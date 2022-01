WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. Januar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 18. Januar

MITTWOCH, DEN 05. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMENDEU: KBA, Jahresbilanz Automarkt 2021

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/21

09:15 ESP: PMI Dienste 12/21

09:45 ITA: PMI Dienste 12/21

09:50 FRA: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigung 12/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 15.12.21

SONSTIGE TERMINE EUR/UKR: EU-Außenbeauftragter Josep Borrell zu politischen Gesprächen in der Ukraine

DEU/USA: Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Washington + Treffen u.a. mit Außenminister Antony Blinken + ca. 1800 Pk Baerbock und Blinken

USA: Beginn der Technik-Messe CES in Las Vegas +02.00 Pk Sony +03.30 Keynote Samsung +18.00 Keynote GM +20.00 Pk BMW-Vetriebsvorstand Pieter Nota (online)

DONNERSTAG, DEN 06. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz

13:00 USA: Walgreens Boot Alliance, Q1-Zahlen

FRA: Sodexo, Q1-UmsatzGBR: Next, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

EUR: EZB Wirtschaftbericht

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 112/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 12/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 12/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern, Sachsen 12/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/21

16:00 USA: ISM Dienste 12/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: DSW Online-Pk zu Hemmnissen für Aktionärsbeteiligung durch die Corona-Pandemie. Es geht dabei um die Umsetzung der SRD II der EU.

FRA: Besuch der EU-Kommission zu Beginn der französischen Ratspräsidentschaft (bis 7. Januar)

USA: Fortsetzung der Technik-Messe CES

FREITAG, DEN 07. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN07:25 CHE: SNB, vorläufige Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/21

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 12/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 11/21

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/21

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 11/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/21

08:45 FRA: Privater Verbrauch 11/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 11/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 11/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/21 (vorab)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 12/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bund/Länder-Gipfel zur Corona-Pandemie

USA: Fortsetzung der Technik-Messe CES

MONTAG, DEN 10. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/21

11:00 DEU: Munich Re veröffentlicht Naturkatastrophenbilanz 2021

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Industrieproduktion 11/21

10:00 DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 01/22

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 64. dbb Jahrestagung "Einfach machen - Investition und Innovation für unser Land" - digital u.a. mit dem dbb-Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach, und Bundesfinanzminister Christian Lindner

10:30 DEU: Fortsetzung im Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals, Wiesbaden

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 11. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Jahresumsatz

07:00 DEU: About You, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

13:30 LUX: Aroundtown, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/21

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/21 (vorab)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 11/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/21

22:30 USA: API Ölbericht

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs, Braunschweig

MITTWOCH, DEN 12. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Cropenergies, 9Monatszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Notenbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 11/21

11:00 EUR: Industrieproduktiion 11/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/21

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/21

14:30 USA: Realeinkommen 12/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE09:00 DEU: Online-Pk vbw: Energiewende-Monitoring, München

09:00 DEU: BGH verkündet Urteil: Mussten Geschäftsinhaber bei behördlich angeordneten Schließungen wegen Corona weiter die volle Miete zahlen?

DONNERSTAG, DEN 13. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Jahresumsatz

07:00 DEU: Hella, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Asos plc, Q1-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 12/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/21

14:00 RUS: Handelsbilanz 11/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: 11. GEFA Export-Pressegespräch als Videokonferenz

14:00 DEU: Online-Pk "Offshore-Windenergie in Deutschland 2021/22", Bremerhaven

14:00 DEU: Online-Pk u.a. von VDMA Power Systems zu Ausbauzahlen 2021 der Offshore-Windenergie, Hamburg

FREITAG, DEN 14. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zehnder, Umsatz 2021

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 01/22

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/21

08:00 GBR: BIP 11/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 11/21

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 11/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/21

10:00 DEU: BIP Jahr 2021

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/21

15:15 USA: Industrieproduktion 12/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/21

16:00 USA: Lagerbestände 11/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/22 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Hybrid-Pk zur Vorstellung der Wohnungsmarkt-Studie "Sozialer Bauplan für Deutschland" des Pestel-Instituts (Hannover), Berlin

MONTAG, DEN 17. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/21

08:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz

22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 11/21

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahres-Pk Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) zu Bilanz 2021/Ausblick 2022

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischere

BEL: Treffen der Eurogruppe

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 18. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/21 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/21 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 12/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/22

14:30 USA: Empire State Index 01/22

16:00 USA: NAHB-Index 01/22

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

09:15 DEU: Online-Konferenz: "Data, Digitalization, Decentralized Finance and Central Bank Digital Currencies: The Future of Banking and Money", Frankfurt/M.

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel

FRA: Voraussichtlich Entscheidung der EU-Kommission über die Einstufung von Investitionen in moderne Atom- und Gaskraftwerke, Straßburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi