WOCHENVORSCHAU: Termine bis 04. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 04. Mai

DONNERSTAG, DEN 21. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:25 AUS: BHP Group, Q3 Production Report

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen (Online-Pk 9.00 h)

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Jahreszahlen (detailliert)

07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz (Call 14.00 h)

08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q1 Production Report

10:00 DEU: Hawesko, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

10:30 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

22:00 USA: Qualtrics, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Rexel, Q1-Umsatz

GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

LUX: Eurofins Scientific, Q1-Umsatz

NLD: Heineken, Hauptversammlung

SWE: Investor, Q1-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

USA: Danaher, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q1-Zahlen

USA: Snap Inc., Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/22

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/22 (endgültig)

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 03/22

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), 02/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 02/22

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 02/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/22

10:00 POL: Industrieproduktion 03/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/22

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 04/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 03/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/22 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Abgasskandal zu möglichem Schadenersatz beim Auto-Leasing, Karlsruhe

DEU: Tag der Logistik der Bundesvereinigung Logistik (BVL)

DEU: Eröffnung der agra Landwirtschaftsausstellung 2022, Leipzig

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22) + 19.00 Uhr Diskussion über die Weltwirtschaft u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Fed-Chairman Jerome Powell und IWF-Chefin Georgieva + Teilnahme von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze + 20.30 Internationales Treffen zur Unterstützung der Ukraine mit Teilnahme von Weltbank-Chef Malpass und IWF-Chefin Georgiewa

CHN: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping spricht zur Eröffnung des asiatischen Wirtschaftsforums von Bo'ao über Videolink

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

FREITAG, DEN 22. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz (Call 9.00 h)

06:30 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (Call 14.00 Uhr)

07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Inficon, Q1-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 FRA: Essilor-Luxottica, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Swiss Life, Hauptversammlung, Zürich

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz

SWE: Saab, Q1-Zahlen

SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 04/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/22

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/22

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/22

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Niederlande, Italien, Griechenland

EUR: Moody's Ratingergebnis Slowenien, Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22)

MONTAG, DEN 25. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (Webcast 14.00 h)

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

10:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

11:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Jahres-Pk, Frankfurt/M.

12:50 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Whirlpool, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/22

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 04/22

14:30 USA: CFNA-Index 03/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 04/22

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 04/22

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk zur Verleihung des Negativpreises "Plagiarius 2022"

DIENSTAG, DEN 26. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:30 DEU: Dekra, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Landwirtschaftliche Rentenbank Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Stihl Bilanz-Pk (online)

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten-Call zu den Q1-Zahlen

17:45 CHE: Temenos, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen (detailliert)

19:00 AUT: Telekom Austria, Q1-Zahlen

22:01 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:05 USA: General Motors, Q1-Zahlen

22:05 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen

CHE: SIG Combibloc, Q1-Umsatz

FRA: Valeo, Q1-Umsatz

SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Juniper Networks, Q1-Zahlen

USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/22 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 02/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/22

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Möglicherweise erste Plädoyers im Prozess um Windkraftbetrugsvorwürfe in Millionenhöhe, Osnabrück

09:30 DEU: Jahres-Pk FMS "Bad Bank" FMS Wertmanagement zum Stand der Abwicklung der Hypo Real Estate-Altlasten (online), München

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu den Befugnissen des bayerischen Verfassungsschutzes, Karlsruhe

11:00 DEU: Pk vor Beginn der Luftfahrtmesse AERO (27.-30.4.22), Friedrichshafen

MITTWOCH, DEN 27. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen (Call 8.30 h / 10.30 h)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q1-Zahlen (Analysten-Call 8.00 h, Presse-Call 9.10 h)

07:00 CHE: STMicro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

07:35 DEU: Kuka, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen (15.00 h Analysten-Call)

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

09:30 DEU: Sick AG, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: MPC, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:00 DEU: Engel & Völkers Digital AG, Ende der Zeichnungsfrist

