WYNN RESORTS - Es fehlt nicht mehr viel

Die Aktie von Wynn Resorts setzte das im Juni vorgestellte Short-Setup zügig um und schlug nach wenigen Tagen im Unterstützungsbereich zwischen 71,20 und 69,19 USD auf. Diesen verteidigten die Bullen in der Folge gleich mehrfach. Allerdings fiel die jüngste Erholung ausgehend von diesem zentralen Support äußerst überschaubar aus. Am vergangenen Freitag näherte sich der Wert mit großen Schritten und dynamisch zum wiederholten Mal dem 70-USD-Bereich an.

Die Käufer werden immer schwächer, die Verkäufer immer stärker: Bleibt nun ein charttechnisches Wunder aus, könnte sich der Verkaufsdruck im Falle eines Bruchs der Unterstützungszone zwischen 71,20 und 69,19 USD zur Unterseite entladen und das bereits im Juni benannte zweite Abwärtsziel in Form eines Gaps bei 58,25 USD erreicht werden. Dort bestünde die Chace auf eine technische Gegenbewegung. Im weiteren Jahresverlauf könnte die Abwärtsbewegung sich in Richtung 46,21 und darunter 35,84 USD fortsetzen. Das ist aber noch Zukunftsmusik.

Halten die Käufer indes noch einmal dagegen und leiten um 70 USD eine Aufwärtsbewegung ein, so muss diese zum einen stark ausfallen und zum anderen im Idealfall auch direkt das Hoch bei 86,96 USD überwinden. In diesem Szenario wäre das mittelfristige Verkaufssignale erst einmal verhindert und die Seitwärtsbewegung seit April geht in die Verlängerung.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 6,61 3,18 5,95 Ergebnis je Aktie in USD 1,15 -12,13 -0,48 KGV 63 - - Dividende je Aktie in USD 3,75 1,00 1,00 Dividendenrendite 5,18 % 1,38 % 1,38 % *e = erwartet

