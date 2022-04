WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. April 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 25. April

DIENSTAG, DEN 12. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen

08:00 GBR: Ferrexpo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q2 Trading Update

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke und der Saarstahl AG, Jahres-Pk im Hybrid- Format

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung, Amsterdam

17:45 FRA: LVMH, Q1-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dermapharm, Geschäftsbericht

CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

CHE: Bucher, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/22

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 03/22

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/22 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/22

12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Realeinkommen 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 FRA: Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer informiert über Investitionen deutscher Firmen in Frankreich

MITTWOCH, DEN 13. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/22

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

12:30 USA: BlackRock, Q1-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

15:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Auto1 Group, Q1-Umsatz

NLD: KPN, Hauptversammlung

USA: First Republik Bank, Q1-Zahlen

USA: Delta Airlines, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/22

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 04/22

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 02/22

08:00 DEU: Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer, Jahr 2021

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/22

10:00 FRA: Internationale Energieagentur, Monatsbericht Ölmarkt

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/22

11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 4 Mrd EUR, Laufzeit: 10 Jahre

14:00 POL: Leistungsbilanz 02/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/22

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute Frühjahr 2022

10:30 DEU: Jahres-Pk der Wellpappen-Industrie, Darmstadt

DONNERSTAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

07:00 SWE: LM Ericsson, Q1-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Insolvenzen 01/22 und Trendindikator 03/22

08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/22

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa spricht vor gemeinsamer Frühjahrstagung mit der Weltbank

16:00 USA: Lagerbestände 02/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (vorab)

HINWEIS DNK/NOR: Feiertag, Börse geschlossen

USA: US-Anleihenmarkt bis 20.00 h

FREITAG, DEN 15. APRIL

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Empire State Index 04/22

15:15 USA: Industrieproduktion 03/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/22

HINWEIS

Feiertag "Karfreitag"

AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT; POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet

MONTAG, DEN 18. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 03/22

04:00 CHN: BIP Q1/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/22

16:00 USA: NAHB Index 04/22

SONSTIGE TERMINE

USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

AUT, BEL, DNK, GER, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

DIENSTAG, DEN 19. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

12:25 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q1-Umsatz

22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Hasbro, Q1-ZahlenUSA: Halliburton, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/22 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/22

14:00 POL: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 03/22

15:00 USA: Neue IWF-Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

MITTWOCH, DEN 20. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

07:00 CHE: Zur Rose, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Just Eat Takeaway, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Umsatz

08:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

12:45 USA: First Horizon, Q1-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

18:00 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEITA: Saipem, Q1-ZahlenUSA: Lam Research, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 02/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1 Mrd EUR

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22) + 14.30 Uhr Pressekonferenz IWF-Chefin Kristalina Georgiewa + 15.15 Uhr Pressekonferenz Weltbank-Chef David Malpass + 21.30 Uhr G-20 Pressekonferenz

DONNERSTAG, DEN 21. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:25 AUS: BHP Group, Q3 Production Report

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen (Online-Pk 9.00 h)

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Jahreszahlen (detailliert)

07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q1 Production Report

10:00 DEU: Hawesko, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

10:30 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

22:00 USA: Qualtrics, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Rexel, Q1-Umsatz

GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

LUX: Eurofins Scientific, Q1-Umsatz

NLD: Heineken, Hauptversammlung

SWE: Investor, Q1-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

USA: Danaher, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q1-Zahlen

USA: Snap Inc., Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/22 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/22

10:00 POL: Industrieproduktion 03/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/22

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 04/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 03/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/22 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Abgasskandal zu möglichem Schadenersatz beim Auto-Leasing, Karlsruhe

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22)

FREITAG, DEN 22. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz

06:30 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Essilor-Luxottica, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Swiss Life, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz

SWE: Saab, Q1-Zahlen

SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 04/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/22

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/22

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/22

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Niederlande, Italien, Griechenland

EUR: Moody's Ratingergebnis Slowenien, Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22)

MONTAG, DEN 25. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

11:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Jahres-Pk, Frankfurt/M.

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Whirlpool, Q1-ZahlenUSA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/22

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 04/22

14:30 USA: CFNA-Index 03/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 04/22

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 04/22

SONSTIGE TERMINE11:00 DEU: Online-Pk zur Verleihung des Negativpreises Plagiarius, Frankfurt/M.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

