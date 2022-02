World View beschreitet neue Wege, Dale Hipsh zum President of Tourism and Exploration ernannt

Der frühere Senior Vice President of Hotels bei Hard Rock International wird als erfahrene Führungskraft des Gastgewerbes maßgeblich an der Gestaltung eines unvergesslichen Raumfahrt-Erlebnisses für Space-Touristen mitwirken

Nach der Bekanntgabe seines Einstiegs in die Weltraumtourismusbranche gab World View, das führende Unternehmen im Bereich der Erforschung der Stratosphäre, heute umgehend die Ernennung von Dale Hipsh zum President of Tourism and Exploration bekannt. Nachdem er die letzten 35 Jahre damit verbracht hat, einen unvergesslichen Reichtum exzellenter Lösungen im Gastgewerbe zu schaffen, um Gästen auf der ganzen Welt maßgeschneiderte Erlebnisse zu ermöglichen, wagt sich der bisherige Senior Vice President of Hotels bei Hard Rock International nun bis an die letzte Grenze, den Rand des Weltraums, vor. Seine Ernennung stellt einen entscheidenden Schritt beim Vorhaben von World View dar, außergewöhnliche Angebote für Weltraumtouristen zu schaffen, die den Gästen die Möglichkeit bieten, unseren Planeten auf völlig neue Weise zu entdecken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005588/de/

Creating a New World View, Dale Hipsh Appointed President of Tourism and Exploration (Photo credit: Dale Hipsh)

Während seiner Zeit bei Hard Rock International galt Hipsh als Visionär der Branche, der über ein Jahrzehnt lang maßgeblich an der raschen globalen Expansion der Marke beteiligt war. Seine innovative Sichtweise, sein strategisches Denken und sein Engagement für Authentizität haben unter anderem auf Ibiza (Spanien), in Punta Cana (Dominikanische Republik), Goa (Indien), Amsterdam (Niederlande) und Dalian (China) unvergleichliche Reiseziele geschaffen. Genau diese Leidenschaft und diesen Einfallsreichtum bringt er nun auch bei World View ein. Hipsh wird alle Aktivitäten für Weltraumtourismus und Versorgung der Gäste leiten und sicherstellen, dass alle technischen und gestalterischen Maßnahmen und strategischen Partnerschaften auf ein und dasselbe Ziel gerichtet sind: den Gästen eine unvergleichliche Reise mit World View zu ermöglichen.

„Die Philosophie von World View besteht in der Anregung, Schaffung und Erforschung neuer Perspektiven für eine radikal bessere Zukunft. Dales hohe Kompetenzen bei der Bindung von High-End-Kunden, sein umfassender Hintergrund im Gastgewerbe und seine einzigartigen Konzepte für Gästezufriedenheit sind die entscheidenden Faktoren zur Schaffung einer völlig neuen Art des Reisens für unsere Gäste. Seine Führungsrolle als President of Tourism and Exploration ist von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung unserer Mission“, betonte Ryan Hartman, President und CEO von World View.

Im Laufe seiner Karriere hat sich Hipsh immer wieder als Trendsetter gezeigt und avantgardistische Reiseziele und -erlebnisse in die Realität umgesetzt, darunter das Atlantis Paradise Island Resort, das Grand Hyatt Wailea und Hard Rock Hotels auf der ganzen Welt sowie das Hard Rock Hotel New York, das im April dieses Jahres eröffnet wird. Da World View kontinuierliche Pionierarbeit in den sich schnell entwickelnden Bereichen des Weltraumtourismus und der Höhenbeobachtung leistet, wird Hipsh als wichtiges Mitglied des Führungsteams eine umfassende Strategie für unsere Gäste entwickeln, die von World View-Weltraumbahnhöfen am Boden bis hin zu den Annehmlichkeiten an Bord der Kapseln reicht.

„Es ist für mich eine Ehre, World View auf dieser Reise zu völlig neuen Ufern zu begleiten“, betonte Hipsh. „Zu den schönsten Momenten meiner Karriere gehören jene Augenblicke, in denen wir die Grenzen dessen, was im Gastgewerbe bis daher als möglich galt, wieder einmal erfolgreich überschritten hatten. Jetzt gehen wir daran, das Bild, das sich die Menschen von unserem Planeten machen, völlig neu zu gestalten. Ich freue mich darauf, mit all diesen brillanten Köpfen zusammenzuarbeiten und an der wunderbaren Vision mitzuwirken, eine bessere Welt für künftige Generationen zu schaffen.“

Vor seiner Tätigkeit bei Hard Rock International war Hipsh in Führungspositionen bei Hyatt Hotels Corporation, The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC und Sun International beschäftigt. Sein beruflicher Weg hatte jedoch bereits viel früher begonnen, als er in den familieneigenen Gastbetrieben in Florida und Nevada die Finessen der Branche kennenlernte. Nach seinem Abschluss an der Florida State University arbeitete er sich unermüdlich vom Housekeeping bis in die Führungsetage hoch und entwickelte dabei eine Leidenschaft für die Gestaltung eindrucksvoller Erlebnisse und die Leistung erstklassigen Services auf allen Ebenen der Gästebetreuung.

Unter Hipshs Leitung wird das Weltraumtourismusprogramm von World View Anfang des Jahres 2024 mit ersten kommerziellen Flügen beginnen, die von grandiosen Naturschauplätzen wie dem Grand Canyon und dem Great Barrier Reef aus starten. Bei den Flügen werden acht Teilnehmer und zwei World View-Crewmitglieder in einer mit Atemluft gefüllten Kapsel von einem drucklosen Stratosphärenballon auf eine Höhe von über 30 km befördert, wo ihnen über einen Zeitraum von 6 bis 12 Stunden hinweg eine vollkommen neue, tiefgreifende Erfahrung dargeboten wird. Auf jedem Flug werden Speisen und Getränke, luxuriöse, ergonomische Sitze und große Sichtfenster zur Verfügung stehen. Die Teilnehmer werden die Schönheit, die Zerbrechlichkeit, die Geschichte und die Bedeutung unseres Planeten als einer unzertrennlichen Ganzheit intensiv erleben und in sich aufnehmen.

Weitere Informationen über World View finden Sie unter www.worldview.space.

ÜBER WORLD VIEW

World View ist das führende Unternehmen für die Erforschung der Stratosphäre und hat sich die Aufgabe gestellt, die Menschheit dazu zu inspirieren, unseren Planeten ganz neu zu entdecken. Sowohl durch das selbst entwickelte Stratollite-Bildgebungsverfahren als auch durch die neu gegründeten Unternehmen für Weltraumtourismus und -erforschung will World View sein selbstgestecktes Ziel erreichen: den Wert unseres Planeten neu zu erkennen, damit er auch künftigen Generationen ein lebenswertes Zuhause bieten kann. Weitere Informationen finden Sie unter worldview.space.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005588/de/

Erin Yamauchi

Jack Taylor PR

+1 808 292 1375

worldview@jacktaylorpr.com