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Flatexdegiro, Presse-Call zu den Q1-Zahlen

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung (online)

22:00 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

22:01 USA: Amgen, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm, Q4-Zahlen

DNK: Novozymes, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

FIN: Kone Oyj, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

USA: PayPal, Q1-Zahlen

USA: Align Technology, Q1-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 05/22

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 03/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2 Mrd EUR

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/22 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands zu Aktienmarktprognose

13:30 DEU: Online-Wirtschaftskonferenz Deutscher Apothekerverband (DAV), Berlin

17:00 DEU: Online-Veranstaltung des Bundesverbandes deutscher Banken zu "Ökonomische Bildung: Deutschland braucht Nachhilfe!", Berlin

DEU: Beginn Luftfahrtmesse AERO (bis 30.4.22), Friedrichshafen

DONNERSTAG, DEN 28. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 KOR: Samsung, Q1-Zahlen (detailliert)

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

06:30 CHE: Straumann, Q1-Zahlen

06:30 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen

06:30 SWE: Nordea, Q1-Zahlen

06:50 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical Networking, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Telenet, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen sowie Bilanz-Pk und Geschäftsbericht

07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz

08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q1-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Wintershall Dea AG, Pressegespräch mit CEO Mario Mehren und Finanzvorstand Paul Smith

09:30 SWE: Vattenfall, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Ahlers, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung (online)

10:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen

12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (15.00 Call)

12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

13:00 USA: Twitter, Q1-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

14:00 USA: Moderna, Hauptversammlung (online)

14:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung (online)

17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz

18:00 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen

22:30 USA: Intel, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Funkwerk, Geschäftsbericht

DEU: Nord/LB, Geschäftsbericht

BEL: Umicore, Q1-Umsatz

FRA: Thales, Q1-Umsatz

FRA: Kleppiere, Q1-Umsatz

FRA: Faurecia, Q1-Umsatz

GBR: Whitbread, Jahreszahlen

GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

GBR: Unilever, Q1-Umsatz

NOR: Aker BP, Q1-Zahlen

USA: Hershey, Q1-Zahlen

USA: International Paper, Q1-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

USA: Baxter International, Q1-Zahlen

USA: Comcast, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: ResMed, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/22

01:50 JPN: Industrieproduktion 03/22 (vorläufig)

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 04/22

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 03/22

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q1/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 04/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 04/22

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 04/22

11:00 BEL: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 04/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/22 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/22 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung im Prozess um Windkraftbetrugsvorwürfe in Millionenhöhe mit möglichem Plädoyer, Osnabrück

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu erstattungsfähigen Rechtsanwaltskosten für Abmahnung bei Filesharing

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Unternehmensmitbestimmung in einer durch Umwandlung gegründeten SE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Datenschutz und zur Klagebefugnis von Verbraucherschutzverbänden gegen Facebook

10:00 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen Porsche und VW, Celle

FREITAG, DEN 29. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Hauptversammlung online)

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Telefonkonferenz)

07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

10:00 CHE: SNB, Hauptversammlung, Bern

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: BMW stellt Konzept für künftige iFactory im Werk Regensburg vor, München

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen

13:00 CHE: Credit Suisse, Hauptversammlung (online)

13:30 USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen

16:00 USA: Boeing, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Nagarro, Jahreszahlen (detailliert)

AUT: Palfinger, Q1-Zahlen

AUT: Andritz AG, Q1-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz

ITA: Eni, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

USA: Weyerhaueser, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/22

07:30 FRA: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 03/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/22

09:00 CZE: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q1/22

09:00 ESP: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/22

09:00 CHE: KOF Frühindikator 04/22

09:00 TRK: Handelsbilanz 03/22

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 03/22

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q1/22

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/22

15:45 USA: MNI Chicago PMI 04/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Belarus,

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien, SChweden

EUR: Moody's Ratingergebnis Polen

SONSTIGE TERMINE

DEU: Übergabe des Deutschen Innovationspreises, München Accenture, EnBW, Evonik und das Magazin "Wirtschaftswoche" verleihen den Preis in den Kategorien Großunternehmen, mittelständische Unternehmen sowie kleinere Unternehmen und Startups.

