Workiva und Persefoni schließen Partnerschaft für unkomplizierte Offenlegung von CO2-Emissionen gegenüber Investoren

Workiva Inc. (NYSE:WK), die weltweit führende Plattform für Compliance-, Finanz- und ESG-Reporting, und Persefoni, Inc., die führende SaaS-Plattform für Klimamanagement und CO2-Bilanzierung, die Unternehmen und Finanzinstitutionen bei der Berechnung, Analyse und Offenlegung ihrer CO2-Bilanz in Echtzeit unterstützt, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, die darauf abzielt, ihren gemeinsamen Kunden transparente Informationen zu CO2-Emissionen für Investoren bereitzustellen.

Die SEC und andere globale Aufsichtsbehörden kündigen neue Richtlinien für die Offenlegung von klimarelevanten Informationen an, mit Auswirkungen auf alle Unternehmen. CFOs, Führungskräfte, die für Nachhaltigkeitsfragen zuständig sind, und Vorstände stehen vor der gemeinsamen Aufgabe, die neuen gesetzlichen Anforderungen an die Offenlegung der Klimabilanz in ihre Geschäftsabläufe zu integrieren.

Durch die Partnerschaft wird die marktweit bisher einzige Reporting-Lösung geschaffen, die eine transparente und vernetzte Finanz- und ESG-Berichterstattung mit einer feineren Granularität bei der Treibhausgasbilanzierung gemäß den Treibhausgasprotokollen (GHGP) verbindet, um CO2-Emissionen in Scope 1, indirekte Emissionen in Scope 2 sowie vor- und nachgelagerte Emissionen in Scope 3 zu erfassen.

„Workiva entwickelt und liefert weiterhin innovative Funktionen, die den Anwendern unserer End-to-End-Plattform ermöglicht, den kontinuierlich evolvierenden ESG-Berichtsanforderungen gerecht zu werden“, so Julie Iskow, Chief Operating Officer bei Workiva. „Die Partnerschaft mit Persefoni schafft für uns die Voraussetzungen, um Daten für Investoren- und Vorstandsanforderungen bereitzustellen, die zu besseren Entscheidungen für Unternehmen und Umwelt führen.“

Eine technologiegestützte Lösung ist unverzichtbar für Unternehmen, um die regulatorischen Anforderungen langfristig erfüllen zu können. Workiva und Persefoni werden gemeinsam eine vernetzte Reporting-Lösung anbieten, die einen nahtlosen Transfer von CO2-Daten zwischen beiden Plattformen unterstützt und auf diese Weise die Nutzung disparater Tabellenkalkulationen und manuelle Verfahren überflüssig macht. Dadurch sparen die Anwender Zeit, steigern die Effizienz und minimieren gleichzeitig Komplexität und Risiken. Zudem optimiert die Lösung die Genauigkeit und Transparenz bei der Verarbeitung von Daten zu Berichten.

„Unsere Partnerschaft wird einen erheblichen Wert für unsere gemeinsamen Kunden schaffen, indem wir ihnen den Weg zur Erfüllung komplexer Offenlegungsanforderungen für ihre CO2-Emissionen so einfach wie möglich gestalten“, kommentiert Kentaro Kawamori, Chief Executive Officer bei Persefoni. „Gemeinsam übernehmen Workiva und Persefoni die Marktführerschaft bei der Vereinfachung komplexer ESG- und Finanzberichte – heute und in Zukunft.“

Die technologischen Vorteile der Partnerschaft

Persefoni hat die technischen Einstiegshürden für die Kohlenstoffbilanzierung erheblich gesenkt, indem es die mehr als 750 Seiten der GHGP-Richtlinien erfolgreich kodifiziert und in seine Plattform integriert hat. Zudem kodifizierte Persefoni als erster und einziger Anbieter den globalen Standard für die Bewertung von Emissionen, die Partnership for Carbon Accounting Financials. Die Plattform ermöglicht den Anwendern, Finanz-, Betriebs- und Lieferkettendaten in zertifizierte CO2-Bilanzdaten zu konvertieren. Hierdurch wird die Komplexität erheblich reduziert und die benötigte Zeit für die Gewinnung von Daten für verschiedene Regulierungs- und Offenlegungsanforderungen im Bereich der Klima- und Nachhaltigkeitsberichterstattung drastisch verkürzt.

Die Partnerschaft von Workiva und Persefoni wird den Anwendern helfen, Daten der Plattformen beider Unternehmen nahtlos zu integrieren und zu übertragen, und verschafft ihnen Zugang zu Carbon-Benchmarking und einem Marktplatz für Kohlenstoffkompensationen. Dazu gehören: Aktivitätsdaten, Berechnungen der CO2-Emissionen, Modelle der Klimakurve, sekundäre Datensätze, Betriebs-, Finanz- und Lieferkettendaten und vieles mehr.

Mithilfe des Workiva Framework Explorers können ihre gemeinsamen Kunden Daten mit den Anforderungen verschiedener Regulierungs-Frameworks vergleichen, etwa der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UNSDGs), der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), der Global Reporting Initiative (GRI), des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und des Carbon Disclosure Project (CDP), und die Ergebnisse allen Stakeholdern vorlegen.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE:WK) vereinfacht komplexe Prozesse bei Tausenden von Organisationen weltweit. Kunden vertrauen auf die offene, intelligente und intuitive Plattform von Workiva, um Daten, Dokumente und Teams miteinander zu verbinden. Das Ergebnis: höhere Effizienz, mehr Transparenz und weniger Risiken. Mehr erfahren unter workiva.com.

Über Persefoni

Persefoni, Inc. ist die führende Klimamanagement- und Bilanzierungsplattform (CMAP). Die SaaS-Lösungen des Unternehmens unterstützen Unternehmen und Finanzinstitute, die Anforderungen von Stakeholdern und Regulierungsbehörden im Hinblick auf die Offenlegung ihrer Klimabilanzen bei einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Transparenz und Unkompliziertheit zu erfüllen. Als Carbon-ERP stellt die Persefoni-Plattform dem Anwender eine zentrale Informationsquelle für die Bilanzierung der unternehmensweiten Kohlenstoffemissionen bereit und ermöglicht eine Verwaltung der Kohlenstofftransaktionen und -kontingente mit der gleichen Präzision und Zuverlässigkeit wie die Finanztransaktionen von Unternehmen. Nähere Informationen unter https://persefoni.com.

Medienanfragen:



Kevin McCarthy

Workiva Inc.

(515) 663-4471

press@workiva.com

Medienanfragen:



Susan Koehler

Persefoni, Inc.

press@persefoni.com