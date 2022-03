WOCHENVORSCHAU: Termine bis 05. April 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 05. April

MITTWOCH, DEN 23. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU Leoni, Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Bilanz-Pk per Call)

07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen

08:00 DEU: OHB, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk online)

08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen

09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk, Stuttgart, 15.00 Analystencall)

11:00 DEU: Volkswagen Finanzdienstleistungen, Jahrespressegespräch, Frankfurt

11:00 DEU: Hansgrohe Group, Bilanz-Pk (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Software, Geschäftsbericht

DEU: FMC, Geschäftsbericht

DEU: MTU, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 01/22 (endgültig)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 03/22

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/22 (endgültig)

08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/22

08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 02/22

10:00 DEU: Ifo Konjunkturprognose

10:00 POL: Arbeitslosenquote 02/22

15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/22

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/22 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: KfW stellt Digitalisierungsbericht Mittelstand vor. Online-Pk mit KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.

11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken, Veranstaltung (online) "Putins Krieg: Folgen für Europa" u.a. mit Holger Schmieding (Chefvolkswirt Berenberg) und Christian Ossig (Hauptgeschäftsführer Bankenverband)

11:00 DEU: Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur: Telefonkonferenz "Emissionen des Bundes im zweiten Quartal 2022" mit Tammo Diemer, Geschäftsführer der Finanzagentur

DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generaldebatte weitere Einzeletats: + 13.00 Auswärtiges + 14.45 Verteidigung + 16.30 wirtschaftliche Zusammenarbeit + anschließend Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

BEL: Sozialgipfel zu Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Der Dreigliedrige Sozialgipfel ist ein Forum für den Dialog zwischen den Präsidenten der EU-Organe und führenden Vertreterinnen und Vertretern der europäischen Sozialpartner.

DEU/UKR/RUS: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg + 14.00 Pk Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum Sondergipfel am Donnerstag + 15.00 Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht live per Video aus Kiew vor französischem Abgeordnetenhaus +17.30 Sonder-Innenministerkonferenz von Bund und Ländern zur Ukraine-Krise in Brüssel + US-Präsident Biden bricht nach Brüssel auf + UN-Vollversammlung soll zu Beratungen über eine weitere Resolution zum Krieg Russlands in der Ukraine zusammenkommen + Generaldebatte im Bundestag

DEU: Wirtschaftliche Entwicklungen infolge des Ukraine-Krieges + 10.00 EU-Kommission präsentiert Vorschläge zur Bewältigung der Kriegsfolgen auf die Agrarmärkte. Im Zentrum steht die Gewährleistung der Ernährungssicherheit und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der EU-Lebensmittelsysteme. + 14.00 Ministersitzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) (bis 24.03.)

15:00 EUR: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments mit Gastrede des kanadischen Premierministers Justin Trudeau + 17.30 Gastrede des kanadischen Premierministers Justin Trudeau + 18.45 Pk mit EP-Präsidentin Roberta Metsola

13:00 CHE: BIZ, Abschluss Innovation Summit

DONNERSTAG, DEN 24. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Procredit Holding, Jahreszahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:30 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen (9.00 h Online-Pk, 10.00 h Analystencall)

07:30 DEU: SGL Carbon, Jahreszahlen (14.00 h Online-Pk)

07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen (detailliert)

07:50 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Next, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen

08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk online)

10:00 DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz 2021 (online)

10:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: Stabilus, außerordentliche Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Suse, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: B. Braun Melsungen, Bilanz-Pk (online)

12:00 ESP: Siemens Gamesa Renewable Energy, Hauptversammlung

13:30 DEU: Suse, Hauptversammlung (online)

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht

DEU: Krones, Geschäftsbericht

DEU: Biotest, Jahreszahlen

DEU: Compugroup Medical, Geschäftsbericht

DEU: Berentzen Gruppe, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 02/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 03/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/22

09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 NOR: Norges, Zinsentscheid

