Wow, was für ein Rückblick: Die Allianz-Aktie besaß selten zum Ex-Dividenden-Datum 5 % Dividendenrendite!

Die Allianz-Aktie und die Dividende sind im Moment wieder ein heißes Thema. Das Management des DAX-Versicherers hat schließlich die Ausschüttungssumme je Aktie für dieses Jahr um 12,5 % erhöht. Mit derzeit 5 % Dividendenrendite nach den vermeintlich belastenden Rückstellungen ist der Wert vor der DAX-Dividendensaison vergleichsweise hoch.

Das ist bemerkenswert. Aber vor allem im Rückblick. Wenn wir nämlich einen Blick auf die Historie der Allianz-Aktie riskieren, so erkennen wir: Mit 5 % oder mehr ist der DAX-Versicherer eigentlich kaum in die Dividendensaison gestartet. Na, ob das etwas über die fundamentale Bewertung aussagt?

Allianz-Aktie: Selten mit 5 % Dividendenrendite in die Saison gestartet!

Blicken wir ein wenig in die Vergangenheit der Allianz-Aktie. Natürlich ist die DAX-Dividendensaison für den Versicherer nur ein kurzer Zeitpunkt. Eigentlich ist es sogar lediglich ein Tag, der kaum repräsentativ ist. Vor allem wenn wir bedenken, dass es sehr häufig ein gewisses Interesse gibt, um sich noch vor der Ausschüttung Anteilsscheine zu sichern. Im Rückblick erkennen wir trotzdem, dass 5 % Dividendenrendite eine Seltenheit gewesen sind.

Das letzte Mal, dass wir einen solchen Wert gesehen haben, ist gemäß den Daten von finanzen.net die Ausschüttung für das Jahr 2018 gewesen, wo wir 5,14 % erhalten hätten. Davor hingegen müssen wir bis in das Jahr 2011 und die Dividende für das Jahr 2010 zurückgehen. Dazwischen hingegen hat es laut finanzen.net jeweils nur zwischen 4,07 und 4,99 % Dividendenrendite gegeben. Wobei die 4,99 % sehr nahe an unsere Zielmarke vom Jahr 2015 heranreichen.

Trotzdem scheint die Allianz-Aktie zur DAX-Dividendensaison eher mit einer 4 vor dem Komma zu enden. Zumindest statistisch ist das wahrscheinlich. Davon können wir eine ganze Menge mitnehmen.

Bezeichnend: Die Dividende verändert sich!

Es gibt ein paar Dinge, die wir davon lernen können. Für die DAX-Dividendensaison ist die Allianz-Aktie bewertungstechnisch im historischen Rückblick vielleicht leicht unterbewertet. Zumindest für Einkommensinvestoren. Wobei diese Erkenntnis eben auch nur kurzfristig ist, für die unterjährige Aktienkursperformance hat das eigentlich keine Aussagekraft.

Trotzdem kehrt die Allianz-Aktie stets zu einer Dividendenrendite von 4 % oder knapp darüber in der DAX-Dividendensaison zurück. Das ist umso bemerkenswerter, weil sich die Dividende je Aktie im Laufe der Zeit signifikant verändert hat. Noch im Jahre 2012 schüttet der DAX-Versicherer schließlich 4,50 Euro je Aktie aus, heute sind es die besagten 10,80 Euro.

Oder anders ausgedrückt: Neben einer Dividendenrendite, die stets um die Marke von 4 % schwankt, kam auch durch das Dividendenwachstum eine solide Aktienkursperformance dazu. Wenn wir das in die Bewertungsschale mit hineinwerfen und das zukünftige Dividendenwachstum betrachten, so ist das ein möglicher Indikator für eine solide Gesamtrendite in den kommenden Jahren. Deshalb ist diese Perspektive für mich eigentlich so interessant.

