WTO versäumt Frist für Regeln gegen Überfischung

Genf (Reuters) - Der Welthandelsorganisation (WTO) ist es nach eigenen Angaben nicht gelungen, fristgerecht Regeln gegen Überfischung zu vereinbaren.

Der von den Vereinten Nationen (UN) vorgegebene Termin bis Jahresende habe wegen Verzögerungen durch Corona nicht eingehalten werden können, sagte Verhandlungsleiter Santiago Wills am Montag laut Teilnehmern vor den Delegierten. Aber eine Einigung sei so nah wie noch nie gewesen. Die UN hatten die WTO 2015 damit beauftragt, bis 2020 eine Übereinkunft im Kampf gegen die Überfischung der Meere zu erzielen. Damit sollen milliardenschweren Subventionen für die Fischerei gestoppt werden. Die meisten solcher staatlichen Beihilfen werden in China, der EU, den USA, Südkorea und Japan gezahlt.

Umweltschützer zeigten sich enttäuscht, dass das seit Jahrzehnten bekannte Problem noch immer nicht gelöst werden konnte. "Sie haben 20 Jahre gehabt und sind bei manchen Fragen immer noch fast am Anfang", sagte Remi Parmentier, Berater der Interessensgruppe "Friends of Ocean Action". Doch nicht nur für Umweltgruppen, die gegen den Rückgang der Fischbestände kämpfen, ist die fehlende Übereinkunft ein herber Rückschlag. Sie wirft auch ein Schlaglicht auf die Schwierigkeiten, die die WTO bei der Vereinbarung internationaler Abkommen hat.