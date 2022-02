'WSJ': Intel kurz vor Milliardenübernahme israelischer Chip-Firma

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Chipriese Intel steht einem Pressebericht zufolge kurz vor einer milliardenschweren Übernahme in Israel. Beim möglichen Kauf von Tower Semiconductor für nahezu 6 Milliarden US-Dollar (5,3 Mrd Euro) gehe es um den Ausbau der Fertigungskapazitäten der Amerikaner, berichtete das "Wall Street Journal" "WSJ") am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Deal könnte noch diese Woche enthüllt werden - die Gespräche könnten aber auch noch platzen, hieß es. Weltweit sind die Produktionskapazitäten von Elektronikchips in vielen Bereichen auch wegen hoher Nachfrage knapp, Chiphersteller und Auftragsfertiger investieren daher verstärkt in den Ausbau ihrer Anlagen./men