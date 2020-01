WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Januar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 27. Januar:

DIENSTAG, DEN 14. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Umsatz 2019

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen (endgültig)

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen (8.30 h Call)

07:30 AUT: OMV, Q4 Trading Update

10:00 DEU: Messe München, Jahres-Pk

11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 12/19

12:45 USA: JPMorgan, Q4-Zahlen

14:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Brain Biotechnology, Jahreszahlen

DNK: Bang & Olufsen, Q2-Zahlen

USA: Delta Airlines, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 12/19

00:50 JPN: Leistungsbilanz 11/19

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/19

14:30 USA: Realeinkommen 12/19

18:45 USA: Fed-Präsidentin von Kansas-City, George, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesgerichtshof verku?ndet Urteil zu Unternehmens-Bewertungen auf dem Online-Portal Yelp, Karlsruhe

09:30 DEU: Pk Société Générale: Kapitalmarktausblick 2020, Frankfurt

10:30 DEU: Volkswirte der Allianz geben Ausblick auf Konjunktur und Finanzma?rkte 2020, Frankfurt

11:30 DEU: Pk Privatbank Berenberg: Konjunkturausblick 2020 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding, Frankfurt

14:00 CHE: Pressekonferenz des Weltwirtschaftsforums vor dem Jahrestreffen in Davos

DEU: Agrarkongress des Bundesumweltministeriums anla?sslich der Agrarmesse Gru?ne Woche, Berlin

MITTWOCH, DEN 15. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/19

07:30 DEU: Metro, Q1 Umsatz

10:00 DEU: Hypoport, ao Hauptversammlung, Berlin

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: U.S. Bancorp, Q4-ZahlenUSA: Blackrock, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 01/20

00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 12/19

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/19 (vorläufig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/19

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/19

10:00 DEU: Pk zum BIP 2019

10:30 GBR: Erzeugerpreise 12/19

10:30 GBR: Verbraucherpreise 12/19

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/19

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/19

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/19

14:30 USA: Empire State Index 01/20

15:00 BEL: Handelsbilanz 11/19

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

10:00 CHE: Das Weltwirtschaftsforum stellt seinen Weltrisikobericht vor

10:00 DEU: PK EY Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2020

13:30 DEU: Pk Südwestmetall mit Blick auf die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie

18:30 DEU: Pk zu aktuellen Fragen des deutschen Agrarexports der German Export Association for Food and Agriproducts (GEFA), Berlin

DEU: 1. Pressetag vor Beginn der Internationalen Grüne Woche, Berlin

RUS: Der russische Präsident Wladimir Putin hält seine Rede zur Lage der Nation gut ein Jahr vor der Parlamentswahl

USA: USA und China unterzeichnen erstes Handelsabkommen, Washington

DONNERSTAG, DEN 16. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Q4 Umsatz

07:00 FRA: Alstom, Q3 Umsatz

08:00 EUR: Acea, KfZ-Neuzulassungen 12/19

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahresumsatz

08:00 GBR: Associated British Food, Q1 Trading Update

08:00 GBR: Hays, Q2 Trading Update

10:30 DEU: Schott, Bilanz-Pk, Mainz

13:15 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

13:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Casino, Q4 Umsatz

22:30 GBR: Rio Tinto, Operation Report 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Charles Schwab, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/19

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 11/19

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig)

12:00 TÜR: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 12.12.19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/19

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/19

14:30 USA: Phily-Fed-Index 01/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

16:00 USA: Lagerbestände 11/19

16:00 USA: NAHB-Index 01/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Veranstaltung Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. zu "Auf dem Weg zum klimaneutralen Fliegen", Berlin

09:30 DEU: Pk Fidelity: "Einstiegsstrategien für die neue Ära des chinesischen Kapitalmarkts", Frankfurt

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Werbung bei Online-Handel mit Arzneien

11:00 DEU: Pk Hessenmetall: Entwicklung und Erwartungen der hessischen Metall- und Elektro-Industrie, Frankfurt

