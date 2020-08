XRP / Ripple Prognose – auf dem Weg zur neuen 1000% Rallye wie 2017?!

Der Ripple Kurs hat sich fast verdoppelt! Ist das nur der Anfang?

Sowohl Bagholder als auch Bullen des berühmten Ripple Coins XRP dürfen sich enormen Kursgewinnen erfreuen. So schoss der XRP Kurs innerhalb 35 Tagen annähernd 100 Prozent in die Höhe! Damit stehen die EMAs im Tageskurs kurz vor einem Golden Crossover, was den Bullentrend bestätigen würde. Auch das 0,382 Fib Niveau bei 0,26 $ wurde bereits gebrochen, und aktuell könnte der XRP Kurs auf dem...

