Wochenrückblick LS-X auf Vola-Anstieg, Nasdaq, Anleihenpreise, GameStop, Tesla, TUI und ARK Invest

Immerhin steigt die Volatilität an und die Anleihenpreise der Staatsanleihen befinden sich in Deutschland und Amerika auf einem Jahreshoch. Was bedeutet dies und was spielt die Inflation hierbei für eine Rolle?

Starke Vola gab es zudem bei GameStop und anderen "MEME-Aktien". Hierzu haben wir die Erläuterung parat.

Spannend wird sein, ob die Anlegerlieblinge wie Tesla nun einen Abschwung erleben. Es könnte zu einer Rotation kommen. Attraktive Investmentideen bietet ARK Invest, hierzu schauen wir auf Cathi Wood und ihr Gespür für Trends am Kapitalmarkt und leiten bereits zum Thema in der kommenden Woche hin.

Kurzfristig profitiert von einem möglichen Ende des Lockdowns die Reise- und Veranstaltungsbranche. Mit der TUI und der Lufthansa porträtieren wir zwei Unternehmen, welche bereits jetzt die Erholung einpreisen. Auch eine CTS Eventim ist zu nennen und die persönlichen Kurzfristziele des Händlers :-)

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

0:00 - Intro 00:49 - Indizes im Wochenranking 03:02 - Rückkehr der GameStop-Welle? 05:12 - Angst am Aktienmarkt und steigende Volatilität 06:30 - Nasdaq unter Druck, was sind die Hintergründe?

08:50 - Anleihen gefragt, das wird zum Problem 12:44 - Tesla mit Sonderfaktor Chip-Nachfrage 14:25 - ARK Invest, gefragte Strategien von Cathie Wood 17:45 - Branchenrotation bei den Aktien 19:00 - Was geschieht nach dem Lockdown? TUI gefragt 21:01 - Lufthansa auf Jahreshoch 23:30 - Events mit CTS Eventim gefragt 25:35 - Wochenabschluss

