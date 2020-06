WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Juni 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. Juni:

MITTWOCH, DEN 10. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: DWS: Ausblick auf das 2. Halbjahr 2020 - Online-Veranstaltung

11:00 DEU: Pk des Energiekonzerns Eon zum Modellprojekt "SmartQuart" für klimaneutrale Stadtviertel

14:00 CHE: ABB, CEO Björn Rosengren Online-Präsentation Unternehmensausblick

DEU: Tarifgipfel der Lufthansa mit den Gewerkschaften Cockpit, Ufo und Verdi zum Konzernumbau wegen der Corona-Krise

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/20

01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/20

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/20

08:00 DEU: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk Q1/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 04/20

10:00 FRA: OECD: Konjunkturausblick 2020

13:00 EUR: Rede von EZB-Direktorin Isabel Schnabel auf Online-Seminar der Florence School of Banking and Finance

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 05/20

14:30 USA: Realeinkommen 05/20

15:30 EUR: Rede von EZB-Vizepräsident De Guindos (online) bei einem Event organisiert von Institute of International and European Affairs (IIEA)

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Vorstellung des Jahresberichts 2019 der Kooperationsvereinbarung "Leistbare Mieten. Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung" mit Wohnsenatorin Katrin Lompscher (Linke)

10:00 DEU: Virtuelle Pk mit dem Leiter der Abteilung Internationales im Bundesumweltministerium, Karsten Sach zur Vorstellung der globalen Trends bei Investitionen in erneuerbare Energien 2020

10:00 DEU: Online-Pressegespräch des zentralen Beratungsgremiums der Bundesregierung zur Hightech-Strategie 2025

10:00 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über die Einsprüche von drei Kölsch-Brauereien gegen Bierkartell-Bußgelder der Kartellamtes

11:00 DEU: Sitzung des Digitalrates per Videokonferenz u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesministerin Julia Klöckner

11:00 GBR: Veröffentlichung des Globalen Friedensindexes (GPI) - Veranstalter ist das Institut für Ökonomie und Frieden (IEP)

DEU: Bundesaußenminister Heiko Maas reist nach Israel: Schwierige Gespräche über geplante Annexion palästinensischer Gebiete

EUR: EU-Kommission stellt einen Bericht zur Verbreitung von Desinformationen in der Corona-Krise vor

DONNERSTAG, DEN 11. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 DEU: DIW Berlin Pressegespräch (online) zu Konjunkturprognose 2020/21 und Investitionsprogramm

10:00 ITA: Industrieproduktion 04/20

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/20

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Unabhängigkeit der slowakischen Regulierungsbehörde für Gas und Strom

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu kostenloser Abgabe von Arzneimittelmustern an Apotheker

10:00 DEU: Pk mit Bundesumweltministerin Svena Schulze (SPD) zur Zwischenbilanz Corona: Umwelt und Digitalisierung

11:00 DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und chinesischer Ministerpräsident Li Keqiang

15:30 EUR: Videokonferenz der Eurogruppe - Die Finanzminister der 19 Staaten der gemeinsamen Währungszone beraten zunächst über den Ausbau der Bankenunion sowie die wirtschaftliche Entwicklung in Zypern, Spanien und Griechenland nach den Rettungsmaßnahmen in der Eurokrise vor zehn Jahren. Alle 27 EU-Staaten gemeinsam beraten anschließend über Maßnahmen zum Wiederaufbau nach der Coronavirus-Pandemie

FREITAG, DEN 12. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Ina Invest, Erstnotierung an SIX Swiss Exchange

11:00 DEU: VW Konzern Auslieferungszahlen 05/20

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/20

06:30 JPN: Industrieproduktion 04/20 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 04/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 04/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 04/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/20 (vorläufig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Spanien

EUR: DBRS Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister mit dem Brexit-Beauftragten des EU-Parlaments David McAllister und dem Vorsitzenden des Ausschusses für internationalen Handel Bernd Lange

13:00 EUR: Online-Pressegespräch des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament "EP-Position und Post-Brexit-Verhandlungen für Handelsvertrag"

14:00 EUR: 24th Annual European Financials Virtual Conference of Goldman Sachs

HINWEIS

RUS: Feiertag "Tag Russlands", Börse geschlossen

MONTAG, DEN 15. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/20

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Pressegespräch (online) "Die größten Pharmafirmen weltweit" der Beratungsgesellschaft EY

