Woidke erwartet Entscheidung über weitere Corona-Maßnahmen

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rechnet bei der nächsten Bund-Länder-Runde mit der Festlegung weiterer Corona-Maßnahmen vor allem für den Kampf gegen Omikron. "Ich gehe davon aus, dass am Freitag Entscheidungen getroffen werden, vor allen Dingen, um die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems weiter zu gewährleisten", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Ich gehe auch davon aus, dass die Entscheidungen natürlich möglichst eine Eindämmung der Infektionsdynamik beinhalten." Details nannte er nicht.

Am Freitag wollen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefs der Länder erstmals nach dem Jahreswechsel über den weiteren Kurs beraten. Im Mittelpunkt steht die schnelle Ausbreitung der Virusvariante Omikron. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Wochenende Beschlüsse zu möglichen zusätzlichen Kontaktbeschränkungen und zu Quarantänefristen in Aussicht gestellt. Im Gespräch sind kürzere Zeiten vor allem für Beschäftigte wichtiger Versorgungsbereiche, um zu viele Personalausfälle zu vermeiden.

Der Brandenburger Regierungschef hält Entscheidungen für dringend geboten. "Wenn man sich die explosionsartige Verbreitung der Omikron-Variante in Deutschland - speziell die damit verbundenen explodierenden Infektionszahlen gerade in norddeutschen Ländern - anschaut, können wir nicht länger warten", sagte Woidke. "Wir müssen Entscheidungen treffen." Die Datenlage werde aus seiner Sicht ausreichend sein, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen./vr/DP/zb