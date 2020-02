Workiva unterstützt Alcon bei der Skalierung von Rechnungslegung, Unternehmensrisikomanagement und Einhaltung der SOX-Vorgaben auf weltweiter Ebene

Workiva (NYSE:WK), Anbieter der weltweit führenden vernetzten Berichts- und Compliance-Plattform, gab heute bekannt, dass Alcon (NYSE:ALC) die Workiva-Plattform zum Aufbau und zur Skalierung der weltweiten Prozesse für Rechnungslegung, Enterprise Risk Management (ERM) und Einhaltung der Vorgaben des Sarbanes Oxley Act (SOX) einsetzt.

Charles Silvey, Global Head of Internal Audit des in 70 Ländern tätigen Unternehmens Alcon, hat seine Abteilung mithilfe von Workiva von Grund auf aufgebaut. „Ich brauchte eine Plattform, die meinem Team eine effizientere und effektivere Arbeit ermöglicht“, sagte Silvey. „Nach Erstellung unserer Vorlagen in der Workiva-Plattform mussten wir uns nicht mehr mit administrativen Aufgaben wie Formatieren sowie Ausschneiden und Einfügen beschäftigen, sodass wir mehr Zeit hatten, um uns auf die Bemerkungen zu konzentrieren.“

„Mit Workiva ist die Zeitersparnis erheblich“, sagte Silvey. „Bei früheren Organisationen dauerte die Veröffentlichung eines Prüfberichts oft drei bis vier Monate, mit Workiva konnten wir unseren Schlussbericht jedoch schon innerhalb von zwei Wochen fertigstellen.“

Silvey hat mithilfe von Workiva zudem den ERM-Prozess von Alcon aufgebaut. „Wir können unsere gesamten Risiko- und Prüfdaten miteinander verknüpfen und erkennen sofort den Mehrwert durch Zeitersparnis“, erklärte er. „Das Team von Workiva nahm sich Zeit für unsere Bedürfnisse und half uns bei der Entwicklung einer Lösung, die unseren Vorstellungen für das ERM exakt entsprach.“

Die Fähigkeit, Daten über die gesamten Kalkulationstabellen und Berichte hinweg zu verbinden und den Fortschritt mithilfe automatisierter Aufgaben zu verfolgen, bewog Alcon zum Einsatz von Workiva für die Überwachung und Prüfung interner Kontrollen im Hinblick auf die Einhaltung der SOX-Vorgaben. Silvey und sein Team verknüpfen inzwischen ihre Risikokontrollmatrix, Prozess-Narrative und Flussdiagramme rund um SOX direkt in ihren Dokumenten und Berichten mit einem straffen Workflow.

„Als ich die Leistung der Workiva-Plattform erkannte, war die Erweiterung auf SOX-Konformität ein Kinderspiel“, sagte Silvey. „SOX-Administratoren können jetzt innerhalb von Minuten genau erkennen, an welcher Stelle des Prozesses sie sind. Vor dem Einsatz von Workiva hätte es Tage oder sogar Wochen gedauert, diese Antworten zu erhalten.“

„Mit Workiva gelangen wertvolle Informationen wirklich ganz schnell in die Hände der richtigen Leute“, ergänzte er. „Das Unternehmen hat neue Möglichkeiten für Effizienz, Geschwindigkeit und Genauigkeit in unserer gesamten Organisation geschaffen“, so Silvey.

Über Alcon

Alcon verhilft Menschen zu ausgezeichneter Sicht. Als weltweit führendes Unternehmen im Augenheilkundebereich mit einem Erbe, das über sieben Jahrzehnte zurückreicht, bieten wir das größte Produktportfolio, um das Sehvermögen der Menschen und damit ihr Leben verbessern. Unsere chirurgischen und Vision-Care-Produkte berühren jedes Jahr das Leben von über 260 Millionen Menschen in mehr als 140 Ländern, die mit Linsentrübung, Glaukom, Netzhauterkrankungen und Refraktionsfehlern leben. Unsere über 20.000 Mitarbeiter verbessern die Lebensqualität durch innovative Produkte, Partnerschaften mit Augenheilkundeexperten und Programme, die den Zugang zu erstklassiger Augenheilkunde fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.alcon.com.

Über Workiva

Workiva, Anbieter der weltweit führenden, vernetzten Berichts- und Compliance-Plattform, wird von Tausenden Unternehmen in 180 Ländern genutzt, darunter staatlichen Behörden und über 75 Prozent der Fortune-500®-Unternehmen. Unsere Kunden haben über fünf Milliarden Datenelemente verknüpft, um die Verlässlichkeit ihrer Informationen zu erhöhen, Risiken zu mindern und Zeit zu sparen. Weitere Informationen über Workiva (NYSE:WK) finden Sie unter workiva.com.

Kevin McCarthy

Workiva Inc.

(515) 663-4471

press@workiva.com