11:00 DEU: Creditreform Pk zu Insolvenzen in Deutschland im ersten Halbjahr 2020

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/20

03:30 CHN: Preise von Neubauwohnungen 05/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 05/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/20

14:30 USA: Empire State Index 06/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Messe Metav "Lets talk about innovation", veranstaltet vom Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW)

10:00 BEL: Online-Pressegespräch des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament: "EP-Position und Post-Brexit-Verhandlungen für Handelsvertrag" mit dem Brexit-Beauftragten des EU-Parlaments David McAllister und dem Vorsitzenden des Ausschusses für internationalen Handel Bernd Lange u.a. zum aktuellen Stand der Verhandlungen und zur Position des Europäischen Parlaments, die während der Plenarsitzung am 17./18. Juni verabschiedet wird

DEU: Virtueller Deutscher Anwaltstag 2020 unter dem Motto "Die Kanzlei als Unternehmen"

DIENSTAG, DEN 16. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 24. Kalenderwoche

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SGL, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Ahlers, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: SLM Solution, Hauptversammlung (online)

12:00 AUT: S&T, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Landgericht München verhandelt über Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen Tesla

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco Konjunkturprognosen vom Juni 2020

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 04/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/20

09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Sommer

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/20

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/20

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/20

15:15 USA: Industrieproduktion 05/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/20

16:00 USA: Lagerbestände 04/20

16:00 USA: NAHB-Index 06/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

POL: Bekanntgabe Kreditzins

JPN: BoJ Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

DEU: Landgericht München verhandelt über Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen Tesla

LUX: Treffen der EU-Europaminister zum sogenannten Rat für allgemeine Angelegenheiten

MITTWOCH, DEN 17. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: Lotto24, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Axel Springer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Dermapharm, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/20

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 05/20

10:00 ITA: Industrieaufträge 04/20

11:00 EUR: Bauproduktion 04/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 5 Mrd EUR

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: WohnZukunftsTag des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW)

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz und Besprechung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

DEU: Kongress German Water Partnership (GWP) zur Zukunft der Wasserwirtschaft u.a. mit Dorothee Bär (CSU), Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung

DONNERSTAG, DEN 18. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Wirecard, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

10:00 DEU: BASF, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online)

11:00 ESP: Amadeus IT, Hauptversammlung (online)

12:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2020

09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 ITA: Handelsbilanz 04/20

10:00 ESP: Handelsbilanz 04/20

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose im Sommer für Deutschland und die Welt, Kiel

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:00 POL: National Bank of Poland, Zinsentscheid

14:30 USA: Philly Fed Index 06/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 05/20

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008

10:30 DEU: Urteilsverkündigung des Bundesverwaltungsgerichts zu einem Planungsabschnitt für das Bahnprojekt Stuttgart 21, Leipzig

DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Bochum

DEU: ifo-Jahresversammlung: "Wie gefährdet ist der Wohlstand in Deutschland?", München

FREITAG, DEN 19. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 GBR: Zeal Network, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kuka, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Renault, Hauptversammlung

GBR: Carnival, Halbjahreszahlen

USA: Oracle, Q4-Zahlen

DEU: Deutsche Börse Verfallstag "Hexensabbat"

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 06/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/20

10:00 ITA: Leistungsbilanz 04/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/20

10:00 POL: Industrieproduktion 05/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 05/(20

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/20

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/20

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern, Serbien

SONSTIGE TERMINEEUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (online)

08:00 DEU: Online-Diskussion des TÜV "Wer digitalisiert die Arbeitswelt?" mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

10:00 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um Neckermann-Pleite aus dem Jahr 2012 mit einem Verkündungstermin

HINWEIS SWE / FIN: Feiertag, Börsen geschlossen

MONTAG, DEN 22. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Süwag Energie, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Stemmer Imaging, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung (online)

USA: Apple - Entwicklerkonferenz WWDC20 (online)

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: CFNA-Index 05/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/20 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz "Frankfurt Finance Summit" - per Livestream u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Bafin-Präsident Felix Hufeld, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing (angefragt)

DEU: Sitzung des Stabilitätsrates

LUX: Treffen der EU-Umweltminister

DIENSTAG, DEN 23. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Sixt Leasing, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online)

DEU: BGH verhandelt im Streit zwischen Facebook und dem Bundeskartellamt wegen der Sammlung von Nutzerdaten

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig)

16:00 USA: Neubauverkäufe 05/20

