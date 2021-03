xSuite Business Solutions Cube erlangt Status als „SAP® Certified Integration with SAP S/4HANA® Cloud, extended edition”

Die xSuite Group GmbH hat heute bekannt gegeben, dass ihr Produkt xSuite Business Solutions Cube 5.2 die SAP-Zertifizierung als mit SAP S/4HANA® Cloud, extended edition, integrierte Lösung erhalten hat. Dank dieser Integration können Kunden sich jetzt auf größtmögliche Flexibilität und Zukunftssicherheit verlassen. Denn im Zuge der jetzt absolvierten Neuzertifizierung für die SAP S/4HANA Cloud wurde parallel die Lauffähigkeit der Lösung auch auf on-premise SAP S/4HANA-Systemen erneut zertifiziert. Neben der bestehenden „Powered by SAP NetWeaver"-Zertifizierung für das nahtlose Zusammenspiel mit SAP-ERP-Systemen (SAP ECC) verfügt xSuite Cube damit über drei SAP-Zertifizierungen.

Kunden, die demnächst auf SAP S/4HANA migrieren und noch nicht entschieden haben, welches Betriebsmodell (on-premise, in der Cloud oder hybrider Ansatz) sie wählen, können diese Entscheidung unabhängig von den bereits eingesetzten xSuite-Cube-Lösungen treffen: Sie sind in beiden Umgebungen lauffähig, und dies mit offiziellem SAP-Testat.

„Für Cloud-Lösungen ist die SAP-Zertifizierung deshalb essenziell, weil dort Standardisierung besonders wichtig ist“ erklärt Matthias Lemenkühler, CEO der xSuite Group GmbH. „Wir sehen die Cloud klar als Modell der Zukunft. Eine Zertifizierung unserer Lösungen für die SAP S/4HANA Cloud war für uns daher selbstverständlich.“

Das SAP® Integration and Certification Center (SAP ICC) hat bescheinigt, dass xSuite Business Solutions Cube 5.2 mithilfe von Standardintegrationstechnologien mit SAP S/4HANA Cloud integriert werden kann. SAP S/4HANA Cloud ist eine innovative, einfach aufgebaute Cloud-Suite, die Unternehmen eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit in der Cloud ermöglicht.

Für ein hohes Sicherheitsniveau sorgt im Rahmen des Zertifizierungsprozesses der verpflichtende Security Code Scan mit SAP Code Vulnerability Analyzer. Dieser prüft Softwarecodes auf Schwachstellen. Eventuell vorhandene Lücken werden zurück an den Hersteller gemeldet, sodass diese behoben werden können.

Über die xSuite Group

xSuite wurde 1994 gegründet. Das Unternehmen ist Softwarehersteller von Anwendungen für dokumentenbasierte Prozesse und hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit standardisierte, digitale Lösungen bereitzustellen, die ein einfaches, sicheres und schnelles Arbeiten ermöglichen. Im Fokus stehen ein digitales Dokumentenmanagement, die Automatisierung wichtiger Arbeitsprozesse und der Einsatz von E-Akten. Inzwischen setzen an die 1.200 Kunden in über 60 Ländern auf die xSuite-Lösungen.

Absolute Kernkompetenz ist das Thema Eingangsrechnungsverarbeitung innerhalb von SAP-Systemen für den Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Darüber hinaus bietet xSuite Lösungen für die Automatisierung von Einkaufs- und Auftragsprozessen sowie für Aktenmanagement und Archivierung. Die Lösungen werden on-premise, cloudbasiert oder hybrid angeboten. Vor Ort installierte Anwendungen können um Standardprozesse aus der Cloud ergänzt werden, wie z. B. Posteingang, Beleglesung und Archivierung. Das Angebot der Managed Services unterstützt Kunden, die die SAP-integrierten xSuite-Lösungen nutzen. xSuite Group ist SAP Silver Partner.

Der Stammsitz ist in Ahrensburg bei Hamburg. Weltweit arbeiten über 200 Beschäftigte an 8 Standorten in Europa, Asien und den USA. Das Unternehmen erwirtschaftete 2020 einen Gesamtumsatz von über 40 Mio. €.

SAP, SAP S/4HANA und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

