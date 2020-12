Xlife Sciences AG: Exit einer Projekt-Gesellschaft

Transaktion über mehr als 20 Millionen Euro abgeschlossen Die Xlife Sciences AG hat ihren 60%-Anteil an der Projekt-Gesellschaft Araxa Biosciences GmbH erfolgreich in die Veraxa Biotech AG (vormals Velaxa AG) eingebracht. Mit der Transaktion im Gesamtwert von über 20 Millionen Euro wird die Xlife Sciences AG als Minderheitsaktionärin auch im Verwaltungsrat der Veraxa Einsitz nehmen. Die Veraxa Biotech AG positioniert sich als führender Anbieter in der Identifikation und Entwicklung funktioneller Antikörper sowie Wirkstoff-Konjugaten.

Durch die erste abgeschlossene Transaktion seit ihrer Gründung im Dezember 2018 wird die Xlife Sciences AG die Gewinnerwartungen für 2020 übertreffen. Die Araxa Biosciences GmbH war eine Ausgründung vom Europäischen Institut für Molekularbiologie EMBL in Heidelberg und wurde im Sommer 2019 von der Xlife Sciences AG gegründet. In den letzten eineinhalb Jahren hat Xlife knapp eine Million Euro in das Unternehmen investiert. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Industrie-Experten wurde die technologische Entwicklung der Araxa erfolgreich vorangetrieben.

Über die Veraxa Biotech AG

Die Veraxa Biotech AG identifiziert und entwickelt für die Bio- und Pharmaindustrie gegen Lizenz funktionelle therapeutische Antikörper sowie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC's). Ziel ist die schnellere und sicherere Entwicklung von Medikamenten wie auch die Verbesserung der Erfolgswahrscheinlichkeiten der verschiedenen klinischen Phasen der Wirkstoffentwicklung. So kann die Veraxa Biotech AG mit ihrer Technologie zum Beispiel Millionen von B-Zellen in einem einzigen Schritt und in weniger als 48 Stunden auf funktionelle Antikörper prüfen und darüber hinaus auch mit Wirkstoff-Konjugaten veredeln.

Über die Xlife Sciences AG

Die Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept-Phase. Die Xlife Sciences AG ermöglicht damit ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien. Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch

