WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. April 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 29. April

MONTAG, DEN 18. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 03/22

04:00 CHN: BIP Q1/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/22

16:00 USA: NAHB Index 04/22

SONSTIGE TERMINE

USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

AUT, BEL, DNK, GER, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

DIENSTAG, DEN 19. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

12:25 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q1-Umsatz

22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Hasbro, Q1-ZahlenUSA: Halliburton, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/22 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/22

14:00 POL: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 03/22

15:00 USA: Neue IWF-Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs

12:00 DEU: Online-Premiere des vollelektrischen SUV EQS von Mercedes

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

MITTWOCH, DEN 20. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

07:00 CHE: Zur Rose, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Just Eat Takeaway, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Umsatz

08:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

12:45 USA: First Horizon, Q1-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

17:50 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEITA: Saipem, Q1-ZahlenUSA: Lam Research, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 02/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1 Mrd EUR

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22) + 14.30 Uhr Pressefrühstück mit Bundesbank-Präsident Nagel und Bundesfinanzminister Lindner + 14.30 Uhr Pressekonferenz IWF-Chefin Kristalina Georgiewa + 15.15 Uhr Pressekonferenz Weltbank-Chef David Malpass + 21.30 Uhr G-20 Pressekonferenz

DONNERSTAG, DEN 21. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:25 AUS: BHP Group, Q3 Production Report

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen (Online-Pk 9.00 h)

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Jahreszahlen (detailliert)

07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz (Call 14.00 h)

08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q1 Production Report

10:00 DEU: Hawesko, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

10:30 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

22:00 USA: Qualtrics, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Rexel, Q1-Umsatz

GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

LUX: Eurofins Scientific, Q1-Umsatz

NLD: Heineken, Hauptversammlung

SWE: Investor, Q1-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

USA: Danaher, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q1-Zahlen

USA: Snap Inc., Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/22

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/22 (endgültig)

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 03/22

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), 02/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 02/22

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 02/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/22

10:00 POL: Industrieproduktion 03/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/22

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 04/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 03/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/22 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Abgasskandal zu möglichem Schadenersatz beim Auto-Leasing, Karlsruhe

DEU: Tag der Logistik der Bundesvereinigung Logistik (BVL)

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22) + 19.00 Uhr Diskussion über die Weltwirtschaft u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Fed-Chairman Jerome Powell und IWF-Chefin Georgieva

FREITAG, DEN 22. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz (Call 9.00 h)

06:30 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (Call 14.00 Uhr)

07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Inficon, Q1-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 FRA: Essilor-Luxottica, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Swiss Life, Hauptversammlung, Zürich

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz

SWE: Saab, Q1-Zahlen

SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 04/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/22

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/22

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/22

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Niederlande, Italien, Griechenland

EUR: Moody's Ratingergebnis Slowenien, Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22)

MONTAG, DEN 25. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (Webcast 14.00 h)

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

10:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

11:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Jahres-Pk, Frankfurt/M.

12:50 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Whirlpool, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/22

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 04/22

14:30 USA: CFNA-Index 03/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 04/22

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 04/22

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk zur Verleihung des Negativpreises Plagiarius, Frankfurt/M.

DIENSTAG, DEN 26. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Q1-zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:30 DEU: Dekra, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Landwirtschaftliche Rentenbank Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Stihl Bilanz-Pk (online)

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten-Call zu den Q1-Zahlen

17:45 CHE: Temenos, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen (detailliert)

19:00 AUT: Telekom Austria, Q1-Zahlen

22:01 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:05 USA: General Motors, Q1-Zahlen

22:05 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen

CHE: SIG Combibloc, Q1-Umsatz

FRA: Valeo, Q1-Umsatz

SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Juniper Networks, Q1-Zahlen

USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/22 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 02/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/22

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Jahres-Pk FMS "Bad Bank" FMS Wertmanagement zum Stand der Abwicklung der Hypo Real Estate-Altlasten (online), München

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu den Befugnissen des bayerischen Verfassungsschutzes, Karlsruhe

