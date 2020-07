XYLEM - Wasser-Aktie vor Rallyschub?

Xylem Inc. - WKN: A1JMBU - ISIN: US98419M1009 - Kurs: 74,980 $ (NYSE)

Nach dem Crash pendelte sich die Xylem-Aktie hochvolatil seitwärts ein, wobei die Kursausschläge kleiner wurden und die Handelsspanne zu einem Dreieck verengten. Dabei endeten die Aufschwünge jeweils am EMA200. Diese gleitende Durchschnittslinie wurde mit dem Rallyschub in dieser Woche überwunden. Jetzt steht die Aktie am Widerstandsbereich bei 75 - 76 USD, wo auch das Aprilhoch gelegen ist. Dieser Preisbereich stellt die zentrale Hürde und den Trigger für die Bullen dar.

Grundstein für eine Bodenbildung ist gelegt

Wird der Widerstandsbereich bei 75 - 76 USD nachhaltig überwunden, wäre eine große Bodenbildung abgeschlossen. Dann könnte weiteres Kaufinteresse aufkommen und eine Aufwärtswelle in Richtung Allzeithoch bei 89,34 und die knapp darüber gelegenen Pullbacklinie eingeleitet werden.

Kursrücksetzer bis an die Dreiecksoberkante und den EMA200 bei 71,69 USD wären vorher unbedenklich, auch etwas tiefer könnte es noch problemlos gehen. Erst mit einem signifikanten Rückfall unter 67 USD wird das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Dann könnte es zu weiteren Abschlägen bis 65 oder 61 USD kommen.

Xylem Inc

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)