WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. Oktober 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 29. Oktober:

FREITAG, DEN 16. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT Q3 Trading Update

12:45 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:00 DEU: Online-Pk Autozulieferer Mahle zur Technologie-Strategie

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 09/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/20 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 08/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/20 (2. Schätzung)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/20

15:15 USA: Industrieproduktion 09/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/20

16:00 USA: Konsumklima Uni Michigan 10/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 08/20

USA: Fortsetzung Herbsttagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag)

EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

02:00 USA: US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden treten bei konkurrierenden TV-Fragestunden mit Wählern auf

08:30 DEU: Online-Veranstaltung IHK-Wirtschaftsgespräch mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey

11:00 DEU: Mitgliederversammlung des Deutschen Bauernverbandes. Auf dem Programm steht die Rede von Bauernpräsident Joachim Rukwied zur Gesamtsituation in der Landwirtschaft, eine Rede von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und die Wahl des Vorstands.

11:00 DEU: Demonstration von Thyssenkrupp-Stahlarbeitern. Die IG Metall fordert einen Einstieg des Staats bei der Stahlsparte von Thyssenkrupp. Zu der Kundgebung werden rund 3000 Stahlarbeiter auf den Düsseldorfer Rheinwiesen erwartet.

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise + 1230 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zur aktuellen Situtation in den Kitas (Bundespressekonferenz) + Beratung der Kultusministerkonferenz (KMK) + 1200 Online-Statement KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD) + 1300 Videokonferenz des NRW-Kabinetts zu den neuen Corona-Richtlinien. + 1500 Statement NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Kommunalministerin Ina Scharrenbach zu den Ergebnissen der Konferenz

MONTAG, DEN 19. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Julius Baer, Q3 Umsatz

09:30 DEU: Munich Re, Pressefrühstück (online) zu Vertragserneuerung anstelle von Baden-Baden-Treffen

12:00 DEU: Hannover Rück, Presselunch (online) zu Vertragserneuerung anstelle von Baden-Baden-Treffen

22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen (detailliert)

23:30 AUS: BHP Q1 Production Report

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABESWE: Investor AB, Q3-ZahlenUSA: Halliburton, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 09/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/20

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite verarbeitendes Gewerbe 08/20

16:00 USA: NAHB-Index 10/20

SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 1. Tag (bis 20.10.2020)

DIENSTAG, DEN 20. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen (Call 14.30 h)

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 CHE: Kuehne + Nagel, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3 Umsatz

07:30 FRA: Remy Cointreau Q2 Umsatz

07:30 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3 Interim Management Statement

08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen

08:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

17:40 FRA: Vivendi, Q3 Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q3 Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

USA: Snap, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/20 (endgültig)

08:00 CHE: Handelsbilanz 09/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 08/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 09/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

BEL: Green Week 2020 - Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpolitik. Eine Eröffnungsveranstaltung findet am 19. Oktober in Lissabon statt.

MITTWOCH, DEN 21. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Nestle, 9Monatsumsatz (Call 14.00 h)

07:15 NLD: Randstad, Q3-Zahlen

08:15 ESP: Iberdrola, 9Monatszahlen

09:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 GBR: Manchaster United, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hannover Re, 23. Investorentag (online)

DNK: Novozymes, Q3-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

USA: Xilinx, Q2-Zahlen

USA: Align Technology, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen

USA: Tesla, Q3-Zahlen

USA: Biogen, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 09/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 09/20

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 09/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

DEU: Aufnahme des Regierungsflugbetriebs am neuen Hauptstadtflughafen BER

DONNERSTAG, DEN 22. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Sika AG, 9Monatszahlen

07:00 CHE: STMicro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Thales, Q3 Umsatz

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3 Umsatz

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1 Umsatz

08:00 DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Anglo American, Q3 Production Report

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3 Trading Update

08:00 NLD: Unilever, Q3 Trading Statement

11:30 FIN: Kone, Q3-Zahlen

12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q3 Umsatz

18:00 FRA: L'Oreal, Q3 Umsatz

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop Communications, Q3-Zahlen

FRA: Scor, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

FRA: Hermes International, Q3-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

SWE: Atlas Copco, Q3-Zahlen

SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

USA: Kimberly Clark, Q3-Zahlen

USA: American Electric Power, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

