WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 26. Juli:

DIENSTAG, DEN 13. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/21

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

13:30 DEU: Volkswagen, Vorstellung neue Konzernstrategie "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" (online)

19:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABENOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 06/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 04/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

10:00 DEU: Destatis: Online-Pressegespräch: Lage der deutschen Wirtschaft im 2. Quartal 2021

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/21

14:30 USA: Realeinkommen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: BGH urteilt in zwei Diesel-Fällen: Haben Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Auto weiterverkauft haben?, Karlsruhe

08:40 DEU: BGH verkündet erstes Urteil zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen Daimler wegen des "Thermofensters" in Diesel-Autos

10:30 DEU: Pk Bankenverband BVR: "Jahresabschluss der genossenschaftlichen Finanzgruppe" und aktuelle politische sowie bankfachliche Themen

11:00 DEU: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Studie zur Vorstandsvergütung

11:00 DEU: Online-Pk der fox e-mobility AG zu Design der neuen vollelektrischen Auto-Familie MIA 2.0

11:15 DEU: Eröffnung eines digitalen Testfeldes für autonomes Fahren von Schienenfahrzeugen mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

MITTWOCH, DEN 14. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

12:45 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Novem, Ende der Zeichnungsfrist

USA: Delta Air LInes, Q2-Zahlen

USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 05/21 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 06/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 05/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

09:30 SWE: Verbraucherpreise 06/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 05/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 06/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahrespressekonferenz (online)

10:30 DEU: Pk Deutsches Aktieninstitut zur Vorstellung einer Studie: "Handlungsempfehlungen an die Politik für mehr Börsengänge in Deutschland" mit Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts, und Christof Hettich, Partner von Ritterhaus Rechtsanwälte

11:00 EUR: Urteil des Europäischen Gerichts zu staatlichen Beihilfen Österreichs für Austrian Airlines während der Covid-19-Krise

12:00 BEL: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich ihr Paket "Fit for 55" - ein Maßnahmenbündel zum Erreichen des EU-Klimaziels 2030, Brüssel

DONNERSTAG, DEN 15. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Rieter, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q2-Umsatz

07:00 NLD: TomTom, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Aker BP, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung (online)

11:30 GBR: BT Group, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Suse, Q2-zahlen

SWE: Investor, Q2-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q2/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/21

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/21

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/21

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 05/21

08:00 DEU: Baugenehmigungen 05/21

10:00 ITA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

12:00 IRL: Handelsbilanz 05/21

14:30 USA: Empire State Index 07/21

14:30 USA: Philly Fed Index 07/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:15 USA: Industrieproduktion 06/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

CHE: virtuelles Ministertreffen der WTO zur Reduzierung von Fischereisubventionen, Genf

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur polnischen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform, Luxemburg

14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung: "Finanzstandort Deutschland: Welche Rahmenbedingungen braucht ein international wettbewerbsfähiger Finanzplatz?" u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig, und Bettina Orlopp, Finanzvorständin und Vize-Chefin der Commerzbank sowie Vorsitzende des Bankenverbandes Hessen.

17.00 DEU: PwC, "Digital Automotive Talk 2021" u.a. mit Daimler-Chef Ola Källenius und Bin Li, Gründer von Nio Inc.

USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Weißen Haus, Washington

FREITAG, DEN 16. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2 Operation Report

06:00 CHE: Ems Chemie, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Frosta AG Halbjahresbericht

FIN: Elisa, Q2-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 06/21

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/21

10:00 ESP: Handelsbilanz 05/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

14:00 POL: Verbraucherpreise 06/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/21 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 05/21

EUR: Fitch Ratingergebnis EFSF, ESM, Griechenland

EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland

EUR: S&P Ratingergebnis Russland

MONTAG, DEN 19. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMENDEU: Novem, voraussichtlich Erstnotiz im Prime StandardUSA: IBM, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 05/21

16:00 USA: NAHB-Index 07/21

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 20. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP, Produktionsbericht Jahr 20/21

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q2-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Halbjahreszahlen

07:20 SWE: Volvo Group, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Halbjahreszahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q2-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q2-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Anglo American

NOR: Telenor, Q2-Zahlen

NOR: Kone Oyj, Q2-Zahlen

USA: Halliburton, Q2-Zahlen

USA: Qualtrics, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 06/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 06/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/21

10:00 EUR: Leistungsbilanz 05/21

11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 4 Mrd EUR, Laufzeit: 4 Jahre

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: BGH verhandelt im Dieselskandal über Schadenersatz-Klage von VW-Aktionären gegen den Zulieferer Bosch, Karlsruhe

MITTWOCH, DEN 21. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Baer, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen (Call Analysten 14.00 h)

07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Daimler, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

08:30 ESP: Iberdrola, Q2-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

12:55 USA: Coca Cola, Q2-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:30 USA: Verizon, Q2-Zahlen

17:40 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic Group, Halbjahreszahlen

FIN: Nodea Bank, Q2-Zahlen

SWE: Telia, Q2-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen

USA: Whirlpool, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: BGH verhandelt im VW-Abgasskandal erstmals über Klagen von Diesel-Käufern gegen ihren Autohändler

DONNERSTAG, DEN 22. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen

06:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

06:50 DEU: Amadeus Fire, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h)

07:00 CHE: Mikron, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Adva Optical Networking, Q2-Zahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Vantage Towers, Q1-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: EdF, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

13:00 DEU: Mercedes-Benz Strategy Update: electric drive (online) u.a. mit Ola Källenius, CEO Daimler

13:00 USA: AT&T, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

22:05 USA: Twitter, Q2-Zahlen

22:05 USA: Intel, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen (detailliert)

DEU: Intershop Communications AG, Q2-Zahlen

DEU: About You, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen

FRA: Valeo, Halbjahreszahlen

SWE: SKF, Q2-Zahlen

USA: Danaher, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesinfanzministerium, Monatsbericht 07/21

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 06/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 07/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 07/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 07/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Lagarde)

14:30 USA: CFNA-Index 06/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 06/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/21 (vorab)

18:00 RUS: Industrieproduktion 06/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt

DEU: Online-Pk zur Vorstellung des BarthHaas-Berichts Hopfen 2020/2021, Nürnberg

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 23. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 SWE: Volvo Cars, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen

08:00 DEU: DMG Mori, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Porsche SE, Hauptversammlung (online)

13:30 USA: American Express, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 07/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenzahlen 06/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (1. Veröffentlichung)

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern

SONSTIGE TERMINE

ITA: Abschluss der G20-Runde zu den Themen Umwelt, Klima und Energie, Neapel

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 26. JULI 20216

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen

13:00 DEU: Linde, Hauptversammlung (online)

17:40 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag, Q2-Zahlen

FRA: Michelin, Halbjahreszahlen

FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen

FRA: Lagardere, Halbjahreszahlen

USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Vearbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 06/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 07/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 07/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 06/21

SONSTIGE TERMINEITA: UN-Gipfel zu Lebensmittel- und Ernährungssystemen, Rom

