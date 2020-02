WYNN RESORTS - Es bleibt volatil

Es ging einmal mehr turbulent zu in den vergangenen Tagen bei der Aktie von Wynn Resorts. Zunächst die Meldung, dass alle Casinos in Macau mit Blick auf die Coronavirus-Epidemie bis auf Weiteres geschlossen werden. 2,6 Mio. USD werde das Wynn jeden Tag kosten, wie der CEO kürzlich zugab. Die Aktie reagierte nach vorbörslichen Verlusten aber positiv, was sehr merkwürdig und wohl vorrangig auf den Squeeze am Gesamtmarkt zurückzuführen war. Gestern nach Börsenschluss meldete Wynn die Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal, welche schnell für Ernüchterung am Markt sorgten. Der Bericht fiel katastrophal aus.

Statt eines erwarteten Gewinns von 0,92 USD je Aktie fuhr Wynn einen Verlust von 0,62 USD ein. Der Umsatz verfehlte mit 1,65 Mrd. USD die Analystenschätzung von 1,72 Mrd. USD ebenfalls deutlich. Auf Gesamtjahressicht sanken die Erlöse von 6,72 Mrd. USD auf 6,61 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie fünftelte sich nahezu von 5,35 auf 1,15 USD. Eine Jahresprognose für 2020 gaben die Verantwortlichen nicht ab. Die untenstehende Tabelle zeigt, dass die Analysten aktuell sehr optimistisch sind, was das Jahr 2020 und darüber hinaus anbelangt. Hier ist zu befürchten, dass einige Experten ihre Schätzungen revidieren werden und es Abstufungen für die Aktie geben wird.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich der Wert seit rund einem Jahr hochvolatil. Nur eine Aussage kann derzeit klar getroffen werden: Steigt der Titel im Jahresverlauf über die Widerstandszone zwischen 151,50 und 153,40 USD an, löst dies ein Kaufsignal in Richtung 202,50 bis 203,60 USD aus. Unterhalb der benannten Hürde im Chart und oberhalb des Aufwärtstrends seit dem vierten Quartal 2018 ist der Titel neutral einzuschätzen, womit mittelfristig kein Handlungsbedarf besteht.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 6,66 7,26 7,54 Ergebnis je Aktie in USD 2,69 5,16 6,80 KGV 48 25 19 Dividende je Aktie in USD 3,75 4,00 4,00 Dividendenrendite 2,91 % 3,11 % 3,11 % *e = erwartet

Wynn-Resorts-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)