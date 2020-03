Wüstenrot & Württembergische will eine konstante Dividende ausschütten

Der Stuttgarter Konzern Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN: DE0008051004) will eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,65 Euro an die Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 13,66 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,76 Prozent. Die Hauptversammlung der im SDAX gelisteten Firma ist bisher für den 19. Mai 2020 geplant.

Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) steigerte im Jahr 2019 das Konzernjahresergebnis nach Steuern gegenüber dem Vorjahreswert um rund 16 Prozent auf 249,1 Millionen Euro. Wie in den Vorjahren entfiel der größte Ergebnisbeitrag mit 143,6 Millionen Euro (2018: 131,4 Millionen Euro) auf das Segment Schaden-/Unfallversicherung.

Angesichts der derzeitigen akuten Verwerfungen an den Kapitalmärkten sowie der noch nicht einschätzbaren Folgen der Corona-Krise sei eine fundierte Prognose zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. Sollte die Corona-Krise deutlich länger anhalten, ist ein Ergebnisrückgang im Jahr 2020 zu erwarten, wie das Unternehmen am Montag weiter berichtet.

Das Unternehmen entstand im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Unternehmen Wüstenrot und Württembergische. Die börsennotierte Wüstenrot & Württembergische AG ist die Holding der W&W-Gruppe. Die Firma hat ihren Sitz in Stuttgart und ist in den Geschäftsfeldern Wohnen und Versicherung sowie W&W Brandpool tätig. Im W&W-Konzern arbeiten insgesamt rund 13.000 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de