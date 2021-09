WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. September 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 21. September

MITTWOCH, DEN 08. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

09:00 DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung (digital) mit Vertretern von Banken, Verbänden und aus der Politik. Erwartet werden u.a. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, N26-Chef Valentin Stalf, Commerzbank-Chef Manfred Knof, Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis, Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

10:00 DEU: Forschungskonferenz Chemieverband VCI

DEU: Fortsetzung der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA), München

ITA: Tod's, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/21

01:50 JPN: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Arbeitskosten Q2/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 08/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/21

18:00 RUS: Verbraucherpreise 08/21

20:00 USA: Fed Beige Book

21:00 USA: Konsumentenkredite 07/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE09:30 DEU: Bundesregierung Kabinettsitzung

11:00 DEU: Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler, PK zum Thema Impfkampagne gegen Corona

12:45 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), "Bundestagswahl 2021: Zeit zum Handeln" mit Unions-Fraktionschef Brinkhaus

13:00 DEU: Regierungs-Pk

DONNERSTAG, DEN 09. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung (digital)

10:30 CHE: Swiss Re - Media Conference anlässlich Rückversicherer- Branchentreffs

11:00 DEU: Pk R+V-Versicherung zum Thema "Ängste der Deutschen 2020"

22:05 USA: Oracle, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank, Technology Conference u.a. mit ASML Holdings, HP Incl.

DEU: Merck KGaA, Capital Markets Day

DEU: Fortsetzung der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA).

USA: Wells Fargo, Virtual Healthcare Conference u.a. mit Moderna, Medtronic Plc, Johnson & Johnson

USA: Moderna, Research and Development Day

USA: Danaher, Investor- and Analyst Event

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 07/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 07/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 07/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 Pk mit EZB-Chefin Christine Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH verkündet Urteil zur Zulässigkeit des Rechtsdokumente-Generators Smartlaw, Karlsruhe

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

FREITAG, DEN 10. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Fortsetzung der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility 2021)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Handelsbilanz 07/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 08/21 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 07/21

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 07/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 07/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 07/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 07/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 07/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 08/21 (endgültig)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 08/21

15:00 RUS: Handelsbilanz 07/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/21 (endgültig)

18:00 RUS: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Norwegen, Österreich, Malta, Portugal

SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Informelles Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

09:30 DEU: Bundesrat, Sondersitzung zur Fluthilfe,

11:30 EUR: EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pressekonferenz nach Treffen der Eurogruppe

14:30 USA: EZB-Direktor Elderson, Rede bei Workshop des Network for Greening the Financial System und der Bank of England

MONTAG, DEN 13. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 08/21

07:30 DEU: Hannover Rück Mitteilung zur Lage des Rückversicherungsmarkts und Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde im Januar 2022 + 9.00 h Pk

08:00 GBR: Associated British Foods, Q4-Umsatz

LUX: Lakestar Spac SE. Hauptversammlung zu Fusion mit Berliner Ferienwohnungs-Suchmaschine HomeToGo

USA: Morgan Stanley Global Healthcare Conference u.a. mit Biontech, Fresenius, Lonza Group, Evotec, FMC, Johnson & Johnson

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 08/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/21

14:00 POL: Leistungsbilanz 07/21

14:00 POL: Handelsbilanz 07/21

AUS: Opec Ölmarkt-Monatsbericht

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht

SONSTIGE TERMINE

DEU: Vierte Runde Tarifverhandlungen für die etwa 5600 Beschäftigten der 11 Sparda-Banken in Deutschland

DIENSTAG, DEN 14. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 CHE: Roche Pharma Day (online)

GBR: Barclays Global Financial Conference u.a. mit American Express, JPMorgan Chase

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion (endgültig) 07/21

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 08/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/21

11:30 EUR: EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DEU: Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung 5 Mrd

12:00 FRA: OECD Frühindikator August

14:30 USA: Stundenlohn 08/21

14:30 USA: Verbraucherpreise 08/21

15:45 EUR: EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich)

SONSTIGE TERMINE

17:30 DEU: Videokonferenz CDU-Wirtschaftsrat zur Bundestagswahl zum Thema «Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort Deutschland»

EUR: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Rede zur Lage der EU,

DEU: Messe Automechanika Eröffnung (bis 18.09.)

DEU: Messe Husum Wind, mit Eröffnung durch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) (bis 17.09.)