10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/21

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/22 (vorläufig)

14:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Dieselskandal zur Verjährung von Schadenersatz-Ansprüchen, Karlsruhe

10:00 EUR: Sondergipfel der Nato zum Ukraine-Krieg

DEU: Finanzministerkonferenz (FMK)

BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel

FREITAG, DEN 25. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Vitesco, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 hJahres-Pk online)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 03/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 03/22

06:30 NLD: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 01/22

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/22

09:00 ESP: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/22

10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 03/22

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/22 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland

EUR: Moody's Ratingergebnis Ungarn, Schweden

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande

MONTAG, DEN 28. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN10:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung14:00 DEU: BASF, Investor Update

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Handelsbilanz 02/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 02/22

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 02/22 (vorab)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 03/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Global Solutions Summit u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze. Zugeschaltet wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin

DIENSTAG, DEN 29. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen

07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen, (9.30 h Jahres-Pk online)

07:00 DEU: About You, Jahreszahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jenoptik Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Call)

07:30 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Porsche SE, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day mit Stategy Update

DEU: Cancom, Geschäftsbericht

DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: HUK-Coburg Bilanz-Pk

FRA: Legrand, Capital Markets Day

FRA: Scor, Investor Day

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/22

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/22

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/22

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/22

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 01/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Start Fachkonferenz "3D-Druck Additive Fertigung in der Automobilindustrie" (Hybrid-Veranstaltung), Ludwigsburg

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister

MITTWOCH, DEN 30. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Stratec, Geschäftsbericht (14.00 h Call)

07:25 DEU: Befesa, Jahreszahlen (detailliert)

07:25 DEU: Basler, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen

07:45 DEU: SNP Schneider-Neureither, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Geschäftsbericht

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Investor Day

10:30 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Jahres-Pk, Mainz

12:45 DEU: Biontech, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Bahn, Hauptversammlung und AR-Sitzung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hesen, Bayern, Brandenburg 03/22

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 03/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise Sachsen 03/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/22

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 03/22

14:30 USA: BIP Q4/22 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/22 (3. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (online)

DONNERSTAG, DEN 31. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen

07:30 DEU: Edag Engineering, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Stemmer Imgaging, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Aumann, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen

10:30 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

15:00 NLD: Adyen, Capital Markets Day

23:05 CAN: Blackberry, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen

DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Geschäftsbericht

DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen

DEU: Manz, Geschäftsbericht

DEU: GFT, Geschäftsbericht

DEU: Bike24, Geschäftsbericht

DEU: HomeToGo, Jahreszahlen

LUX: Adler Group, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 02/22 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 02/22

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 02/22

08:00 GBR: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/22

09:00 CHE: KOF Frühindikator 03/22

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/22

10:30 PRT: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Konsum und Ausgaben 02/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/22

FREITAG, DEN 01. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert)

14:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online)

USA: Pkw-Absatz 03/22

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/22

02:20 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 02/22

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/22

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauausgaben 02/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/22

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Bulgarien

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei, Polen

SONSTIGE TERMINE EUR/CHN: EU-China Gipfel

MONTAG, DEN 04. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN08:00 ESP: Repsol, Q1-Umsatz10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/22

08:00 DEU: Im- und Exporte 02/22

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/22

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 04/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/22 (endgültig)

DIENSTAG, DEN 05. APRIL

TERMINTE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk (online)

13:00 DEU: ams-Osram AG, Capital Markets Day

DEU: BSH Hausgeräte, Jahres-Pk (online)

DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk

DEU: KBA, VDA, VdIK, Pkw-Zulassungeszahlen 04/22

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/22

09:00 CZS: Einzelhandelsumsatz 02/22

09:00 HUN: Industrieproduktion 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 03/22

09:45 ITA: PMI Dienste 03/22

09:50 FRA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 02/22

15:45 USA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 03/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweite Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie

EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen

