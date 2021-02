Begünstigte in den Philippinen haben ein Reisspeicher-Franchise-Paket von Grainsmart im Wert von PHP 200.000 erhalten

WorldRemit, ein führendes Unternehmen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, verkündet die Gewinner seiner jüngsten Grainsmart-Franchise-Verkaufsförderungsaktion, die es Kunden ermöglicht, den von ihnen bestimmten Begünstigten die Gelegenheit zu bieten, ein Geschäft in den Philippinen zu starten. Kunden konnten sich für die Teilnahme an der Verkaufsförderungsaktion qualifizieren, indem sie Geld in die Philippinen schickten und einen Begünstigten ihrer Wahl bestimmten. Zu den Gewinnern zählten medizinische Fachkräfte an vorderster Front und Lehrer aus einer Reihe von Ländern, darunter das Vereinigte Königreich, Norwegen, Australien, Kanada, Neuseeland, Schweden und die USA. Die philippinischen Begünstigten werden fortan Grainsmart-Geschäfte im ganzen Land eröffnen, darunter Orte wie Cebu, Davao, San Carlos und Tagum City.

„Wir freuen uns sehr, den Empfängern die großartige Gelegenheit bieten zu dürfen, ein Unternehmen zu starten, und ihnen dadurch zu helfen, ihre Familien zu unterstützen und ihre finanzielle Sicherheit zu verbessern. Die Franchisenehmer haben die Möglichkeit, die Unternehmen auszubauen und potenziell Arbeitsplätze im gesellschaftlichen Umfeld zu schaffen. Es unterstreicht unser Engagement, im Ausland lebenden philippinischen Arbeitern dabei zu helfen, ihre Familien zuhause zu unterstützen“, sagte Earl Melivo, Landesleiter für die Philippinen bei WorldRemit.

Benjamin Batac, CEO bei Grainsmart, fügte hinzu: „Es ist uns eine Ehre, mit einem Unternehmen wie WorldRemit, das unsere Werte teilt, zu kooperieren. Während viele Franchise-Verträge bereits unterschrieben sind, wird diese Verkaufsförderungsaktion nachhaltige Arbeitsplätze schaffen und philippinischen Bauern die dringend erforderliche Unterstützung geben, zumal viele von ihnen Herausforderungen infolge der Pandemie und jüngsten Naturkatastrophen gegenüberstehen.“

Die Gewinnerin Emilie Ann Estavas, die als medizinische Assistentin in einem Pflegeheim in Oxfordshire arbeitet, sagte: „Ich freue mich außerordentlich über den Preis und bin WorldRemit und Grainsmart sehr dankbar. Es ist eine große Überraschung. Das Pangkabuhayan-Paket wird es meiner Familie in den Philippinen ermöglichen, ein Geschäft zu starten. Das ist ein großer Segen und eine große Hilfe. Es ist eine großartige Gelegenheit und ich plane, das Geschäft auszubauen, während wir noch im Ausland arbeiten. Ich hoffe, dass wir Gottes Segen für das Geschäft haben und dass es wächst, damit wir in naher Zukunft in der Lage sein werden, früh auszuscheiden, heimzugehen und weiterhin das Geschäft mit meiner Familie zu führen. Drücken wir uns die Daumen!“

Die Gewinnerin und Frontline-Mitarbeiterin Melissa Zibas hat ihren Cousin Adan in San Carlos City, Pangasinan, als Begünstigten ausgewählt. Sie sagte: „Adan war früher Seefahrer und ist wie ich ziemlich abenteuerlustig. Deshalb weiß ich, dass er aus dem Grainsmart-Geschäft einen Riesenerfolg machen wird. Wir sind eine sehr enge Familie und ich hoffe deshalb, dass ich das Geschäft ausbauen und weitere Familienmitglieder einbringen kann. Die Covid-19-Pandemie hat das Leben der gesamten Bevölkerung auf die Probe gestellt. Deshalb ist es eine großartige Sache, ein Geschäft zu starten, das von den Menschen gebraucht wird, zumal Reis unser Grundnahrungsmittel ist.“

Rosa Mae, die in Norwegen lebt und ein Studium im Bereich Jugendarbeit absolviert, bestimmte ihre Schwester Rhea als Begünstigte. Rhea, die in Tagum City lebt und dort als Arztsekretärin arbeitet, meinte: „Ich bin meiner großen Schwester sehr dankbar, dass sie mir diese Gelegenheit gibt. Ich vermisse sie sehr, weil sie über 10.000 Meilen weit weg in Oslo wohnt. Geldtransfers über WorldRemit zu senden ist ihre Art, uns zu unterstützen und mit uns in Verbindung zu bleiben. Darüber hinaus gibt es mir die Chance, mein eigenes Unternehmen zu starten. Wir wuchsen in Davao de Oro auf und unsere Eltern leben immer noch dort. Daher freue ich mich darauf, das Grainsmart-Franchisegeschäft mit ihnen zu führen.“

Jedes Grainsmart-Franchise-Paket umfasst:



60 Säcke (jeweils 25 kg) Reis



60 Säcke (jeweils 25 kg) Reis

Ein Tablet, das vollkommen für ein Rechnungszahlungskonto eingerichtet ist



Ein Tablet, das vollkommen für ein Rechnungszahlungskonto eingerichtet ist

Firmenschilder, Marketingmaterialien und andere Geschäftsutensilien



Firmenschilder, Marketingmaterialien und andere Geschäftsutensilien

Ein Online-Schulungs- und Betreuungsprogramm – als Orientierungshilfe für den Aufbau eines erfolgreichen Geschäfts



Außer der COVID-19-Pandemie waren Philippiner von der Verwüstung des Supertaifuns Goni und des Taifuns Vamco betroffen. So wurden Tausende vertrieben und Lebensgrundlagen zerstört.

Profitieren Sie von wettbewerbsfähigen Wechselkursen für den philippinischen Peso, indem Sie die Website www.worldremit.com besuchen oder die App herunterladen.

Die Gewinner wurden auf der Facebook-Seite von WorldRemit (https://www.facebook.com/WorldRemit/) bekanntgegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.worldremit.com/pangkabuhayan.

WorldRemit

WorldRemit ist ein führendes Unternehmen für den digitalen grenzüberschreitenden Geldtransfer. Wir haben eine Branche, die zuvor von alteingesessenen Offline-Akteuren dominiert wurde, grundlegend verändert, indem wir internationale Geldüberweisungen in eine Online-Umgebung verlagert und sie dadurch sicherer, schneller und kostengünstiger gemacht haben. Wir versenden derzeit aus über 50 Ländern in mehr als 130 Länder, sind weltweit in 6.500 Geldtransferkorridoren tätig und beschäftigen weltweit über 1.100 Mitarbeiter.

Auf der Absenderseite ist WorldRemit zu 100 % digital (bargeldlos), was den Komfort und die Sicherheit erhöht. Für diejenigen, die Geld erhalten, bietet das Unternehmen eine breite Auswahl an Optionen, darunter Bankeinzahlung, Bargeldabholung, mobiles Aufladen der Sendezeit und mobiles Geld.

WorldRemit wird durch Accel, TCV und Leapfrog gestützt und hat seinen Hauptsitz in London. Das Unternehmen unterhält Regionalbüros in den USA, in Kanada, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur, Malaysia, den Philippinen, Südafrika, Somaliland, Uganda, Kenia, Ruanda, Tansania, Simbabwe und Belgien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.worldremit.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210203006059/de/

Medien

Khristine Dela Cruz

Media Relations Manager

Ogilvy

Khristine.delacruz@ogilvy.com



09178554779