USA: Quest Diagnostics, Q3-Zahlen

USA: American Airlines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 10/20

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/20

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/20

10:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Herbst

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 09/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 09/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/20 (vorab)

FREITAG, DEN 23. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Rieter, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Daimler, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen (Pk online 10.00 h)

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air Liquide, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Renault, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: LSE, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Faurecia, Q3-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

SWE: Nordea, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 10/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 09/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 09/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 08/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 09/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung)

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Griechenland, Italien, EFSF, Großbritannien

EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande, Island

MONTAG, DEN 26. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: SAP, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BaFin - Versicherungskonferenz - "Rolle von Versicherern in der Kapitalmarktunion und der Gesellschaft - Solvency-II-Review und Krisenbewältigung", Berlin

NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

USA: Alphabet, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 08/20 (endgültig)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/20

13:30 USA: CFNA-Index 09/20

15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 09/20

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

DIENSTAG, DEN 27. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Zahlen

08:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Covestro, Q3-Zahlen (detailliert)

DEU: Washtec, 9Monatszahlen

ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

FRA: Valeo, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen

USA: Pfizer, Q3-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: 3M, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Erzeugerpreise 09/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 09/20

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (vorab)

14:00 USA: FHFA-Index 08/20

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Energietag 2020 "Green Recovery in Europe? Energy Future at the Crossroads"

10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig

13:30 DEU: Voraussichtlicher Verkündungstermin von zwei Berufungsverfahren zur Klarnamenpflicht bei Facebook beim OLG München

MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: DIC Asset, Q3-Zahlen

DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen

DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen

DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen

FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

FRA: Suez, Q3-Zahlen

GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q3-Zahlen

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

ITA: Eni, Q3-Zahlen

NLD: Heineken, Q3-Zahlen

NLD: KPN, Q3-Zahlen

NOR: Aker Solutions, Q3-Zahlen

USA: Ebay, Q3-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen

USA: Boeing, Q3-Zahlen

USA: Mastercard, Q3-Zahlen

USA: General Electric, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

USA: UPS, Q3-Zahlen

USA: Norfolk, Q3-Zahlen

USA: Visa, Q3-Zahlen

USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

USA: CME Group, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/20

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/20

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 09/20 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) stellt Aufsichtsratsstudie 2020 vor - Einfluss und Vergütung der Kontrolleure

10:00 Pk des Modeverbandes GermanFashion zu Konsumertrends beim Bekleidungskauf in der Corona-Krise

DONNERSTAG, DEN 29. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sulzer, Bestelleingang 9 Monate

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Aker BP, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Pk HessenChemie zur Konjunktur und den Folgen der Corona-Krise

18:30 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

21:00 USA: Twitter, Q3-Zahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Grammer, Q3-Zahlen (detailliert)

DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

DEU: Volkswagen, 9Monatszahlen

DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen

DEU: Kuka, Q3-Zahlen

DEU: LPKF, Q3-Zahlen

DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

DEU: Befesa, Q3-Zahlen

DEU: Grenke, Q3-Zahlen

DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

DEU: Kion, Q3-Zahlen

DEU: DMG Mori, Q3-Zahlen

DEU: Krones, Q3-Zahlen

DEU: Takkt, Q3-Zahlen

ESP: Repsol, Q3-Zahlen

FRA: Sodexo, Q3-Zahlen

FRA: Rexel, Q3-Umsatz

FRA: Orange, Q3-Zahlen

FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

FRA: Casino, Q3-Umsatz

NOR: Equinor, Q3-Zahlen

PRT: EDP, Q3-Zahlen

USA: Spotify, Q3-Zahlen

USA: AMD, Q3-Zahlen

USA: Apple, Q4-Zahlen

USA: Starbucks, Q4-Zahlen

USA: Facebook, Q3-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q3-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

USA: Kellogg, Q3-Zahlen

USA: Baxter International, Q3-Zahlen

USA: Southern Company, Q3-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen

USA: Moody's, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/20 (vorab)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 10/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/20

10:30 DEU: Verbrauchervertrauen Nordrhein-Westfalen 10/20

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/20

11:00 BEL: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/20 (endgültig)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/20 (1. Veröffentlichung)

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/20 (vorab)

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/20

SONSTIGE TERMINEDEU: Handelsblatt-Jahrestagung "Stadtwerke 2020: Für Macher von Machern"

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi