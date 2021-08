XIAOMI - Diese China-Aktie hält sich erstaunlich gut

Xiaomi Corp. - WKN: A2JNY1 - ISIN: KYG9830T1067 - Kurs: 2,711 € (L&S)

Die Maximalausdehnung der in diesem Jahr laufenden Abwärtskorrektur beträgt zwar 37 %, allerdings baut sich seit Januar ein bullisches Kursmuster auf: Ein großes symmetrisches Korrekturdreieck. Ein solches Muster im Kontext einer zuvor abgelaufenen stärkeren Aufwärtstrendphase wird in der Mehrzahl der Fälle früher oder später nach oben aufgelöst. Das wichtigste Hindernis im Chart nach oben ist ein Cluster bei 3,20 EUR.

Ich bewerte die in Euro notierende Xiaomi technisch. Aktien wie Samsung, Sony, Lukoil, Tatneft, Gazprom, Rio Tinto, etc. lassen sich in Euro am deutschen Markt handeln und in Euro technisch bewerten. Unter 3,20 EUR ist Xiaomi aus technischer Sicht noch kein Kauf. Unter anderem auch deshalb, weil sich die Korrektur aus dem Dreieck durchaus auch fortsetzen könnte. Seitwärtsbewegungen und irreguläre Abschläge nach unten sind durchaus möglich. Steigt Xiaomi auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über das Cluster bei 3,20 EUR an, wird es interessant, weil dies prozyklisch ein Kaufsignal mit Projektionszielen bei 3,85 und 4,60 EUR aktivieren würde.

Weshalb die US-Regierung gegen Huawei, aber nicht in dem Maße gegen Xiaomi vorgeht, erschließt sich mir nicht ganz. Sei's drum. Ich bewerte die Aktie rein technisch.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)