluszeichen überwogen, erläutern wir im Wochenend-Video auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange am Samstagmorgen.

Einen angenehmen Ausklang der Börsenwoche wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

