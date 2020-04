WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. April 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 23. April:

FREITAG, DEN 10. APRIL 2020

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/20

03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/0

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/20

14:30 USA: Realeinkommen 03/20

EUR: S&P Ratingergebnis Polen

EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Albanien

EUR: Fitch-Ratingergebnis Lettland

HINWEIS

Feiertag "Karfreitag"

A, CH, D, F, E, GB, HK, I, NL, PL, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet

SAMSTAG, DEN 11. APRIL 2020

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise - Fernsehansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier + ca. 1915 ZDF/ ca. 2015 ARD - Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident in dieser Form auf ein aktuelles Ereignis eingeht, normalerweise hält er solche Ansprachen nur jedes Jahr an Weihnachten.

+ 1855 Oster-Ansprache von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie im BR Fernsehen

SONNTAG, DEN 12. APRIL 2020

SONSTIGE TERMINE

DEU: Coronavirus - aktuelle Entwicklungen in NRW + 19.55 Uhr Radio- und Fernsehansprache von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)

MONTAG, DEN 13. APRIL 2020

HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

A, CH, D, F, E, GB, HK, I, NL, PL, Börsen geschlossen

Börsen Japan, China, Korea, Russland und USA geöffnet

SONSTIGE TERMINE

FRA: Internationale Entwicklung in der Corona-Krise + 2000: TV-Ansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron

DIENSTAG, DEN 14. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/20

07:00 FIN: Verbraucherpreise 03/20

08:00 DNK: Verbraucherpreise 03/20

09:00 CZE: Verbraucherpreise 03/20

14:30 USA: Beratungen Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (virtuell) - Pk zum World Economic Outlook

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/20

17:30 USA: Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (virtuell) - Pk zum Global Financial Stability Report

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

MITTWOCH, DEN 15. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 15. KW und 03/20

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

07:30 NLD: TomTom, Q1-Zahlen

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

14:30 CHE: Georg Fischer, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Kudelski, Hauptversammlung

CHE: Sulzer, Hauptversammlung

CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q4-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 04/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 jahre / Volumen: 1 Mrd EUR

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/20 (vorläufig)

14:30 USA: Empire State Index 04/20

15:15 USA: Industrieproduktion 03/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/20

16:00 USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (virtuell) - Pressekonferenz von IWF-Chefin Georgiewa

16:00 USA: Lagerbestände 02/20

16:00 USA: NAHB-Index 04/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhalteplan für Wuppertal, Münster

DONNERSTAG, DEN 16. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Zalando, Q1 Trading Statement

08:00 GBR: Rentokil Inital, Q1-Umsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

13:30 NLD: Airbus, Hauptversammlung

18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz

18:00 FRA: LVMH, Q1-Umsatz (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 03/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/20

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 03/20

14:30 USA: Philly Fed Index 04/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

FREITAG, DEN 17. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

07:00 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

DEU: Volkswagen, Konzernabsatz Q1/20

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 03/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/20

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/20 (endgültig)

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 02/20

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/20

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/20

08:00 DEU: Auftragsbestand verarbeitendes Gewerbe 02/20

09:00 AUT: Verbraucherpreise 03/20

10:00 ITA: Handelsbilanz 02/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig)

16:00 USA: Frühindikator 03/20

EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien

MONTAG, DEN 20. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz und Hauptversammllung

11:30 SWE: Sandvik, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEFRA: Faurecia, Q1-UmsatzUSA: Halliburton, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUTR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/20

10:00 ITA: Leistungsbilanz 02/20

10:00 EUR: Leistungsbilanz 02/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/20

14:30 USA: CFNA-Index 03/20

SONSTIGE TERMINE evtl: 11:00 DEU: Verhandlung einer Schadenersatzklage der Hamburger Privatbank Warburg gegen die Deutsche Bank im "Cum-Ex"-Komplex, Frankfurt

DIENSTAG, DEN 21. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AST: BHP Group, Q3 Production Report

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 16. KW

07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz und Hauptversammlung

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q1-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen

22:01 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Immofinanz, Jahreszahlen

CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

FIN: Wartsila, Q1-Zahlen

FRA: Peugeot, Q1-Umsatz

USA: Snap Inc., Q1-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 04/20

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/20 (engültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/20

10:00 POL: Industrieproduktion 03/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/20

10:00 ESP: Handelsbilanz 02/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 04/20

16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 03/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

MITTWOCH, DEN 22. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz

07:15 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

12:50 USA: AT&T, Q1-Zahlen

22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Schindler, Q1-Zahlen

DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung

FRA: Accor, Q1-Umsatz

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

SWE: Investor, Q1-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

USA: NASDAQ, Q1-Zahlen

USA: Xilinx, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/20

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/20

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/20

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2019

15:00 USA: FHFA-Index 02/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/20 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Urteilsverkündung im Prozess Remondis gegen Bundeskartellamt nach untersagter Übernahme des Grünen Punktes

DONNERSTAG, DEN 23. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Software AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Orange Belgium, Q1-Zahlen

07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Renault, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Unilever, Q1 Trading Statement

08:00 GBR: Anglo American, Q1-Production Report

08:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Volvo Trucks, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:00 AUT: Schoeller-Bleckmann, Hauptversammlun

11:00 DEU: Rossmann Jahres-Pk mit Bilanz 2019 und Ausblick 2020

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

17:30 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

22:01 USA: Intel, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hawesko, Jahreszahlen

CHE: Nestle, Hauptversammlung

CHE: Zur Rose, Hauptversammlung

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Edenred, Q1-Zahlen

FRA: Hermes, Q1-Zahlen

FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

FRA: Rexel, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

ITA: Banca Generali, Hauptversammlung

USA: Air Products, Q1-Zahlen

USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 05/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/20

14:00 POL: Natonalbank Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 03/20

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi