World Government Summit kündigt außergewöhnliche Verleihung für Best Minister Award an

Die Auszeichnung soll die außergewöhnliche Arbeit von Regierungschefs bei Maßnahmen gegen die Pandemie würdigen



Der World Government Summit (WGS) hat eine außergewöhnliche Verleihung des Best Minister Award angekündigt. Damit sollen bedeutende Regierungschefs aus der ganzen Welt ausgezeichnet werden, die während eines schwierigen Jahres nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie Beiträge für die Menschheit geleistet und bemerkenswerte Erfolge erzielt haben.

H.E. Mohammad Abdullah Al Gergawi, UAE Minister of Cabinet Affairs and Chairman of World Government Summit Organization

Mohammad Abdullah Al Gergawi, Minister für Kabinettsangelegenheiten der VAE und Vorsitzender der World Government Summit Organization, sagte: „Regierungen auf der ganzen Welt sahen sich veranlasst, neue Prioritäten zu setzen und neu zu planen: Sie mussten sofortige, zeitnahe Entscheidungen treffen, um mit den Veränderungen Schritt zu halten und die Risiken und Konsequenzen der Pandemie für ihre Gesellschaften zu mindern. Die Regierungen müssen jetzt Agilität und Resilienz beweisen, wenn sie Vorbereitungen für die Erholung und für zukünftige Herausforderungen treffen. Dafür müssen sie in allen Sektoren und Schwerpunktbereichen Innovationen und modernste Technologien einsetzen.“

Er fügte hinzu: „Mit dieser außergewöhnlichen Verleihung des Best Minister Award, die nach den Vorgaben Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, organisiert wird, sollen herausragende Leistungen und innovative Praktiken geehrt werden – insbesondere während eines beispiellosen, schwierigen Jahres für die Menschheit.“

Zu den Bewertungskriterien zählen positive wirtschaftliche und soziale Auswirkungen, messbare Ergebnisse, die der/die Nominierte realisieren konnte, sowie der Grad der Innovation und Kreativität, den er/sie bei den gestarteten Initiativen oder Programmen an den Tag gelegt hat.

In der Bewertungskommission wird eine Gruppe von Fachleuten aus internationalen Organisationen, der Wissenschaft und dem privaten Sektor sitzen, unterstützt vom Knowledge Partner des World Government Summit, PricewaterhouseCoopers.

Erstmals auf der WGS 2016 eingeführt, haben bisher vier Minister/innen aus drei Kontinenten den Best Minister Award gewonnen, der herausragende Leistungen von Regierungsministern würdigt.

Im Einklang mit der Verpflichtung des World Government Summit, die Unparteilichkeit und Glaubwürdigkeit des Preises zu gewährleisten, werden Minister der VAE von der Nominierung ausgeschlossen.

Weitere Informationen über den Best Minister Award finden Sie auf https://www.worldgovernmentsummit.org/

