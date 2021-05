Wochenausklang über 15.000 geschafft

Endspurt vor dem Wochenende

Etwas fester startet der DAX in den letzten Handelstag dieser verkürzten Woche. Die Tiefs der Woche wurden am Donnerstag markiert, so dass der Index sich wie in den Wochen zuvor am Freitag eher an den Hochs orientierte. Zum Mittag war jedoch wenig Schwung in Sicht, wie unser Händler hier entsprechend kommentierte:

Der DAX notiert bis zum Mittag in der Range des gestrigen Nachmittags und damit unter 15.500 Punkten. Schafft er zum Wochenausklang den Sprung in die Gewinnzone, war die dominierende Frage am Markt.

Gemeinsam blickten wir im Interview auf die Wall Street, den S&P500 und Eurostoxx als eventuellen Impulsgeber und die Aktien von Dell und Salesforce. Dell hatte ein sehr starkes erstes Quartal gezeigt. Getrieben vom Homeoffice-Trend in der Coronazeit legte der Umsatz massiv zu. Die genauen Zahlen berichtet unser Händler in diesem Video.

Ebenfalls stark präsentiert sich Salesforce. Das Unternehmen ist breit aufgestellt und konnte die Übernahme von Slack nun entsprechend verarbeiten. Der Kurs zog in den letzten Tagen wieder an - eine charttechnische Chance?

Bis zu den US-Daten wurden die 15.500 nicht überschritten, aber kurz danach dann, obwohl die US-Makro-Daten kein einheitliches Bild zeigten. Das Geschäftsklima in der Region Chicago stieg im Mai um 3,1 Punkte auf 75,2 Zähler, nachdem Analysten im Schnitt mit einen Rückgang auf 68,0 Punkte gerechnet hatten. Dafür war das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für den Mai etwas schlechter. Es fiel in einer zweiten Schätzung um 5,4 Punkte auf 82,9 Punkte.

Im DAX reichte dies jedoch aus, um am Nachmittag ein Tageshoch bei 15.548 Punkten und damit nur 20 Punkten unter dem Rekordhoch zu markieren. Mit einer leicht fallenden US-Börse fielen auch die Kurse im DAX zurück. In Summe blieb es dennoch bei einem Plustag und einer Bandbreite von 113 Punkten mit folgenden Parametern:

Eröffnung 15.443,14 Tageshoch 15.548,72 Tagestief 15.435,74 Vortageskurs 15.406,73 Schlusskurs 15.519,98

Die Eroberung des positiven Bereichs im DAX sieht man intraday sehr deutlich:

Auch Wochensicht konnte damit nahezu eine ausgeglichene Woche erreicht werden.

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen zum Wochenausklang

Nach weiteren positiven Zahlen aus der US-Technologiebranche, vertreten durch Dell und vor einigen Tagen von Nvidia, zog heute auch wieder die Aktie von Infineon an. Sie war letztlich der Tagegewinner im DAX, gefolgt von Merck und Siemens. Bei Siemens dürften es wohl die Schnäppchenjöger gewesen sein, die nach den Verlusten der letzten Tage zugriffen.

Mit Abstand der größte Verlierer war die Daimler AG. Sie war allerdings in dieser Woche bereits gut gelaufen und bildete damit da Pendant zur Entwicklung von Siemens.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die letzte Tageskerze in dieser Woche könnte das Ende der Konsolidierungsphase einleiten. Bestätigt würde dies mit einem neuem Rekordhoch, was dann allerdings erst in der kommenden Woche Einzug halten könnte. Am Montag fehlen allerdings die Marktteilnehmer der Wall Street als Impulsgeber, dort ist ein Feiertag.

Das hohe Kursniveau sieht auf jeden Fall gefestigter als noch vor einer Woche aus. Man darf gespannt sein, wie sich die Märkte am letzten Handelstag des Monats Mai verhalten.

Auch am Montag berichten wir wieder für Sie auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange mehrfach am Tag, ebenso am Wochenende mit Sonder-Videos. Folgen Sie uns gern auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: 15.000 geschafft