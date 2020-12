WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. Dezember 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 28. Dezember:

MITTWOCH, DEN 16. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

09:30 DEU: Continental, Kapitalmarkttag Online-Pk zu Unternehmensstrategie mit CEO Nikolai Setzer und CFO Wolfgang Schäfer

10:00 DEU: All fo One Group, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: KfW, Pressegespräch (online) "Kapitalmarkt-Aktivitäten 2020 und Ausblick auf 2021"

11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk

11:00 DEU: Claas, Jahres-Pk

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (onlilne)

14:00 NLD: Centogene, Q3-Zahlen

14:30 FRA: Bouygues, Climates Market Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

10:00 DEU: Ifo-Institut, Pk zur Ifo-Konjunkturprognose

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/20

12:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 10/20

16:00 USA: NAHB-Index 12/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

DEU: Destatis: Gemeinsame Strategie zur Krisenbewältigung im Europäischen Statistischen System (Wiesbaden Memorandum "ESS coordinated response to future crises")

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Nationales Digital Health Symposium 2020 zu nachhaltiger Digitalisierung im Gesundheitssystem

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Schadensersatzklage wegen Umstrukturierung des zyprischen Bankensektors

18:00 DEU: Live-Rede von Dr. Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, zur Corona-Krise

DEU: Beginn der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 2. und letzter Tag

DONNERSTAG, DEN 17. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Carl Zeiss, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag u.a. mit Befragung des früheren Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg und von Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt

22:05 CDN: Blackberry, Q3-Zahlen

DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day

IRL: Accenture, Q1-Zahlen

NOR: Norwegian, außerordentliche Hauptversammlung

USA: General Mills, Q2-Zahlen

USA: FedEx, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Destatits: Neues Eurostat-Datenportal "European Statistical Recovery Dashboard"

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/20

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 10/20

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/20

08:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 11/20

08:00 CHE: Handelsbilanz 11/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/20

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/20

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 12/20

11:00 GRI: Arbeitslosenquote Q3/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 11/20

14:30 USA: Philly Fed Index 12/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs (Große Kammer) zur Unverletzlichkeit der Archive der EZB

11:00 DEU: Online-Pressegespräch Bundesbank zur Vorstellung eines neuen digitalen Hilfsmittel zur Bearbeitung beschädigter Banknoten ("ePuzzler")

15:30 DEU: Online-Diskussion zur Digitalisierung in Deutschland - Erfolge, Ziele, Barrieren von OECD Berlin Centre und dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Sachverständigenrat für Wirtschaft)

FREITAG, DEN 18. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 DEU: Daimler, Pressegespräch (online) mit Hubertus Troska zu China-Aktivitäten

10:30 DEU: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, Jahres-Pk, Themenschwerpunkte: Schwarzbuch Börse 2020 (Wirecard) sowie Virtuelle HV - Ausnahmeregelung oder Dauerzustand?

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

22:30 USA: Fed, Banken-Stresstest, Veröfffentlichung der Ergebnisse der zweiten Runde

DEU: Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/20

08:00 DEU: Insolvenzen, 09/20 einschl. Trendindikator November 2020

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 12/20

10:00 POL: Industrieproduktion 11/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 11/20

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/20

16:00 USA: Frühindikator 11/20

EUR: Moody's Ratingergebnis ZypernEUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk zum Thema Brexit und Corona: Existenzbedrohende Doppelbelastung für deutsche Unternehmen mit Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Michael Schmidt, Präsident der British Chamber of Commerce in Germany

MONTAG, DEN 21. DEZEMBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:30 NLD: Konsumausgaben 10/20

14:30 USA: CFNA-Index 11/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/20 (vorläufig)

DIENSTAG, DEN 22. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Baumarkt, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 12/20

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/20 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 01/21

08:00 GBR: BIP Q3/20 (endgültig)

11:00 DEU: Ifo Institut Dresden Online-Pk zur Konjunkturprognose Ostdeutschland und Sachsen Winter 2020

14:30 USA: BIP Q3/20 (3. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

MITTWOCH, DEN 23. DEZEMBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 10/20 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/20

09:00 ESP: BIP Q3/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/20

15:00 USA: FHFA-Index 10/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/20 (endgültig)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/20

DONNERSTAG, DEN 24. DEZEMBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/20 (vorläufig)

HINWEIS

"Heiligabend"

Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, geschlossen

Verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), Rom (12.30 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Madrid (14.00h MEZ), Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)

Börse in Russland geöffnet

FREITAG, DEN 25. DEZEMBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/20

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/20

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/20

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/20

HINWEIS

1. Feiertag "Weihnachten"

Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen

Börsen in Russland, Japan und China geöffnet

MONTAG, DEN 28. DEZEMBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/20 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/20

