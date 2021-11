WOCHENVORSCHAU: Termine bis 03. Dezember 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 03. Dezember

MONTAG, DEN 22. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Gerry Weber, Q3-Zahlen (Online-Pk 10.00 h)

14:00 DEU: Merck KgaA, R&D Update Call

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tui stellt Sommerprogramm 2022 vor und gibt Einschätzung zur aktuellen Lage im Tourismus, Hannover

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Konsumausgaben privater Haushalte (Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen), Jahr 2020

10:00 POL: Industrieproduktion 10/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/21

14:30 USA: CFNA-Index 10/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

11:00 BEL: Eurocontrol-Konferenz zu nachhaltigem Luftverkehr, Online u.a. mit den Chefs von Ryanair, Easyjet und Wizz Air

DEU: Gesundheitspolitische Jahrestagung des FORUM Instituts zu Pharma Trends 2022 u.a. zu europäischen Höchstpreisen und die Digitalisierung; u.a. mit Experten aus EU-Kommission, des Bundesgesundheitsministeriums und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie G-BA, GKV-Spitzenverband, Politik und Krankenkassen

DEU: Beginn internationale Ulmer Elektrochemische Tage (UECT) Es geht um Batterien und Brennstoffzellen auf dem Weg in den Massenmarkt und die Frage, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Veranstalter ist das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).

DIENSTAG, DEN 23. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Eon, Kapitalmarkttag (13.45 Pressegespräch)

13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Clariant, Capital Markets Day

FRA: Orange, Investor Day

FRA: Totalenergies, Investor Day

GBR: Pets at Home, Halbjahreszahlen

IRL: CRH International Building Materials Group, Q3-Umsatz

USA: Medtronic, Q2-Zahlen

USA: Dell, Q3-Zahlen

USA: HP Inc., Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (vorläufig)

08:00 DEU: Privatkonsum Q3/21

08:00 DEU: Staatsausgaben Q3/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (vorab)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Weihnachts-Pk Handelsverband Hessen, Frankfurt/M.

10:00 DEU: LBBW, Pk zum Kapitalmarkt 2022 mit dem neuen LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Stuttgart

15:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (online)

DEU: 10 Jahre Berliner Forum Außenpolitik Mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der spanischen Vize-Premierministerin Nadia Calviño, der estnischen Außenministerin Eva-Maria Liimets, dem ehemaligen Präsident Afghanistans, Hamid Karzai u.a.

BEL: EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Brüssel

HINWEIS:

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 24. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

CHE: Inficon, Technology Day

DEU: Geratherm, Q3-Zahlen

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q3-Zahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Onlinehandel und Einzelhandel in Verkaufsräumen (einschließlich experimenteller Daten), Jahre 2015-2021

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 11/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2 Mrd EUR

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/21 (vorab)

14:30 USA: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/21 (vorab)

16:00 USA: Konsumentenausgaben 10/21

16:00 USA: Private Einkommen 10/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 3.11.21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch zum Jahresausblick (online)

13:00 DEU: Online-Baumarktkongress des Branchenverbandes BHB, Köln

16:30 DEU: Online-Konferenz AOK-Bundesverband zu Ansätzen für eine strukturelle Erneuerung der Gesundheitsversorgung, Berlin

DONNERSTAG, DEN 25. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: NordLB, 9Monatszahlen

13:00 CHE: Swiss Life, Investor Day

DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/21 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/21 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/21

08:00 DEU: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 10/21

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 09/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/21

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 28.10.21

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/21

SONSTIGE TERMINEDEU: Pk Deutsche Bundesbank: Finanzstabilitätsbericht 2021

09:00 DEU: BGH verhandelt im Dieselskandal zu möglichen Schadenersatzansprüchen gegen die VW-Tochter Audi

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu sogenannter Inbox-Werbung

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

10:00 DEU: Jahrestagung 2021 Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen, Darmstadt

BEL: Treffen der EU-Minister zuständig für Binnenmarkt und Industrie - Schwerpunkt Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

USA: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 26. NOVEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 11/21

08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/21

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (experimenteller Frühindikator), Oktober 2021

08:30 CHE: BFS, Beschäftigungsbarometer Q3/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/21

