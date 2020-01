WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Januar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 20. Januar:

DIENSTAG, DEN 7. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Medientag auf der Technik-Messe CES + 0000 Pk Hyundai + 0100 Pk Intel + 0200 Pk Sony + 0530 Keynote Daimler

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Brunello Cucinelli, Q4 Umsatz GBR. William Morrison, Q4 Trading Update

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt, 1. bis 3. Quartal 2019

08:30 CHE: Verbraucherpreise 12/18

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/19 (vorläufig)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/19

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 12/19

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/19

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 12/19

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich)

SONSTIGE TERMINE10:30 DEU: Pk zur Eröffnung der Messe Heimtextil (bis 10.01.)

10:30 DEU: Pk des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2020, Berlin

13:00 DEU: Eröffnungsfeier für die Universalschlichtungsstelle des Bundes. Die Einrichtung ist für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Verbrauchern zuständig.

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 8. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q3 Trading Update

11:00 DEU: Krombacher, Jahres-Pk

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Munich Re, Vorstellung des Berichts zu Naturkatastrophen 2019

USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen

USA: Fortsetzung Technik-Messe CES

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/19

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/19

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/19

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 12/19

11:30 DEU: Anleihen, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 5 Mrd EUR

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 12/19

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite

DONNERSTAG, DEN 9. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3 Trading Update

11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken, Jahresauftakt-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Air France-KLM, Verkehrszahlen 12/19

FRA: Sodexo, Q1 Umsatz

GBR: International Airlines Group, Verkehrszahlen 12/19

NLD: Takeway.com, Q4 Trading Update

USA: Fortsetzung Technik-Messe CES, Las Vegas

TERMINE KONJUNKTUR

07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen (vorläufig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 11/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/19

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/19

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 11/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

FREITAG, DEN 10. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Fortsetzung Technik-Messe CES, Las Vegas

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 11/19

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 10/19

08:00 DEU: Insolvenzen 10/19

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/19

08:45 FRA: Stimmungsindikator der Notenbank

09:00 SPA: Industrieproduktion 11/19

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/19

10:30 GBR: Industrieprodkution 11/19

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/19

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/19 (endgültig)

EUR: Fitch, Ratingergebnis Malta

MONTAG, DEN 13. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies, 9Monatszahlen (endgültig)

11:30 DEU: Neujahrsempfang Bankenverband BdB

12:00 DEU: Arbeitsgericht verhandelt Kündigungsklage eines VW-Managers

13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 12/19

22:15 USA: United Airlines, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 11/19

10:30 GBR: Industrieproduktion 11/19

20:00 USA: Haushaltssaldo 12/19

SONSTIGE TERMINE

GBR: Frist zur Bildung einer Regionalregierung in Nordirland läuft ab

DIENSTAG, DEN 14. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Umsatz 2019

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen

07:30 AUT: OMV, Q4 Trading Update

09:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Unternehmens-Bewertungen auf dem Online-Portal Yelp

10:00 DEU: Messe München, Jahres-Pk

12:45 USA: JPMorgan, Q4-Zahlen

14:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Brain Biotechnology, Jahreszahlen

DNK: Bang & Olufsen, Q2-Zahlen

USA: Citigroup, Q4-Zahlen

USA: Delta Airlines, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 12/19

00:50 JPN: Leistungsbilanz 11/19

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/19

14:30 USA: Realeinkommen 12/19

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Société Générale: Kapitalmarktausblick 2020, Frankfurt

14:00 CHE: Pressekonferenz des Weltwirtschaftsforums vor dem Jahrestreffen in Davos

MITTWOCH, DEN 15. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/19

07:30 DEU: Metro, Q1 Umsatz

10:00 DEU: Hypoport, ao Hauptversammlung, Berlin

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

13:15 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: U.S. Bancorp, Q4-ZahlenUSA: Blackrock, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 12/19

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/19 (vorläufig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/19

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/19

10:00 DEU: Pk zum BIP 2019

10:30 GBR: Erzeugerpreise 12/19

10:30 GBR: Verbraucherpreise 12/19

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/19

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/19

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/19

14:30 USA: Empire State Index 01/20

15:00 BEL: Handelsbilanz 11/19

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

10:00 CHE: Das Weltwirtschaftsforum stellt seinen Weltrisikobericht vor

10:00 DEU: PK EY Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2020

13:30 DEU: Pk Südwestmetall mit Blick auf die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie

18:30 DEU: Pk zu aktuellen Fragen des deutschen Agrarexports der German Export Association for Food and Agriproducts (GEFA)

RUS: Der russische Präsident Wladimir Putin hält seine Rede zur Lage der Nation gut ein Jahr vor der Parlamentswahl

DONNERSTAG, DEN 16. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Q4 Umsatz

07:00 FRA: Alstom, Q3 Umsatz

08:00 EUR: ACEA KfZ-Neuzulassungen 12/19

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahresumsatz

08:00 GBR: Associated British Food, Q1 Trading Update

08:00 GBR: Hays, Q2 Trading Update

10:30 DEU: Schott, Bilanz-Pk, Mainz

13:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

22:30 GBR: Rio Tinto, Operation Report 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Charles Schwab, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/19

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 11/19

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig)

12:00 TÜR: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 12.12.19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/19

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/19

14:30 USA: Phily-Fed-Index 01/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

16:00 USA: Lagerbestände 11/19

16:00 USA: NAHB-Index 01/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Veranstaltung Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. zu "Auf dem Weg zum klimaneutralen Fliegen", Berlin

09:30 DEU: Pk Fidelity: "Einstiegsstrategien für die neue Ära des chinesischen Kapitalmarkts"

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Werbung bei Online-Handel mit Arzneien

11:00 DEU: Pk Hessenmetall: Entwicklung und Erwartungen der hessischen Metall- und Elektro-Industrie, Frankfurt

19:30 DEU: Neujahrsempfang Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt

DEU: Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und dem Bundesverband der Systemgastronomie werden fortgesetzt

FREITAG, DEN 17. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Richemont, Q3 Trading Update13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/19

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/19

03:00 CHN: BIP Q4/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/19

08:00 DEU: Großhandelspreise 12/19

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/19

10:00 ITA: Handelsbilanz 11/19

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig)

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 12/19

15:15 USA: Industrieproduktion 12/19

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/20 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Andorra, Russland

EUR: Moody's Ratingergebnis Portugal

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Slowenien

MONTAG, DEN 20. JANUAR 2020

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/19 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/19

CHE: Vor dem Beginn des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (21.-24. Januar), Davos

SONSTIGE TERMINE

DEU: 17. Internationale Fachkongress für erneuerbare Mobilität "Kraftstoffe der Zukunft", Berlin

HINWEISUSA: Feiertg, Börse geschlossen

