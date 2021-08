Wochenrückblick Börse, WTI und Aktien aus dem Gesundheitsbereich: Teladoc, Amedisys, Philips

Replaced by the video

Der DAX war in dieser Woche ein Underperformer im Vergleich zu den anderen internationalen Indizes. Am Ende konnte zwar ein kleines Wochenplus von 0,37 Prozent erreicht werden, doch im Vergleich zu den asiatischen Börsen, wo es eine Bewegung von teilweise 3 Prozent auf der Oberseite gab oder dem Nasdaq, der weitere Rekordhochs einstellte, waren DAX-Anleger im Nachteil.

Die Erholung vollzog insbesondere auch am Rohstoffbereich. Der Öl zog sogar zweistellig an und Gold war ebenfalls im positiven Bereich zu finden. Dies schauen wir uns im Chartbild genauer an, bevor wir auf einige Werte aus dem Gesundheitsbereich ausführlich zu sprechen kommen.

Zum Ende gehen wir kurz auf Jackson Hole ein und die Signalwirkung der US-Notenbank FED.

00:00 - Intro 00:49 - Wochenrückblick Aktienmarkt und Rohstoffe 03:05 - Zwei interessante Werte aus dem Pharmabereich 03:35 - Amedisys als Pflege-Aktie aus den USA 05:40 - Geschäftszahlen von Amedisys und Bewertung 08:07 - Roboter im Pflegebereich sowie Gesundheitstracker 10:10 - Mobiler Arztbesuch via Teladoc 11:48 - Philips mit breitem Portfolio in der Medizintechnik 14:20 - Interne Probleme und Rückstellungen bei Philips 16:25 - Vergleich mit Siemens Healthineers? 17:15 - Frage zu Jackson Hole, Inflation und Zinsen

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange ins Wochenende. Am Montag sehen wir uns gern wieder zum Livestream in der Vorbörse ab 8.30 Uhr

