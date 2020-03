Xylem schüttet Dividende aus

Der amerikanische Wassertechnologiekonzern Xylem Inc. (ISIN: US98419M1009, NYSE: XYL) zahlt am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende von 0,26 US-Dollar an seine Investoren aus. Record date war der 27. Februar 2020.

Auf das Jahr gerechnet werden 1,04 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 63,86 US-Dollar (Stand: 25. März 2020) bei 1,63 Prozent. Xylem ist ein Hersteller von Pumpen und Anlagen für den Wassertransport und beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiter. Die Firma entstand im Jahr 2011 als Abspaltung der Division ITT Fluid von der amerikanischen ITT Corporation. Geschäftsbereiche sind unter anderem Abwassertransport, Aufbereitung von Schmutzwasser oder auch die Analyse der Wasserqualität. Im vierten Quartal 2019 wurde ein Umsatz von 1,37 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,39 Mrd. US-Dollar) erzielt. Im Gesamtjahr betrug der Umsatz 5,25 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,21 Mrd. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 18,95 Prozent im Minus und weist auf der aktuellen Kursbasis eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. März 2020) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de