WYNN RESORTS - Hurra, wir haben einen Impfstoff!

Anfang Oktober schrieb ich über die Aktie von Wynn Resorts: "Was nicht fallen möchte, steigt". Es dauerte aber eine ganze Weile, bis dieser Spruch auch wirklich zutraf. Denn zunächst meldeten sich die Bären noch einmal zu Wort und drückten die Aktie zum x-ten Mal in die Unterstützungszone zwischen 69,68 und 67,54 USD. Erst Ende Oktober setzte sich die Bullenherde in Bewegung. Vor einigen Tagen übersprang die Aktie den EMA200 wie auch das Zwischenhoch bei 93,21 USD und aktivierte damit eine mittelfristige Bodenbildung. Gelingt nun auch der langfristige Befreiungsschlag?

Der starke Impuls wurde in den vergangenen Tagen auskonsolidiert, die Aktie hat bis an den EMA200 zurückgesetzt und nutzt diesen als Ausgangspunkt für eine weitere Aufwärtswelle. Das Mehrmonatshoch bei 108,93 USD stellt nun das nächste Ziel dar. Darüber wäre auch eine große Umkehr im Chart geschafft und die Abrisskante aus dem ersten Quartal bei 121,10 USD würde das nächste Ziel darstellen.

Absicherungen können bereits unter das Zwischentief und den EMA200 bei 85,96 USD in den Markt gelegt werden. Darunter bietet das Gap bei 80,90 USD in Verbindung mit dem EMA50 Unterstützung. Erst wenn auch diese Marke fällt, wird ein nochmaliges Abrutschen in den Unterstützungsbereich knapp unter der 70-USD-Marke wahrscheinlich. Eine Aufgabe dieser Supportzone wäre ein herber Rückschlag für die Bullen, der im Extremfall Abgaben bis zum Coronacrashtief nach sich ziehen könnte.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 6,61 2,10 5,12 Ergebnis je Aktie in USD 1,15 -19,16 -3,16 Gewinnwachstum - - KGV 86 - - KUV 1,6 5,0 2,1 PEG 0,0 0,4 *e = erwartet

Wynn-Resorts-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)