11:00 DEU: Pk vor Beginn der Luftfahrtmesse AERO (27.-30.4.22), Friedrichshafen

MITTWOCH, DEN 27. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen (Call 8.30 h / 10.30 h)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q1-Zahlen

07:00 CHE: STMicro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

07:35 DEU: Kuka, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen (15.00 h Analysten-Call)

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

09:30 DEU: Sick AG, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: MPC, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung (online)

22:00 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

22:01 USA: Amgen, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm, Q4-Zahlen

DNK: Novozymes, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

FIN: Kone Oyj, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

USA: PayPal, Q1-Zahlen

USA: Align Technology, Q1-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 05/22

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 03/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2 Mrd EUR

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/22 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands zu Aktienmarktprognose

DEU: Online Wirtschaftskonferenz Deutscher Apothekerverband (DAV), Berlin

17:00 DEU: Online-Veranstaltung des Bundesverbandes deutscher Banken zu "Ökonomische Bildung: Deutschland braucht Nachhilfe!", Berlin

DEU: Beginn Luftfahrtmesse AERO (bis 30.4.22), Friedrichshafen

DONNERSTAG, DEN 28. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

06:30 CHE: Straumann, Q1-Zahlen

06:30 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen

06:30 SWE: Nordea, Q1-Zahlen

06:50 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical Networking, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Telenet, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen sowie Bilanz-Pk und Geschäftsbericht

07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz

08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q1-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Wintershall Dea AG, Pressegespräch mit CEO Mario Mehren und Finanzvorstand Paul Smith

09:30 SWE: Vattenfall, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Ahlers, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung (online)

10:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen

12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (15.00 Call)

12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

13:00 USA: Twitter, Q1-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

14:00 USA: Moderna, Hauptversammlung (online)

14:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung (online)

17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz

18:00 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen

22:30 USA: Intel, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Funkwerk, Geschäftsbericht

BEL: Umicore, Q1-Umsatz

FRA: Thales, Q1-Umsatz

FRA: Kleppiere, Q1-Umsatz

FRA: Faurecia, Q1-Umsatz

GBR: Whitbread, Jahreszahlen

GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

GBR: Unilever, Q1-Umsatz

NOR: Aker BP, Q1-Zahlen

USA: Hershey, Q1-Zahlen

USA: International Paper, Q1-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

USA: Baxter International, Q1-Zahlen

USA: Comcast, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: ResMed, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/22

01:50 JPN: Industrieproduktion 03/22 (vorläufig)

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 04/22

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 03/22

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q1/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 04/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 04/22

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 04/22

11:00 BEL: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 04/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/22 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/22 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen Porsche und VW, Celle

FREITAG, DEN 29. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Hauptversammlung online)

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

10:00 CHE: SNB, Hauptversammlung, Bern

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: BMW stellt Konzept für künftige iFactory im Werk Regensburg vor, München

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen

13:00 CHE: Credit Suisse, Hauptversammlung (online)

13:30 USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen

16:00 USA: Boeing, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Nagarro, Jahreszahlen

AUT: Palfinger, Q1-Zahlen

AUT: Andritz AG, Q1-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz

ITA: Eni, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

USA: Weyerhaueser, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/22

07:30 FRA: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 03/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/22

09:00 CZE: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q1/22

09:00 ESP: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/22

09:00 CHE: KOF Frühindikator 04/22

09:00 TRK: Handelsbilanz 03/22

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 03/22

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q1/22

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/22

15:45 USA: MNI Chicago PMI 04/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Belarus,

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien, SChweden

EUR: Moody's Ratingergebnis Polen

SONSTIGE TERMINE

DEU: Übergabe des Deutschen Innovationspreises, München Accenture, EnBW, Evonik und das Magazin "Wirtschaftswoche" verleihen den Preis in den Kategorien Großunternehmen, mittelständische Unternehmen sowie kleinere Unternehmen und Startups.

09:15 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen Porsche und VW, Celle

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

SAMSTAG, DEN 30. APRIL

TERMINE KONJUNKTUR03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22