19:30 DEU: Neujahrsempfang Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt

DEU: Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und dem Bundesverband der Systemgastronomie werden fortgesetzt

FREITAG, DEN 17. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q3 Trading Update

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/19

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/19

03:00 CHN: BIP Q4/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/19

08:00 DEU: Großhandelspreise 12/19

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/19

10:00 ITA: Handelsbilanz 11/19

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig)

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 12/19

15:15 USA: Industrieproduktion 12/19

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/20 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Andorra, Russland

EUR: Moody's Ratingergebnis Portugal

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Slowenien

SONSTIGE TERMINE

DEU: 94. Internationale Gru?ne Woche, Berlin

MONTAG, DEN 20. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN22:30 AST: BHP Group, Halbjahres-Produktionsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/19 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/19

CHE: Vor dem Beginn des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (21.-24. Januar), Davos + 14.00 IWF-Ausblick mit Präsdentin Georgiewa und Chefvolkswirtin Gopinath + 17.30 Willkommensbotschaft von WEF-Gründer Klaus Schwab + 18.15 Eröffnungskonzert

SONSTIGE TERMINE

DEU: 17. Internationale Fachkongress für erneuerbare Mobilität "Kraftstoffe der Zukunft", Berlin

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 21. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

06:30 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lonza Group, Jahreszahlen

08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen

22:00 USA: Ntflix, Q4-Zahlen

22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen

22:10 USA: IBM, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEFRA: Soltec, Q3 UmsatzUSA: Halliburton, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

10:00 SPA: Handelsbilanz 11/19

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/19

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/20

15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/20

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn

10:00 DEU: Jahres-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, Hamburg

CHE: Beginn der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos

DEU: Fachmesse "Nortec" für klein- und mittelständische Produktionsbetriebe, Hamburg

MITTWOCH, DEN 22. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zur Rose, Umsatz 2019

07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry Group, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Sage, Q1 Umsatz

08:00 GBR: Close Brothers Group, Q2 Trading Update

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

22:15 USA: United Airlines, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABESWE: Investor, JahreszahlenUSA: Steel Dynmaics, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/19

14:30 USA: CFNA-Index 12/19

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 11/19

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/19

16:30 USA: DOE Rohölbestand (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Beginn des 1. Leipziger Photovoltaik-Forums "Photovoltaik - Gamechanger der Energiewende?", Leipzig

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn

CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos

DONNERSTAG, DEN 23. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: STMicro, Q4-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/19

08:00 GBR: Anglo American, Q4 Production Report

12:30 USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

14:00 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Carrefour, Q4 Umsatz

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

USA: Kimberly Clark, Q4-Zahlen

USA: Comcast, Q4-Zahlen

USA: Keycorp, Q4-Zahlen

USA: Travelers Cos Inc., Q4-Zahlen

USA: JetBlue Airways, Q4-Zahlen

USA: American Airlines Group, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: All Industry Activity Index 11/19

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/19 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/19 (endgültig)

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 12/19

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/20 (vorab)

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Diesel-Abgas-Skandal. Das Verfahren behandelt zentrale Fragen aus dem Diesel-Abgasskandal anhand eines Falls aus Frankreich. Dort wird gegen einen Diesel-Autohersteller wegen Software-Manipulation von Abgastests geklagt.

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn

11:00 DEU: Berufungsverfahren um Schadenersatzansprüche wegen der hessischen Mietpreisbremse, Frankfurt

CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos

FREITAG, DEN 24. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen

07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3 Umsatz

12:00 AST: AMS, Hauptversammlung (außerordentlich)

13:30 USA: American Express, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/19

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (vorläufig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 11/19

09:00 SPA: Erzeugerpreise 12/19

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Dienste 01/20 (vorläufig)

15:00 BEL: Geschäftsklima 01/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (vorläufig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Grichenland, Finnland, Tschechien

EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei

EUR: Mody's Ratingergebnis Finnland

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: IG Metall, Jahres-Pk, Frankfurt

HINWEIS

ROK: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 27. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Whirlpool, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 01/2016:00 USA: Verkauf neuer Häuser 12/19

