Xcel Energy zahlt eine konstante Dividende an die Investoren

Der amerikanische Energiekonzern Xcel Energy Inc. (ISIN: US98389B1008, NYSE: XEL) wird seinen Aktionären am 20. Januar 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 45,75 US-Cents ausbezahlen. Record date ist der 22. Dezember 2021.

Das Unternehmen schüttet somit, auf das Gesamtjahr hochgerechnet, 1,83 US-Dollar an seine Anteilsinhaber aus. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 67,11 US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2021) 2,73 Prozent. Im Februar 2021 erfolgte eine Anhebung der Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 6,4 Prozent. Xcel Energy ist ein Strom- und Erdgasanbieter mit Firmensitz in Minneapolis, im US-Bundesstaat Minnesota. Der Konzern ist 1909 gegründet worden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 lag der operative Umsatz bei 3,47 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,18 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn betrug 609 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 603 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,66 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 35,57 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 8. Dezember 2021). Redaktion MyDividends.de