WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Januar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 10. Januar

DIENSTAG, DEN 28. DEZEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/21

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/21

15:00 USA: FHFA-Index 10/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + Verschärfte Corona-Maßnahmen treten in den meisten Bundesländern in Kraft + Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zur Triage in der Corona-Pandemie

HINWEIS GBR/AUS: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 29. DEZEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Ausblick auf den Zensus 2022

10:00 EUR: Geldmenge M3 11/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/21 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/21

17:00 RUS: BIP Q3/21 (endgültig)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 11/21

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 11/21

17:00 RUS: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

DONNERSTAG, DEN 30. DEZEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 11/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/21

HINWEIS

DEU: Verkürzter Börsenhandel Jahresschlussbörse (bis 14.00 h)

FREITAG, DEN 31. DEZEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig)

HINWEIS

"Silvester"

Börsen in Deutschland, Tschechien, Italien, Japan, Österreich, Russland, Schweden, Norwegen, Schweiz, Südkorea geschlossen

Verkürzter Handel in Australien (04:10 Uhr MEZ), Ungarn (12.00 Uhr MEZ), Großbritannien, Polen (13.30 Uhr MEZ), Spanien (14.00 Uhr MEZ), Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Portugal (alle 14.05 Uhr MEZ)

Börse in USA geöffnet, US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)

MONTAG, DEN 03. JANUAR

TERMINE KONJUNKTUR

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 11/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Weltpremiere des "Vision EQXX" von Mercedes-Benz

HINWEIS AUS, CHN, GBR, JPN - Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 04. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2021USA: Kfz-Absatz 12/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 12/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 12/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

USA: Pressetag der Technik-Messe CES + 17.00 Pk Bosch + 17.00 Pk LG + 18.00 Pk Magna + 19.00 Pk Intel + 19.00 Pk Panasonic + 20.00 Pk Qualcomm + 21.00 Pk Valeo + 22.00 Pk Canon

MITTWOCH, DEN 05. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMENDEU: KBA, Jahresbilanz Automarkt 2021

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/21

09:15 ESP: PMI Dienste 12/21

09:45 ITA: PMI Dienste 12/21

09:50 FRA: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Diesnte 12/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigung 12/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 15.12.21

SONSTIGE TERMINE

USA: Beginn der Technik-Messe CES in Las Vegas +02.00 Pk Sony +03.30 Keynote Samsung +18.00 Keynote GM

DONNERSTAG, DEN 06. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz

13:00 USA: Walgreens Boot Alliance, Q1-Zahlen

FRA: Sodexo, Q1-UmsatzGBR: Next, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

EUR: EZB Wirtschaftbericht

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 112/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 12/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 12/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern, Sachsen 12/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/21

16:00 USA: ISM Dienste 12/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: DSW Online-Pk zu Hemmnissen für Aktionärsbeteiligung durch die Corona-Pandemie. Es geht dabei um die Umsetzung der SRD II der EU.

FRA: Besuch der EU-Kommission zu Beginn der französischen Ratspräsidentschaft (bis 7. Januar)

USA: Fortsetzung der Technik-Messe CES

FREITAG, DEN 07. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN07:25 CHE: SNB, vorläufige Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/21

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 12/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 11/21

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 11/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/21

08:45 FRA: Privater Verbrauch 11/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 11/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 11/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/21 (vorab)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 12/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bund/Länder-Gipfel zur Corona-Pandemie

USA: Fortsetzung der Technik-Messe CES

MONTAG, DEN 10. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN11:00 DEU: Munich Re veröffentlicht Naturkatastrophenbilanz 2021

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Industrieproduktion 11/21

10:00 DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 01/22

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 64. dbb Jahrestagung "Einfach machen - Investition und Innovation für unser Land" - digital u.a. mit dem dbb-Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach, und Bundesfinanzminister Christian Lindner

10:30 DEU: Fortsetzung im Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals, Wiesbaden

