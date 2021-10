Workiva präsentiert die Gewinner des „Partner of the Year“-Award 2021

Workiva Inc. (NYSE:WK), das Unternehmen, das komplexe Arbeit vereinfacht, hat die Gewinner der Workiva Partner of the Year Awards 2021 bekannt gegeben. Die Auszeichnung honoriert Partner, die mit ihrer langjährigen branchen- und lösungsspezifischen Erfahrung Kunden dabei unterstützt haben, die Workiva-Plattform intensiver zu nutzen und dadurch die Transparenz in den Bereichen Reporting und Compliance zu erhöhen. Die Preisträger wurden im Rahmen des virtuellen Global Partner Summit ausgezeichnet, der am 18. und 19. Oktober stattfand.

„Unsere Partner übernehmen eine zentrale Rolle für die Bereitstellung der Workiva-Plattform als kritische Komponente der digitalen Transformation in globalen Unternehmen“, so Corey Wells, Vice President of Partnerships and Alliances bei Workiva. „Es ist uns eine Ehre, die Beiträge der diesjährigen Preisträger zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit zu würdigen, die das Geschäft unserer Kunden nachhaltig beeinflusst haben.“

Preisträger des Partner of the Year Award 2021

Weitere Informationen über die Preisträger des Partner of the Year Award 2021

Advance Tax Compliance (ATC) stellt hochwertige Implementierungen bereit und unterstützt das Workiva-Vertriebsteam bei Neukunden. Ferner leistet ATC einen aktiven Beitrag zu Workiva-Marketingevents, Kundendemos und dem Workiva Marketplace.

Clearview Group* wurde im zweiten Jahr in Folge zum „North American Mid-Market Advisory Partner of the Year“ ernannt. Clearview Group bringt ein herausragendes Verständnis der Workiva-Lösungen ein und liefert ein überzeugendes Wertversprechen. Clearview Group ist zusammen mit Workiva gewachsen – von der Unterstützung des integrierten Risikomanagements bis hin zur Entwicklung einer umfassenden Servicelinie mit Beratungs- und Transformationsdienstleistungen, die auf der Zusammenarbeit bei Management- und Finanz-Reporting aufbauen.

Deloitte* wurde im zweiten aufeinander folgenden Jahr zum „Global Partner of the Year“ ernannt. Deloitte kooperiert weltweit mit Workiva, stellt dem Unternehmen neue Kunden vor, identifiziert neue Anwendungsfälle und unterstützt die Vertriebsteams. Deloitte hat entscheidend dazu beigetragen, den Wert der Workiva-Plattform zu kommunizieren und Kunden weltweit bei der Nutzung innovativer Technologien zur Bewältigung komplexer Geschäftsprobleme zu helfen.

DHG, eine Top-20-Firma im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung, unterstützte Workiva bei der Markteinführung seiner Lösungen für Global Statutory Reporting (GSR) und Environmental, Social and Governance (ESG). Die weltweiten Teams von DHG arbeiten in der gesamten EMEA-Region und in Nordamerika mit Workiva zusammen und stehen gemeinsamen Kunden – darunter einige der weltweit größten Unternehmen – bei der Überwindung der Komplexitäten von GSR- und ESG-Berichten zur Seite.

F.H. Black* ist ein bahnbrechender Servicepartner, der die technisch modernsten Aspekte der Workiva-Plattform optimiert und erweitert hat. Die innovativen Methoden von F.H. Black und seine Investitionen in die Zusammenarbeit mit den Workiva-Produktteams haben dazu beigetragen, die Workiva-Lösungen auf die Anforderungen des öffentlichen Sektors abzustimmen, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung von Finanzberichten entsprechend den Anforderungen der Government Finance Officers Association (GFOA), Kassenbücher, Lösungen nach GASB 87 (Governmental Accounting Standards Board) sowie auf gesetzlich verlangte Lösungen.

FloQast* wurde im zweiten Jahr in Folge als „Global Technology Partner of the Year“ gewürdigt. Mit seiner Lösung zur Automatisierung des Rechnungslegungsverfahrens stellt FloQast Workiva und den gemeinsamen Kunden weiterhin einen hohen Nutzen bereit. FloQast hat zudem in die Entwicklung einer direkten API für die Workiva-Plattform investiert, um den gemeinsamen Kunden eine verbesserte Sichtbarkeit des Close-to-Report-Prozesses zu verschaffen, der die Finanz-, Rechnungslegungs- und Reporting-Teams einbezieht.

PwC* beschäftigt über ein spezielles Allianzteam mit langjähriger Erfahrung, das dazu beiträgt, die weltweite Stellung von Workiva als strategische Plattform für Unternehmen zu stärken. PwC arbeitet weltweit mit Workiva bei allen Anwendungsfällen zusammen und sucht nach Möglichkeiten, Workiva in die technologiegestützten Angebote von PwC zu integrieren. PwC investiert kontinuierlich in das Wachstum der Workiva-Ressourcen und strebt an, den Erfolg von Workiva und ihren gemeinsamen Kunden rund um den Globus zu beschleunigen. PwC wurde mit drei regionalen Preisen ausgezeichnet: „North American Partner of the Year“ (PwC US), „EMEA Partner of the Year“ (PwC Deutschland) und „APAC Partner of the Year“ (PwC Hong Kong, PwC Japan und PwC Taiwan).

*Workiva Marketplace Innovator. Marketplace Innovators hatten eine wichtige Rolle bei der Einführung des Workiva Marketplace, da sie effektive Vorlagen, Dienste und Inhalte bereitstellten, die Kunden unmittelbar nach Einführung des Marketplace im August 2021 ihren Arbeitsumgebungen hinzufügen konnten.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE:WK) vereinfacht die komplexe Arbeit bei Tausenden von Organisationen weltweit. Kunden vertrauen auf die offene, intelligente und intuitive Plattform von Workiva, um Daten, Dokumente und Teams miteinander zu verbinden. Das Ergebnis: verbesserte Effizienz, mehr Transparenz und weniger Risiken. Nähere Informationen unter workiva.com.

Lesen Sie den Workiva-Blog: www.workiva.com/blog Folgen Sie Workiva auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/workiva Liken Sie Workiva auf Facebook: www.facebook.com/workiva/ Folgen Sie Workiva auf Twitter: www.twitter.com/Workiva Folgen Sie Workiva auf Instagram: www.instagram.com/workivalife

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211020006156/de/

Ansprechpartner für Medien: Kevin McCarthy

Workiva Inc.

(515) 663-4471

press@workiva.com