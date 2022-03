WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. April 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 12. April

MITTWOCH, DEN 30. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Stratec, Jahreszahlen (14.00 h Call)

07:25 DEU: Befesa, Jahreszahlen (detailliert)

07:25 DEU: Basler, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: SNP Schneider-Neureither, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Geschäftsbericht

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Investor Day

10:30 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Jahres-Pk, Mainz

12:00 DEU: Deutsche Bahn, Hauptversammlung und AR-Sitzung

12:45 DEU: Biontech, Jahreszahlen (14.00 h Call)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: Aareal Bank, GeschäftsberichtDEU: Centogene, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/22

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4. Quartal und Jahr 2021 (Vierteljährliche Schuldenstatistik)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 03/22

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 03/22

10:00 EUR: EZB-Präsidentin Christina Lagarde hält Rede bei Veranstaltung der Zenralbank Zyperns

10:30 DEU: "Wirtschaftsweise" veröffentlichen aktualisierte Konjunkturprognose für 2022 und 2023

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 03/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise Sachsen 03/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/22

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 03/22

14:30 USA: BIP Q4/22 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/22 (3. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Land Hessen und Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung von Greentech-Start-Ups

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Luftfrachtkartell

Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg + 13.00 Zoom-Pk Deutscher Städtetag zu Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine + 14.00 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht per Videoansprache vor dem norwegischen Parlament in Oslo + Gipfel zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten aus der Ukraine in Berlin + 16.30 Statement Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Arbeitsmarktintegration + Bundesverteidigungsministerin Lambrecht besucht die USA + Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt den Nato-Jahresbericht vor

12:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (online)

DEU: 8. Berlin Energy Transition Dialogue Energiewende - From Ambition to Action mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) + 15.00 Rede Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne)

17:00 DEU: Bankenverband Mitte: "Frankfurter Bankentag" (per Live-Stream) mit einem Gastvortrag von Florian Toncar, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium

DONNERSTAG, DEN 31. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen

07:30 DEU: Edag Engineering, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Stemmer Imgaging, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 CHE: Syngenta, Jahreszahlen

08:00 DEU: Aumann, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (9.30 h Call)

10:30 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk (online)

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

15:00 NLD: Adyen, Capital Markets Day

23:05 CAN: Blackberry, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen

DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Geschäftsbericht

DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen

DEU: Manz, Geschäftsbericht

DEU: GFT, Geschäftsbericht

DEU: Bike24, Geschäftsbericht

DEU: HomeToGo, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 02/22 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 02/22

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 02/22

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:00 GBR: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:30 CHE: BFS Detailhandelsumsätze 02/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/22

09:00 CHE: KOF Frühindikator 03/22

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/22

10:30 PRT: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Konsum und Ausgaben 02/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/22

FREITAG, DEN 01. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert)

14:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online)

USA: Pkw-Absatz 03/22

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/22

02:20 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 01/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 02/22

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/22

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauausgaben 02/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/22

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Bulgarien

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei, Polen

SONSTIGE TERMINE EUR/CHN: EU-China Gipfel

MONTAG, DEN 04. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ESP: Repsol, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: bet-at-home.com, Geschäftsbericht

11:00 DEU: Lufthansa und Flughäfen München und Frankfurt, Pk zu EU-Umweltprogramm "Fit for 55"

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/22

08:00 DEU: Im- und Exporte 02/22

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/22

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 04/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Themen: Branchenzahlen, Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise, Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der Corona-Pandemie sowie der beschädigten Lieferketten u.a..

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 05. APRIL

TERMINTE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk (online)

13:00 AUT: ams-Osram AG, Capital Markets Day

DEU: BSH Hausgeräte, Jahres-Pk (online)

DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk

DEU: KBA, VDA, VdIK, Pkw-Zulassungeszahlen 04/22

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/22

09:00 CZS: Einzelhandelsumsatz 02/22

09:00 HUN: Industrieproduktion 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 03/22

09:45 ITA: PMI Dienste 03/22

09:50 FRA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 02/22

15:45 USA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweite Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie

EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen

HINWEIS CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

MITTWOCH, DEN 06. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Imperial Brand, Pre Close Trading Update

09:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 02/22

17:00 CHE: Vontobel, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sulzer, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Notenbank, Zinsentscheid

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/22

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/22

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 03/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 16.3.22

DONNERSTAG, DEN 07. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung, Bonn

10:00 CHE: Swiss Re, Investorentag

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Nestle, Hauptversammlung (online)

CHE: Emmi, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/22

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/22 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 03/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/22

09:00 HUN: Handelsbilanz 02/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/22

12:00 IRL: Industrieproduktion 02/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/22

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet zur finanziellen Beteiligung eines fruüheren Konstruktionsleiters am Erfolg des Porsche 911

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin

17:00 DEU: Pk der Fahrradwirtschaftsverbaände zu Aussichten der Branche im Vorfeld des parlamentarischen Abends (1830) mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), den Geschäftsfuührern Uwe Woöll (VSF - Verbund Service und Fahrrad), Burkhard Stork (ZIV), Wasilis von Rauch (Zukunft Fahrrad) sowie die Ministerin fu?r Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes

FREITAG, DEN 08. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update

10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk (online)

10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/22

06:30 JPN: Insolvenzen 03/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 02/22

09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 02/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/22

11:00 GRC: Industrieproduktion 02/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/22 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Österreich, Rumänien

MONTAG, DEN 11. APRIL

TERMINE UNTERNEHMENDEU: Mercedes-Benz Group, ESG Conference 2022

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 02/22

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 02/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 02/22

09:00 CZS: Verbraucherpreise 03/22

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Außenminister

DIENSTAG, DEN 12. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Ferrexpo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q2-Umsatz

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

18:00 FRA: LVMH, Q1-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evotec, Geschäftsbericht

DEU: Dermapharm, Geschäftsbericht

CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

CHE: Bucher, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/22

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/22 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/22

12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Realeinkommen 03/22

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

NNN