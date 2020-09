World Fuel Services kündigt Dividende an

Der US-Konzern World Fuel Services Corporation (ISIN: US9814751064, NYSE: INT) wird eine Quartalsdividende von 10 US-Cents je Aktie zahlen. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 9. Oktober 2020 (Record date: 25. September 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 0,40 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 23,49 US-Dollar (Stand: 11. September 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,70 Prozent.

Das Unternehmen ist 1984 in Miami, Florida, gegründet worden und bietet seinen Kunden Produkte und Lösungen im Bereich Kraftstoffhandel an. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 3,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 9,46 Mrd. US-Dollar), wie am 30. Juli berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 45,90 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. September 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de