09:15 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen Porsche und VW, Celle

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

SAMSTAG, DEN 30. APRIL

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22

MONTAG, DEN 02. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 03/22

10:30 DEU: Daimler Buses eMobility Days: Diskussion über den aktuellen Stand der E-Mobilität (9.30 h Pressegespräch)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Transocean, Q1-Zahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

USA: Avis Budget, Q1-Zahlen

USA: The Mosaic, Q1-Zahlen

USA: Moody's, Q1-Zahlen

USA: Expedia, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: Seco Konsumentenstimmungsindex (Umfrage April)

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 03/22

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 03/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 04/22

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über die Aufnahme der Corona-Impfung in die Liste vorgeschriebener Basisimpfungen für Soldaten, Leipzig

LUX: Auftakt der mündlichen Verhandlung um Milliarden-Bußgeld für Google

DEU: Deutscher Handelsimmobilien-Kongress, Berlin (bis 3.5.22)

16:00 EUR: Online-Treffen der Eurogruppe

DIENSTAG, DEN 03. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen

07:00 AUT: ams-Osram AG, Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q1-Umsatz

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HanseMerkur Versicherungsgruppe, Bilanz-Pk (hybrid)

11:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Bafin, Jahres-Pk, Frankfurt

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

13:15 USA: Standard & Poor's, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

18:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Q1-Zahlen

22:30 USA: Starbucks Corporation, Q2-Zahlen

22:30 USA: Lyft, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Engel & Völkers Digital AG, voraussichtlich erster Handelstag

DEU: Berentzen, Q1-Zahlen

NOR: Telenor, Q1-Zahlen

USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen

USA: AMD, Q1-Zahlen

USA: Eaton, Q1-Zahlen

USA: Biogen, Inc., Q1-Zahlen

USA: American International Group, Q1-Zahlen

USA: Cummins, Q1-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 04/22

TERMINE KONJUNKTUR

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/22

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/22

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 03/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/22

16:00 USA: Auftragseingang langelebige Güter 03/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Erste Tarifverhandlung für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel und im genossenschaftlichen Großhandel Sachsen-Anhalt, Magdeburg

DEU: Fortsetzung und letzter Tag Deutscher Handelsimmobilien-Kongress, Berlin

16:00 BEL: Online-Treffen der Eurogruppe, Brüssel

MITTWOCH, DEN 04. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen

07:00 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Umsatz

08:00 USA: Flutter, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen

15:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung

15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA, KBA, VdiK, Kfz-Zulassungszahlen 04/22

CHE: Geberit, Q1-Zahlen

DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen

DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

DNK: Vestas, Q1-Zahlen

FRA: EdF, Q1-Zahlen

ITA: Tim, Q1-Zahlen

ITA: Enel, Q1-Zahlen

ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz

NOR: Aker ASA, Q1-Umsatz

NOR: Schibsted, Q1-Zahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen

SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q1-Zahlen

USA: BorgWarner, Q1-Zahlen

USA: Allegheny Technologies, Q1-Zahlen

USA: Moderna, Q1-Zahlen

USA: Etsy, Q1-Zahlen

USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

USA: Ebay, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 03/22

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 03/22

09:00 ESP: Arbeitslosenzahl 04/22

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 04/22

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 04/22

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/22

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 04/22

14:30 USA: Handelsbilanz 03/22

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 04/22

20:00 USA: FOMC, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg (online)

11:00 DEU: Virtuelle Jahres-Pk der Dussmann Group

LUX: Fortsetzung der mündlichen Verhandlung um Milliarden-Bußgeld für Google., Luxemburg

11:00 LUX: Urteil des Gerichts der EU zu Rettungsbeihilfe für rumänische Fluglinie TAROM, Luxemburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

NNN