Wochenrückblick LS-X und Realtalk mit Händler Kai zum eigenen Depot, ETF, Aktien und Performance

Replaced by the video

Der DAX schaffte zum Wochenausklang ein neues Rekordhoch und damit die Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. Ebenfalls stark waren die Rohstoffmärkte, bezogen auf den Ölpreis. Gold und Silber musste in der zweiten Wochenhälfte einige Rückschläge erleiden. Dies lag vor allem an der ersten Prognose der Arbeitsmarktdaten durch den privaten Dienstleister ADP. Die offizielle Arbeitsmarktstatistik kam am Freitag heraus (nach Aufzeichnung).

Wir möchten heute einen "Realtalk" veröffentlichen und dabei hinter die Kulissen schauen. Unser Händler Kai ist auch privat ein Aktien-Fan und strukturiert sein Depot selbst. Wie geht er dabei vor, welche Branchen gewichtet er, wie managet er das Risiko und welche Rendite wird damit erzielt?

Erfahren Sie mehr darüber in den kommenden 40 Minuten, die ein tolles Gleichgewicht zu den anderen Wochenendformaten bieten.

Folgende Sprungmarken sind verzeichnet:

00:00 - Intro 00:48 - Blick auf die Märkte dieser Woche, DAX und Vola 03:44 - Hintergrundinformationen zum Händler 05:30 - Produkte zum Handeln 09:03 - Austausch zischen Tradern 12:50 - Welche Rolle spielen Kennzahlen? 20:20 - ETF als Alternative zu einem strukturierten Depot? 25:40 - Branchen und Regionen als Cluster 28:30 - Rendite im Depot 35:20 - Tools für das Tracking und Überwachen

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in die neue Woche.

#Geldanlage #Portfolio #Aktien #ETF #Finanzen

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.