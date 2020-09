Wohnmobil-Hersteller Knaus Tabbert strebt an die Frankfurter Börse

München (Reuters) - Der bayerische Wohnmobil-Hersteller Knaus Tabbert bestätigt seinen geplanten Börsengang.

Vorgesehen seien die Ausgabe von Aktien aus dem Besitz der bisherigen Anteilseigner und eine Kapitalerhöhung um rund 20 Millionen Euro für den beschleunigten Ausbau der Produktionsanlagen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Börsengang solle in Frankfurt stattfinden. Dass Knaus Tabbert an die Börse strebt, war bereits aus Finanzkrisen bekannt geworden.