WorldRemit erwartet Verdoppelung bei Überweisungen nach Simbabwe innerhalb von sechs Monaten und gibt neue Partnerschaft mit OK Zimbabwe bekannt

Anfang dieses Jahres prognostizierte die Weltbank einen Rückgang der Überweisungen nach Subsahara-Afrika infolge der Wirtschaftskrise von Covid-19 um 23,1 %. Heute hat WorldRemit, der globale Online-Überweisungsdienst, hingegen berichtet, dass die Nachfrage nach seinem Serviceangebot für Überweisungen nach Simbabwe weiter zunimmt und sich in den letzten sechs Monaten verdoppelt hat.

Dem Unternehmen zufolge führt dieses beschleunigte Wachstum auf die Anzahl der während des Covid-19 bereitgestellten Geldannahmestellen zurück. Es wurden bedeutende Partnerschaften mit Unternehmen wie Mukuru und zuletzt mit OK Stores geschlossen, um den Kundenstamm sowohl in ländlichen als auch in Stadtrandzonen zu vergrößern und die Öffnungszeiten auszuweiten.

Pardon Mujakachi, Head of Sub Saharan Africa und Country Director für Simbabwe bei WorldRemit, erklärt: „Wir prüfen ständig, wie wir auf die steigende Nachfrage nach unserem Produkt in der Diaspora reagieren und innovative Auszahlungsoptionen für Kunden zu Hause entwickeln können. Die Kundennachfrage schafft Möglichkeiten für Wachstum und die Erweiterung unserer Präsenz, insbesondere in den schwer zugänglichen Gebieten Simbabwes. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Simbabwer überall Zugang zu unserem Service erhalten.“

Die Simbabwer in der Diaspora treiben das exponentielle Wachstum an, da sie zunehmend die Vorteile der digitalen WorldRemit-Plattform nutzen. Der Dienstleister berechnet für Überweisungen nach Simbabwe aus mehr als 50 Ländern, darunter Großbritannien, die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Südafrika, die niedrigsten Gebühren. „Unser digitales Modell bietet den Kunden die Möglichkeit, auch unterwegs Transaktionen bequem zu veranlassen, und gleichzeitig eine schnelle und erschwingliche Option, um Geld an ihre Lieben zu Hause zu schicken“, so Mujakachi.

In Partnerschaft mit OK Zimbabwe und mit Unterstützung von Countitouch Technologies hat WorldRemit einen neuen Auszahlungsdienst eingeführt, der es Simbabwern ermöglicht, Überweisungen zu erhalten, sofort einzukaufen und Bargeld in 64 OK Zimbabwe-Geschäften abzuholen. „Diese Einzelhandelspartnerschaft mit OK Zimbabwe – unterstützt von Countitouch Technologies – ist eine Premiere für uns. Unser erster Einzelhandelspartner garantiert die Verfügbarkeit von Bargeld und bietet die Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Sicherheit, die wir unseren Kunden bieten. Ab jetzt ist jeder Tag ein Überweisungstag. Die Einzelhandelskette OK Zimbabwe ist die größte des Landes und bietet uns die Möglichkeit, unsere Überweisungsdienstleistungen für Simbabwer zu erweitern“, berichtet Mujakachi.

OK Zim empfängt etwa 70 Millionen Menschen pro Monat, die ihre Einzelhandelsgeschäfte an sechs Tagen pro Woche aufsuchen. WorldRemit-Kunden können Überweisungen rund um die Uhr tätigen, und ihre Empfänger erhalten Bargeld bequemer und bei größerer Auswahl über ein Netz von über 80 Filialen, die derzeit von 8.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet sind.

Nach der Pandemie werden die OK Zim-Filialen ihre Öffnungszeiten auf 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr an 7 Wochentagen verlängern. Mujakachi fügt an: „Unser umfangreiches Bargeldauszahlungsnetz, flexible Auszahlungszeiten und niedrigere Gebühren bieten unseren Kunden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies zeigt, dass wir die preisgünstigsten Anbieter von Überweisungen nach Simbabwe sind.“

Über WorldRemit

WorldRemit ist ein führendes internationales Geldtransferunternehmen. Wir haben eine Branche, die zuvor von etablierten Offline-Akteuren dominiert wurde, grundlegend verändert, indem wir internationale Geldüberweisungen in eine Online-Umgebung verlagert und sie dadurch sicherer, schneller und kostengünstiger gemacht haben. Wir versenden derzeit aus 50 in 150 Länder, sind weltweit in 6.500 Geldtransferkorridoren tätig und beschäftigen international über 1.100 Mitarbeiter.

Auf der Absenderseite ist WorldRemit zu 100 digital (bargeldlos), was den Komfort und die Sicherheit erhöht. Für diejenigen, die Geld erhalten, bietet das Unternehmen eine breite Auswahl an Optionen, darunter Bankeinzahlung, Bargeldabholung, mobiles Aufladen der Sendezeit und mobiles Geld.

WorldRemit wird von Accel, TCV und Leapfrog unterstützt und hat seinen Hauptsitz in London (Großbritannien). Es unterhält weltweite Niederlassungen, unter anderem in den USA, Kanada, Südafrika, Japan, Singapur, den Philippinen, Australien und Neuseeland.

www.worldremit.com

Über OK Simbabwe

OK Zimbabwe Limited besteht seit 1942 und hat sich als kundenorientierte Einzelhandelsorganisation etabliert und bietet einen umfassenden Zugang zu einer breiten Palette von Einzelhandelsprodukten und Dienstleistungen, die auf die Erwartungen seiner Kunden im Hinblick auf Bequemlichkeit und Nutzen abgestimmt sind.

Die Gruppe ist eine führende Supermarktkette, deren Geschäftsaktivitäten drei Hauptkategorien umfasst: Lebensmittel, Grundbekleidung sowie Textilien und Haushaltswaren. Zur Kategorie Lebensmittel zählen Trockenprodukte, Metzgerei, Feinkost, Imbiss, Bäckerei, Proviant sowie Obst- und Gemüseabteilungen. OK Zimbabwe Limited firmiert unter drei hoch anerkannten Markennamen: OK Stores, Bon Marche‘ Stores und OKmart. Der vielfältige Vertriebskanal ermöglicht der Gruppe, alle Marktsegmente anzusprechen.

OK Zimbabwe Limited hat seine Position als einer der dominierenden Supermarktbetreiber im wettbewerbsintensiven Einzelhandelssektor des Landes behauptet. Die Marke OK Stores unterhält landesweit über 50 Verkaufsstellen in den wichtigsten Städten und Gemeinden des Landes. Die OK Stores bedienen das breiteste Kundenspektrum unter den Marken von OK Zimbabwe.

Durch die Partnerschaft mit Contitouch Technologies über Conticash FX sind wir nun in der Lage, Millionen von Simbabwern bequeme Dienstleistungen anzubieten, indem wir ihnen landesweit WorldRemit-Serviceleistungen in unseren Geschäften bereitstellen.