09:00 CHE: BIP Q3/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, SchweizEUR: S&P Ratingergebnis Irland

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Commerzbank: Konjunktur- und Marktausblick 2022 mit Chefvolkswirt Jörg Krämer

HINWEIS

USA: Verkürzter Handel Nyse und Nasdaq bis 19.,00 h / US-Anleihenmarkt bis 20.00 h

MONTAG, DEN 29. NOVEMBER

TERINE UNTERNEHMEN14:00 DEU: Knorr-Bremse, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 11/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 11/21

10:00 ITA: Erzeugerpreise 10/21

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 11/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/21

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 11/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 10/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/21

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

NLD: 26. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW)

BEL: Tagung der EU-Außenminister

DIENSTAG, DEN 30. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Adler Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen

14:00 FRA: Schneider Electric

22:05 USA: Salesforce, Q3-Zahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen

SWE: Volvo Cars, Q3-ZahlenUSA: Microsoft, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/21

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/21 (vorab)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 10/21

07:00 FIN: BIP Q3/21

08:00 DNK: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/21

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 11/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q3/21 (endgültig)

10:00 ITA: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q3/21 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q3/21 (endgültig)

15:00 USA: FHFA-Index 09/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Wegen "Cum-Ex": Kläger wollen Geld von WestLB-Nachfolgerin Portigon, Düsseldorf

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

DEU: Dekabank: Konjunktur- und Kapitalmarktausblick mit Chefvolkswirt Kater

10:00 DEU: Mündliche Verhandlung am OVG Münster zur bundesweiten Lkw-Maut

11:00 DEU: Pk der Spielwarenbranche, Nürnberg

CHE: 12. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO), Genf

17:00 LUX: Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs zum einheitlichen Abwicklungsmechanismus insolvenzgefährdeter Finanzinstitute, Luxemburg

MITTWOCH, DEN 01. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Dr. Hönle, Jahreszahlen

FRA: Sanofi Virtual Vaccines Day

USA: Kfz-Absatz 11/21

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21

00:50 JPN: Investitionen Q3/21

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/21

09:00 HUN: BIP Q3/21 (endgültig)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 PMI Verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung))

11:00 EUR: OECD Economic Outlook

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 11/21

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FED Beige Book

SONSTIGE TERMINE09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

09:30 DEU: Energieforschungsgipfel "Future Energies Science Match 2021" von Tagesspiegel und Land Schleswig-Holstein, Kiel

10:00 DEU: Ostdeutscher Unternehmertag mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD), Potsdam

DONNERSTAG, DEN 02. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 10/21

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung(online)

11:00 DEU: Ikea Deutschland, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK), Jahres-Pk (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day

DEU: Scout24, Capital Markets Day

CHE: Glencore, Investorentag

CHE: Novartis, Capital Markets Day

FRA: Safran, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 10/21

09:00 AUT: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/21

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 10/21

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 10/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Digitalkonferenz "Techtide 2021

09:00 DEU: Technologie-Konferenz "Blockchance Europe 2021", Hamburg

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Rechtmäßigkeit des EU-Rechtsstaatsmechanismus, Luxemburg

AUT: Ölförderallianz Opec+ berät über Marktlage und Produktionspolitik, Wien

BEL: Tagung der EU-Minister zuständig für Verkehr, Telekommunikation und Energie, Brüssel

FREITAG, DEN 03. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (detailliert)

11:00 DEU: Allianz, Capital Markets Day mit Update Strategie

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft Zusammensetzung der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax

DEU: KBA / VDA / VdIK, Pkw-Neuzulassungen 11/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 11/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/21

09:15 ESP: PMI Dienste 11/21

09:45 ITA: PMI Dienste 11/21

09:50 FRA: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 11/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/21 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Iralien, Schweden, Russland, Slowenien

EUR: Moody's Ratingergebnis Türkei, Russland

SONSTIGE TERMINE

DEU: Aufsichtsratssitzung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH u.a. zu jüngsten Problemen bei der Passagierabfertigung und zur langfristigen Finanzplanung

EUR: Fortsetzung der Tagung der EU-Minister zuständig für Verkehr, Telekommunikation und Energie