MITTWOCH, DEN 15. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Auto1 Halbjahreszahlen (detailliert)

07:35 ESP: Inditex H1-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M) Q3-Umsatz

11:00 DEU: Online-Pk des Motorsägenherstellers Stihl

DEU: "Battery Day" mit Fachtagung, Expertengesprächen und Werksbesuchen bei Volkswagen (bis 16.09.) Mitorganisiert vom Center Automotive Research (CAR)

GBR: United Utilities

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHI: Einzelhandelsumsatz 08/21

04:00 CHI: Industrieproduktion 08/21

04:00 CHI: Investitionen Sachanlagen bis 08/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 08/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 08/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise (endgültig) 08/21

10:30 ITA: Verbraucherpreise (endgültig) 08/21

11:00 EUR: Arbeitskostenindex Q2/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 07/21

14:30 USA: Empire-State-Index 09/21

14:30 USA: Ex- und Importpreise 08/21

15:15 USA: Industrieproduktion 08/21

SONSTIGE TERMINE

17:00 EUR: EZB-Chefvolkswirt Lane nimmt an IMFS Policy Seminar zur neuen geldpolitischenStrategie der EZB teil

DONNERSTAG, DEN 16. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Suse, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pharma SGP Holding Halbjahreszahlen

08:00 EUR: ACEA KfZ-Zulassungen 08/21

09:00 DEU: Bundesgerichshof (BGH) verhandelt in vier Fällen zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen Daimler wegen des «Thermofensters» in Diesel-Autos

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

11:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verkündet Urteil im VW-Dieselskandal zu Schadenersatz-Ansprüchen bei geleasten Autos

GBR: Asos plc Kapitalmarkttag zur Nachhaltigkeit

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 08/21

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 08/21

09:00 CHE: Seco vierteljährliche Konjunkturprognose

10:00 ITA: Handelsbilanz 07/21

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/21

12:00 POR: Erzeugerpreise 08/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 09/21

16:00 USA: Lagerbestände 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Verband Deutscher Reeder lädt zu Online-Diskussion mit schifffahrtspolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen vor der Wahl, Hamburg

09:30 DEU: Beginn des Betrugsprozesses gegen den ehemaligen VW-Konzernchef Martin Winterkorn, Braunschweig

09:30 DEU: Verbandstag Verband der Sparda-Banken mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Ex-Verfassungsrichter Paul Kirchhof und der Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, Jennifer Kettemann

11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken (BdB) Veranstaltung Bankendialog zum Thema "Wer finanziert die Transformation der Wirtschaft? - Die Rolle der Finanzmarktregulierung"

RUS: Russland wählt ein neues Parlament - die Abstimmung läuft vom 17. bis 19. September

FREITAG, DEN 17. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite verarbeitendes Gewerbe 07/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/21

08:45 FRA: Löhne (endgültig) Q2/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/21

11:00 EUR: Bauproduktion 07/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise (endgültig) 08/21

16:00 USA: Universität Michigan Verbraucher-Stimmungsindikator 09/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Eigentümer-Streit um baufälliges Parkhaus. Die Mehrheit der Eigentümer hatte beschlossen, dass das Parkhaus aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden darf. Die Klägerin, die ihre Ebenen an ein Hotel vermietet, will das für ungültig erklären lassen. Es geht unter anderem um die Frage, ob es eine Pflicht zur Sanierung gibt. Ob schon ein Urteil verkündet wird, ist offen. (Az. V ZR 225/20)

09:30 DEU: Bundesrat

DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.

EUR: Ratingüberprüfungen S&P zu Belgien und Spanien

EUR: Ratingüberprüfungen Moody's zu EU, Portugal

RUS: Russland wählt ein neues Parlament - erster der auf drei Tage angesetzten Abstimmung

MONTAG, DEN 20. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

18:00 DEU: Festveranstaltung zur Dax-Erweiterung mit Vertretern von Deutscher Börse und den 10 neuen Dax-Konzernen

24:00 DEU: Ende der Angebotsfrist des Übernahmeangebote der Vonovia für Deutsche Wohnen-Aktien, Bochum

AUT: Bawag GroupUSA: Baxter International

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 08/21

10:00 ESP: Handelsbilanz 07/21

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 09/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im «Cum-Ex»-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Jahres-PK Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie, Löhne

DIENSTAG, DEN 21. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen

22:00 USA: FedEx, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

16:00 EUR: Verbrauchvertrauen 09/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 08/21

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung

SONSTIGE TERMINE

