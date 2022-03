WOCHENVORSCHAU: Termine bis 07. April 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 07. April

FREITAG, DEN 25. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Vitesco, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Jahres-Pk online)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk (online)

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 03/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 03/22

06:30 NLD: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 01/22

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/22

09:00 ESP: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/22

10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 03/22

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/22 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland

EUR: Moody's Ratingergebnis Ungarn, Schweden

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Sonderkonferenz Verkehrsminister von Bund und Ländern- Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs + 12.00 Pressekonferenz

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + 10.00 Pk Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts zur aktuellen Corona-Lage

10:30 DEU: Digitales Pressegespräch Deutscher Bauernverband zu Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf Landwirtschaft und Agrarmärkte

EUR: Klimastreik von Fridays for Future weltweit und auch in Deutschland unter dem Motto "#PeopleNotProfit"

EUR: EU-Gipfel (zweiter und letzter Tag) Zum Abschluss der Beratungen wollen die Staats- und Regierungschefs u.a. anderem über Fragen in Zusammenhang mit der Gemeinschaftswährung Euro beraten.

UKR/RUS/DEU: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg: US-Präsident Biden in Polen + US-Präsident Biden plant voraussichtlich, in Polen stationierte US-Truppen zu besuchen + Anschließend Weiterreise Biden nach Warschau. + 10.30 Digitales Pressegespräch Deutscher Bauernverband (DBV) zu Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Landwirtschaft und Agrarmärkte + Nato-Generalsekretär Stoltenberg besucht Militärübung «Cold Response» in Norwegen + Bilaterales Treffen von US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel geplant

MONTAG, DEN 28. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN10:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung14:00 DEU: BASF, Investor Update

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Handelsbilanz 02/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 02/22

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 02/22 (vorab)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 03/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Global Solutions Summit u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze. Zugeschaltet wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin

DIENSTAG, DEN 29. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen

07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen, (9.30 h Jahres-Pk online)

07:00 DEU: About You, Jahreszahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jenoptik Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Call)

07:30 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Porsche SE, Jahreszahlen

13:00 CHE: Adecco, Capital Markets Day

14:00 CHE: SGS, Hauptversammlung, Genf

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day mit Stategy Update

DEU: Cancom, Geschäftsbericht

DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: HUK-Coburg Bilanz-Pk

FRA: Legrand, Capital Markets Day

FRA: Scor, Investor Day

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/22

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/22

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/22

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/22

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 01/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Start Fachkonferenz "3D-Druck Additive Fertigung in der Automobilindustrie" (Hybrid-Veranstaltung), Ludwigsburg

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister

MITTWOCH, DEN 30. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Stratec, Geschäftsbericht (14.00 h Call)

07:25 DEU: Befesa, Jahreszahlen (detailliert)

07:25 DEU: Basler, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen

07:45 DEU: SNP Schneider-Neureither, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Geschäftsbericht

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Investor Day

10:30 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Jahres-Pk, Mainz

12:45 DEU: Biontech, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Bahn, Hauptversammlung und AR-Sitzung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 03/22

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hesen, Bayern, Brandenburg 03/22

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 03/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise Sachsen 03/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/22

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 03/22

14:30 USA: BIP Q4/22 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/22 (3. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (online)

DONNERSTAG, DEN 31. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen

07:30 DEU: Edag Engineering, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Stemmer Imgaging, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 CHE: Syngenta, Jahreszahlen

08:00 DEU: Aumann, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen

10:30 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

15:00 NLD: Adyen, Capital Markets Day

23:05 CAN: Blackberry, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen

DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Geschäftsbericht

DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen

DEU: Manz, Geschäftsbericht

DEU: GFT, Geschäftsbericht

DEU: Bike24, Geschäftsbericht

DEU: HomeToGo, Jahreszahlen

LUX: Adler Group, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 02/22 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 02/22

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 02/22

08:00 GBR: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:30 CHE: BFS Detailhandelsumsätze 02/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/22

09:00 CHE: KOF Frühindikator 03/22

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/22

10:30 PRT: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Konsum und Ausgaben 02/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/22

FREITAG, DEN 01. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert)

14:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online)

USA: Pkw-Absatz 03/22

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/22

02:20 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 02/22

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/22

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauausgaben 02/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/22

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Bulgarien

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei, Polen

SONSTIGE TERMINE EUR/CHN: EU-China Gipfel

MONTAG, DEN 04. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN08:00 ESP: Repsol, Q1-Umsatz10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/22

08:00 DEU: Im- und Exporte 02/22

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/22

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 04/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/22 (endgültig)

DIENSTAG, DEN 05. APRIL

TERMINTE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk (online)

13:00 DEU: ams-Osram AG, Capital Markets Day

DEU: BSH Hausgeräte, Jahres-Pk (online)

DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk

DEU: KBA, VDA, VdIK, Pkw-Zulassungeszahlen 04/22

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/22

09:00 CZS: Einzelhandelsumsatz 02/22

09:00 HUN: Industrieproduktion 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 03/22

09:45 ITA: PMI Dienste 03/22

09:50 FRA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 02/22

15:45 USA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 03/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweite Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie

EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen

MITTWOCH, DEN 06. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 02/22

17:00 CHE: Vontobel, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sulzer, Q1-Umsatz

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Notenbank, Zinsentscheid

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/22

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/22

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 03/22

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 16.3.22

DONNERSTAG, DEN 07. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung (online)

10:00 CHE: Swiss Re, Investorentag

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

DEU: Hella, Q3-Zahlen

CHE: Nestle, Hauptversammlung (online)

CHE: Emmi, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/22

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/22 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 03/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/22

09:00 HUN: Handelsbilanz 02/22 (vorläufig)

12:00 IRL: Industrieproduktion 02/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin

